Nữ diễn viên giảm 13kg, xinh đẹp rạng rỡ nhờ ăn đúng 1 loại rau trước mỗi bữa ăn

Đây chính là bí quyết giúp mỹ nhân này lấy lại vóc dáng thon gọn.

Từng gây chú ý với ngoại hình tròn trịa, đáng yêu khi tham gia Produce 101 năm 2016, Kang Mina giờ đây đã hoàn toàn lột xác với vóc dáng thanh mảnh và gương mặt sắc nét hơn. Trong nhiều năm qua, hành trình giảm 13kg và duy trì cân nặng ổn định của nữ diễn viên luôn nhận được sự quan tâm từ công chúng. Điều bất ngờ là bí quyết của cô không đến từ những chế độ ăn kiêng hà khắc hay các phương pháp giảm cân cấp tốc, mà bắt đầu từ một thói quen rất đơn giản: ăn bắp cải trước mỗi bữa ăn.

Kang Mina lột xác hậu giảm 13kg. (Ảnh: Instagram)

Trước đây, Kang Mina từng chia sẻ trên kênh YouTube cá nhân rằng cô luôn ưu tiên ăn bắp cải trước khi dùng bữa chính. Loại rau này chứa nhiều nước và chất xơ nhưng lại rất ít calo, giúp tạo cảm giác no nhanh hơn và hạn chế lượng thức ăn nạp vào cơ thể sau đó. Đây cũng là phương pháp được nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích áp dụng đối với những người muốn kiểm soát cân nặng một cách lành mạnh.

Theo các nghiên cứu về dinh dưỡng, việc ăn rau trước bữa ăn có thể làm chậm tốc độ hấp thu đường, đồng thời giúp ổn định cảm giác thèm ăn trong nhiều giờ. Nhờ vậy, cơ thể dễ dàng kiểm soát tổng lượng calo tiêu thụ trong ngày mà không cần nhịn đói quá mức.

(Ảnh: Instagram)

Bên cạnh thói quen ăn bắp cải, Kang Mina còn tiết lộ một cách kiểm soát khẩu phần khá đặc biệt. Trong cuộc phỏng vấn nhân dịp ra mắt series phim Netflix mới, nữ diễn viên cho biết cô thường gọi một chiếc sandwich rồi chia làm hai phần. Một nửa dùng cho bữa trưa, phần còn lại dành cho bữa tối.

"Tôi đã giảm 13kg và duy trì cân nặng cho đến bây giờ. Tôi không hề tiêm thuốc giảm cân", cô khẳng định.

Không chỉ giảm lượng thức ăn, Kang Mina còn thay đổi khẩu vị theo hướng lành mạnh hơn. Trong cuộc trò chuyện với tạp chí Singles, cô cho biết bản thân ngày càng yêu thích các loại bánh mì lên men tự nhiên. So với bánh mì trắng thông thường, những loại bánh này có xu hướng làm tăng đường huyết chậm hơn, từ đó giúp kéo dài cảm giác no và hạn chế các cơn thèm ăn.

(Ảnh: Instagram)

Điều đáng chú ý là Kang Mina không lựa chọn giảm cân bằng cách nhịn ăn cực đoan. Thay vào đó, cô tập trung xây dựng những thói quen có thể duy trì lâu dài. Đây cũng là yếu tố được các chuyên gia đánh giá là chìa khóa quan trọng nhất để tránh tăng cân trở lại sau khi giảm cân thành công.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), những người giảm cân từ từ với tốc độ khoảng 0,5-0,9kg mỗi tuần thường có khả năng duy trì thành quả lâu dài tốt hơn so với những trường hợp giảm cân cấp tốc. Các chuyên gia cũng khuyến nghị nên ưu tiên chế độ ăn cân bằng với rau xanh, protein, ngũ cốc nguyên hạt và chất béo lành mạnh thay vì chỉ tập trung cắt giảm thực phẩm.

(Ảnh: Instagram)

Hành trình giảm 13kg của Kang Mina cho thấy đôi khi những thay đổi nhỏ như ăn rau trước bữa chính, kiểm soát khẩu phần hay lựa chọn thực phẩm tốt hơn lại mang đến hiệu quả bền vững hơn nhiều so với các phương pháp giảm cân khắc nghiệt.