Chiếc bọc răng của Jennie có gì đặc biệt mà khiến fan chú ý hơn cả vòng cổ 1,2 tỷ đồng?

Trong thời đại mà nhiều ngôi sao liên tục xuất hiện với những món đồ xa xỉ, điều khiến Jennie khác biệt không nằm ở giá trị của trang sức mà ở cách cô biến chúng thành một phần câu chuyện của riêng mình.

Mỗi lần xuất hiện trên sân khấu, Jennie luôn biết cách khiến khán giả phải chú ý. Không chỉ bởi thần thái ngôi sao hay những bộ trang phục được đầu tư kỹ lưỡng, nữ idol còn nổi tiếng với khả năng biến những món phụ kiện nhỏ nhất trở thành tâm điểm bàn tán. Tại lễ hội âm nhạc Governors Ball vừa qua, thành viên BLACKPINK tiếp tục chứng minh đẳng cấp thời trang của mình khi xuất hiện với tạo hình mang đậm tinh thần nước Mỹ, đi kèm loạt trang sức xa xỉ và một chi tiết đặc biệt khiến người hâm mộ không khỏi thích thú.

Bộ cánh lấy cảm hứng từ quốc kỳ Mỹ

Trong lần biểu diễn này, Jennie diện thiết kế được thực hiện riêng bởi thương hiệu A.W.G.E. Bộ trang phục gây ấn tượng với phần bra mang họa tiết ngôi sao và các đường sọc đỏ trắng xanh lấy cảm hứng từ quốc kỳ Mỹ. Thiết kế vừa phù hợp với không khí của lễ hội âm nhạc ngoài trời, vừa tôn lên hình ảnh trẻ trung, cá tính và đầy năng lượng của nữ nghệ sĩ. Tuy nhiên, nếu bộ trang phục là thứ thu hút ánh nhìn từ xa thì chính những món trang sức đi kèm mới là yếu tố hoàn thiện tổng thể diện mạo và giúp Jennie tạo nên dấu ấn riêng biệt trên sân khấu.

Chiếc vòng cổ kim cương hơn 1 tỷ đồng

Một trong những món phụ kiện nổi bật nhất chính là chiếc vòng cổ đến từ thương hiệu trang sức cao cấp Marli. Thiết kế được chế tác từ vàng trắng 18K, đính kín những viên kim cương với kích cỡ khác nhau trải dài quanh cổ. Nhờ cách sắp xếp tinh tế, từng viên đá quý phản chiếu ánh sáng từ nhiều góc độ, tạo hiệu ứng lấp lánh nổi bật dưới ánh đèn sân khấu. Theo nhiều nguồn tin trong giới thời trang, chiếc vòng cổ này có giá trị lên tới khoảng 1,2 tỷ đồng. Dù sở hữu giá trị không hề nhỏ, món trang sức vẫn không tạo cảm giác phô trương. Ngược lại, nó góp phần tôn lên vẻ sang trọng, giúp tổng thể tạo hình của Jennie cân bằng giữa nét cá tính và sự xa hoa đặc trưng của một ngôi sao hàng đầu.

Chiếc bọc răng độc bản gây chú ý nhất

Nếu chiếc vòng cổ đại diện cho sự lộng lẫy thì chi tiết khiến người hâm mộ bàn luận nhiều nhất lại là chiếc bọc răng độc bản mà Jennie sử dụng trong màn trình diễn. Thiết kế được thực hiện bởi nghệ nhân Mark Cruz, người nổi tiếng với những tác phẩm trang sức răng dành cho nhiều nghệ sĩ quốc tế. Chiếc grillz của Jennie được chế tác từ vàng trắng 14K, kết hợp cùng kim cương tự nhiên và các chi tiết tráng men enamel tinh xảo. Điểm đặc biệt nằm ở hình ảnh bông hồng xanh xuất hiện trên bề mặt thiết kế. Đây không đơn thuần là một chi tiết trang trí thời trang mà còn mang ý nghĩa cá nhân rất sâu sắc đối với nữ idol.

Theo chia sẻ từ người hâm mộ, hoa hồng xanh chính là món quà mà mẹ Jennie thường tặng cô vào mỗi dịp sinh nhật. Bởi vậy, việc đưa biểu tượng này lên món trang sức biểu diễn có thể xem như một cách để Jennie mang theo tình cảm gia đình trong những khoảnh khắc quan trọng của sự nghiệp.

Món phụ kiện nhỏ nhưng thể hiện cá tính riêng

Trang sức bọc răng từng là xu hướng gắn liền với văn hóa hip-hop và thời trang đường phố. Tuy nhiên trong những năm gần đây, món phụ kiện này đã dần xuất hiện nhiều hơn trên các sàn diễn thời trang cao cấp cũng như trong phong cách của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Jennie được xem là một trong những ngôi sao châu Á tích cực lăng xê xu hướng này. Không ít lần cô xuất hiện với những mẫu grillz độc đáo trong các bộ ảnh thời trang, sân khấu biểu diễn hay MV âm nhạc.

Điều thú vị là Jennie luôn biết cách biến món phụ kiện có phần nổi loạn này trở nên phù hợp với hình ảnh của mình. Thay vì tạo cảm giác quá gai góc hay nổi loạn, những thiết kế cô lựa chọn thường được bổ sung các chi tiết mềm mại, nữ tính hoặc mang ý nghĩa cá nhân. Chính điều đó giúp hình ảnh của Jennie luôn nằm ở ranh giới thú vị giữa sự cá tính, phá cách và nét quyến rũ ngọt ngào đặc trưng.

Trong thời đại mà nhiều ngôi sao liên tục xuất hiện với những món đồ xa xỉ, điều khiến Jennie khác biệt không nằm ở giá trị của trang sức mà ở cách cô biến chúng thành một phần câu chuyện của riêng mình. Chiếc vòng cổ kim cương hơn một tỷ đồng thể hiện sự đầu tư chỉn chu cho sân khấu. Trong khi đó, chiếc bọc răng độc bản lại mang theo một ký ức riêng tư về gia đình và tình cảm dành cho mẹ. Sự kết hợp giữa yếu tố thời trang và cảm xúc cá nhân đã khiến diện mạo lần này của Jennie trở nên đáng nhớ hơn rất nhiều.

Có lẽ đó cũng là lý do vì sao mỗi lần xuất hiện, Jennie không chỉ tạo ra những khoảnh khắc thời trang đẹp mắt mà còn khiến người hâm mộ cảm thấy tò mò, thích thú khi khám phá những câu chuyện ẩn sau từng món phụ kiện cô lựa chọn. Và tại Governors Ball năm nay, một lần nữa nữ idol đã chứng minh rằng đôi khi chỉ một chi tiết rất nhỏ cũng đủ để tạo nên dấu ấn lớn.