Jennie bị bắt gặp hẹn hò bên bờ sông, sâu đậm đến mức cùng ghép tên nhau cho cả thế giới thấy?

Khoảnh khắc đi dạo cùng bạn thân lâu năm của Jennie mới đây khiến người hâm mộ nhớ lại câu chuyện phía sau thương hiệu Nieeh.

Sau đêm diễn tại Governors Ball Music Festival 2026 bùng nổ truyền thông trong khía cạnh âm nhạc lẫn thời trang, mới đây Jennie vừa được bắt gặp đang tận hưởng một buổi chiều bình yên bên bờ sông ở New York. Người đồng hành cùng cô không phải anh chàng nào trong "vũ trụ dating" mà là một người bạn đặc biệt.

Cô gái xuất hiện bên cạnh Jennie được cho là Chahee (tên thật Park Sooyoung) - cựu thành viên nhóm Melody Day và cũng là người bạn thân gắn bó với Jennie từ thời trung học. Những hình ảnh được chia sẻ cho thấy cả hai trò chuyện thoải mái, cùng ngắm cảnh và tận hưởng khoảng thời gian lắng đọng giữa New York nhộn nhịp.

Việc Jennie và cô bạn thân xuất hiện cạnh nhau trở lại sau nhiều năm hiếm hoi tương tác công khai khiến không ít fan hâm mộ cảm thấy ấm lòng, vui vẻ cho rằng thần tượng cuối cùng cũng đã thành công "hâm nóng" lại một mối quan hệ từng rất quan trọng trong đời. Tình cảm mà Jennie trân trọng cách đây không lâu từng được nữ idol bày tỏ chân thành qua Twin - ca khúc được cho là dành tặng cô bạn thân cùng tuổi.

Không chỉ xuất hiện trong những ký ức hay các suy đoán của người hâm mộ, tình bạn giữa Jennie và Chahee cũng từng được ghi dấu bằng một dự án thời trang nổi tiếng mang tên Nieeh. Thương hiệu được Chahee thành lập và điều hành từ năm 2019. Ngay từ khi ra mắt, thương hiệu streetwear này đã nhanh chóng gây chú ý nhờ phong cách tối giản, trẻ trung, dễ mặc cùng mức giá dễ tiếp cận.

Tuy nhiên, yếu tố giúp Nieeh bùng nổ mạnh mẽ thời điểm đó chắc chắn phải kể đến sự hậu thuẫn chưa từng có của cả tập thể BLACKPINK. Jennie liên tục diện các thiết kế của thương hiệu trên Instagram, trong đời thường lẫn các lịch trình cá nhân. Lisa, Rosé và Jisoo cũng lần lượt xuất hiện cùng các sản phẩm của Nieeh.

Với sức ảnh hưởng từ 4 ngôi sao sở hữu hàng trăm triệu người theo dõi toàn cầu, Nieeh nhanh chóng trở thành cái tên được săn đón trong giới trẻ châu Á. Nhiều đồng nghiệp trong ngành cũng từng nhận được các sản phẩm từ thương hiệu này dưới danh nghĩa quà tặng từ Jennie.

Nhưng điều khiến công chúng tò mò nhất lại nằm ở chính cái tên Nieeh. Theo cách lý giải được người hâm mộ truyền tai nhau suốt nhiều năm, Nieeh (đọc là Ni-Hi) được cho là sự kết hợp giữa phần cuối trong tên Jennie và Chahee. Dù cả hai chưa từng xác nhận giả thuyết này cũng như sự "góp vốn" của Jennie trong dự án, rất nhiều fan vẫn tin rằng đây là một mật mã tình bạn mà hai cô gái dành cho nhau.

Điều thú vị là quãng thời gian Jennie và Chahee được cho là xa cách cũng trùng với giai đoạn Nieeh dần biến mất khỏi tủ đồ của BLACKPINK. Nếu như những năm 2020 - 2022, Jennie gần như xuất hiện liên tục trong các thiết kế của thương hiệu thì vài năm qua tần suất đó giảm đi đáng kể, tương tự với các thành viên BLACKPINK. Điều này càng khiến những đồn đoán về việc tình bạn của hai cô gái không còn thân thiết được lan truyền mạnh mẽ trong cộng đồng fan.

Dẫu vậy, khác với nhiều thương hiệu sống nhờ hiệu ứng người nổi tiếng rồi nhanh chóng biến mất, Nieeh vẫn tồn tại và phát triển theo hướng riêng. Bước sang năm hoạt động thứ bảy, thương hiệu của Chahee không còn là hiện tượng bùng nổ như giai đoạn đầu nhưng đã xây dựng được tệp khách hàng ổn định. Nieeh tiếp tục theo đuổi định hướng thời trang tối giản, mở rộng hoạt động quốc tế thông qua các pop-up store tại Hàng Châu và Thượng Hải, từng bước tìm chỗ đứng bên ngoài thị trường Hàn Quốc.

Giữa lúc công chúng đang bàn tán về một cuộc hội ngộ bên bờ sông ở New York, nhiều người chợt nhận ra rằng dấu vết của tình bạn giữa Jennie và Chahee thực ra vẫn luôn tồn tại suốt nhiều năm qua. Nó nằm trong bài hát khiến Jennie rơi nước mắt, nằm trong một thương hiệu thời trang từng được cả BLACKPINK âm thầm nâng đỡ. Và thậm chí, có thể nó còn nằm ngay trong cái tên Nieeh - nơi hai cô gái được cho là đã ghép tên của mình lại với nhau để cả thế giới cùng nhìn thấy sự đồng hành giữa họ.

Ảnh: X, Instagram