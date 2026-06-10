Dàn WAGs tuyển Anh ở World Cup 2026 không chỉ đẹp và nóng bỏng

Tolami Benson là cái tên nổi bật trong cộng đồng WAGs tuyển Anh những năm gần đây. Sinh ra và lớn lên tại Hatfield, cô được biết đến với vai trò người sáng tạo nội dung về thời trang và phong cách sống. Tolami xây dựng hình ảnh phụ nữ trẻ năng động, tự tin và có gu thẩm mỹ riêng, thu hút lượng lớn người theo dõi tại Anh.