Dàn WAGs tuyển Anh ở World Cup 2026 không chỉ đẹp và nóng bỏng

Bên cạnh dàn sao đình đám của tuyển Anh, dàn WAGs đồng hành cùng Jude Bellingham, Bukayo Saka, Declan Rice hay Eberechi Eze trở thành tâm điểm chú ý tại World Cup 2026. Không chỉ có ngoại hình cuốn hút, bạn gái cầu thủ có học vấn cao, sự nghiệp thành công trong lĩnh vực công nghệ, y tế, thời trang và kinh doanh.
Ashlyn Castro (29 tuổi) là người mẫu, influencer sinh sống tại Los Angeles (Mỹ). Người đẹp sở hữu hơn một triệu người theo dõi trên mạng xã hội, thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện thời trang và giải trí. Cô gây chú ý với phong cách gợi cảm, khỏe khoắn cùng gu thời trang mang đậm hơi thở California.
Ashlyn Castro được truyền thông quốc tế nhắc đến nhiều hơn sau khi công khai hẹn hò tiền vệ Jude Bellingham hồi đầu năm 2025. Trước mối tình với ngôi sao của Real Madrid và tuyển Anh, người đẹp từng vướng tin yêu diễn viên Hollywood Michael B. Jordan và cầu thủ bóng rổ LaMelo Ball. Chuyện tình giữa Castro và Bellingham nhận được sự quan tâm lớn khi cô được cầu thủ sinh năm 2003 đưa về ra mắt gia đình.
Tolami Benson là cái tên nổi bật trong cộng đồng WAGs tuyển Anh những năm gần đây. Sinh ra và lớn lên tại Hatfield, cô được biết đến với vai trò người sáng tạo nội dung về thời trang và phong cách sống. Tolami xây dựng hình ảnh phụ nữ trẻ năng động, tự tin và có gu thẩm mỹ riêng, thu hút lượng lớn người theo dõi tại Anh.
Chuyện tình giữa Tolami Benson và Bukayo Saka nhận được nhiều sự quan tâm. Trong khi Saka là một trong những ngôi sao sáng nhất của tuyển Anh và Arsenal, Tolami đồng hành lặng lẽ phía sau bạn trai. Cuối năm 2025, truyền thông Anh đưa tin cặp đôi đính hôn, đánh dấu bước tiến mới trong mối quan hệ kéo dài nhiều năm.
Mia McClenaghan có hồ sơ học vấn nổi bật bậc nhất trong dàn WAGs tuyển Anh. Bạn gái hậu vệ Reece James tốt nghiệp ngành Luật tại Royal Holloway, một trong những trường đại học danh tiếng của Anh. Trong thời gian học tập, cô còn tham gia công việc người mẫu và hợp tác với nhiều thương hiệu thời trang.
Sau khi tốt nghiệp, Mia lựa chọn con đường công nghệ thay vì theo đuổi hoàn toàn lĩnh vực thời trang. Cô hiện làm kỹ sư phần mềm chuyên về trí tuệ nhân tạo tạo sinh (GenAI), tham gia phát triển các sản phẩm công nghệ cho tập đoàn truyền thông và dữ liệu toàn cầu Thomson Reuters.
Megan Pickford gắn bó với thủ môn Jordan Pickford từ khi cả hai còn ngồi trên ghế nhà trường. Trước khi trở thành một trong những WAGs nổi tiếng nhất nước Anh, cô theo học tại Đại học Sunderland và xây dựng hình ảnh influencer trong lĩnh vực thời trang, làm đẹp và đời sống gia đình.
Qua nhiều giải đấu lớn của tuyển Anh, Megan xuất hiện trên khán đài với vai trò cổ động viên nhiệt thành nhất của Jordan Pickford. Cặp đôi kết hôn sau hơn một thập kỷ đồng hành và hiện có cuộc sống gia đình hạnh phúc. Megan thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên chồng con, khác với hình ảnh hào nhoáng thường thấy của giới WAGs.
Naima Corbin - vợ của Eberechi Eze - có sự nghiệp riêng được khán giả ngưỡng mộ. Sau khi tốt nghiệp ngành Điều dưỡng tại King's College London, cô lựa chọn theo đuổi công việc y tá chuyên khoa hồi sức cấp cứu, lĩnh vực đòi hỏi trình độ chuyên môn cao.
Naima và Eze quen nhau từ tuổi thiếu niên, trưởng thành qua những giai đoạn khó khăn nhất trong sự nghiệp của tiền vệ tuyển Anh. Khi Eze vật lộn để tìm cơ hội trong bóng đá chuyên nghiệp, Naima luôn ở bên động viên và hỗ trợ bạn trai. Chuyện tình kéo dài hơn một thập kỷ cùng sự nghiệp trong ngành y giúp cô trở thành một trong những nàng WAGs được truyền thông Anh đánh giá cao nhất hiện nay.