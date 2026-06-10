"Tắc kè hoa" làng mốt không ra khỏi giường nếu cát-xê dưới 10 nghìn USD, ở ẩn nhiều năm vì biến chứng thẩm mỹ

Nữ siêu mẫu sinh năm 1965 từng có một lần "xuống tóc" khiến cả sự nghiệp thay đổi.

"Tôi sẽ không bước ra khỏi giường nếu cát-xê một ngày dưới 10.000 USD" - Đây không chỉ là một phát ngôn gây tranh cãi nhất làng mốt thế giới mà câu nói ấy đã trở thành biểu tượng cho thời kỳ hoàng kim của các siêu mẫu và gắn liền với tên tuổi của Linda Evangelista. Sở hữu gương mặt góc cạnh đậm chất high fashion cùng khả năng biến hóa gần như vô hạn trước ống kính, Linda không đơn thuần là một người mẫu nổi tiếng, cô là hiện thân của khái niệm "supermodel" – thế hệ những người phụ nữ đưa nghề mẫu bước lên hàng ngũ những ngôi sao quyền lực nhất làng giải trí và văn hoá đại chúng.

Linda Evangelista từng gây sốc với câu nói: "Tôi sẽ không bước ra khỏi giường nếu cát-xê một ngày dưới 10.000 USD"

“Tắc kè hoa” của làng mốt, siêu mẫu có mái tóc ngắn thành công nhất mọi thời đại.

Sinh năm 1965 tại Canada, Linda Evangelista là một trong những gương mặt góp phần định nghĩa kỷ nguyên siêu mẫu huy hoàng nhất lịch sử thời trang. Gia nhập làng mốt từ đầu thập niên 1980, cô nhanh chóng gây chú ý nhờ vẻ đẹp sắc sảo, thần thái lạnh lùng cùng khả năng biến hóa hiếm có trước ống kính.

Đến những năm 1990, Linda đã vươn lên hàng ngũ "Big 6” – nhóm siêu mẫu quyền lực gồm Naomi Campbell, Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Christy Turlington và Kate Moss, những người từng thống trị các sàn diễn, chiến dịch quảng cáo và trang bìa tạp chí trên toàn thế giới.

Linda Evangelista được lọt vào mắt xanh của nhà quản lý người mẫu của Elite khi tham dự cuộc thi Miss Teen Niagara vào năm 16 tuổi. Tuy không giành được chiến thắng trong cuộc thi này nhưng lại mang đến cho Linda một cơ hội vô cùng lớn với cuộc đời mình.

Linda những năm đầu sự nghiệp.

Trước khi trở thành biểu tượng toàn cầu, Linda Evangelista chỉ là một người mẫu trẻ đang loay hoay tìm chỗ đứng trong ngành công nghiệp thời trang. Năm 1988, nhiếp ảnh gia huyền thoại Peter Lindbergh và chuyên gia tạo mẫu tóc Julien d'Ys đã đề xuất cắt phăng mái tóc dài quen thuộc của Linda thành kiểu tóc pixie cực ngắn. Quyết định này khiến công ty quản lý của cô lo lắng, thậm chí nhiều khách hàng hủy hợp đồng vì cho rằng kiểu tóc quá nam tính.

Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau, mái tóc ngắn cá tính giúp Linda trở nên khác biệt hoàn toàn giữa hàng trăm người mẫu cùng thời. Các biên tập viên thời trang, nhà thiết kế và nhiếp ảnh gia bắt đầu chú ý đến cô nhiều hơn. Nữ siêu mẫu nhanh chóng trở thành gương mặt được săn đón hàng đầu thế giới.

Mái tóc ngắn của Linda khiến cô nổi bật với nhiều đồng nghiệp cùng thời.

Nhiều người trong ngành đến nay vẫn xem đây là một trong những cú "lột xác" mang tính biểu tượng nhất lịch sử thời trang, minh chứng cho việc chỉ một quyết định táo bạo cũng có thể thay đổi cả vận mệnh sự nghiệp.

Điều khiến Linda Evangelista trở nên khác biệt chưa bao giờ chỉ nằm ở nhan sắc. Trong khi nhiều siêu mẫu được nhớ đến bởi một hình ảnh đặc trưng, Linda lại nổi tiếng vì khả năng biến hóa gần như vô hạn. Từ mái tóc pixie cá tính, tóc vàng bạch kim, tóc đỏ rực đến những màu nhuộm táo bạo, cô liên tục thay đổi diện mạo và khiến mỗi lần xuất hiện đều mang đến cảm giác mới mẻ. Chính khả năng hóa thân ấy đã giúp Linda trở thành nàng thơ của hàng loạt nhà thiết kế và nhiếp ảnh gia quyền lực nhất thế giới.

Hình ảnh của Linda luôn biến hoá khôn lường.

Nữ siêu mẫu được nhiều NTK ưu ái gọi là "tắc kè hoa" của làng mốt.

Cố NTK Karl Lagerfeld từng nhận xét: "Linda có thể làm được mọi thứ. Cô ấy không chỉ mặc thời trang, cô ấy tạo ra thời trang."

Ở đỉnh cao sự nghiệp, Linda Evangelista là cái tên mà bất kỳ nhà mốt nào cũng muốn có trong chiến dịch của mình. Từ Chanel, Versace, Dior đến Valentino, sự xuất hiện của cô gần như đồng nghĩa với sức hút và độ phủ truyền thông. Gương mặt của Linda phủ kín các sạp báo toàn cầu với hơn 700 trang bìa, từ Vogue, Harper's Bazaar, Elle, Glamour đến Cosmopolitan.

Thậm chí, nhiều người trong giới thời trang còn ví von rằng Vogue đã dành cả một thời kỳ huy hoàng cho Linda Evangelista và thế hệ siêu mẫu của cô.

Chính vì vậy, câu nói nổi tiếng: "Tôi sẽ không bước ra khỏi giường nếu cát-xê một ngày dưới 10.000 USD" chưa bao giờ đơn thuần là sự kiêu ngạo. Đó là tuyên ngôn của một người phụ nữ hiểu rõ giá trị của bản thân trong thời đại mà các siêu mẫu có sức ảnh hưởng ngang hàng với những ngôi sao điện ảnh hạng A, hay pop star đình đám.

Danh tiếng của Linda vượt xa khuôn khổ một người mẫu thông thường. Năm 1996, cô được tạp chí Time xếp vào nhóm những huyền thoại của sàn catwalk hiện đại, trong khi People đưa cô vào danh sách 50 người đẹp nhất thế giới. Cho đến ngày nay, mỹ nhân gốc Canada vẫn được nhiều người gọi với biệt danh “siêu mẫu tóc ngắn thành công nhất mọi thời đại.”

Nhưng hơn cả những danh hiệu, điều giúp Linda Evangelista trở thành biểu tượng là việc cô đã biến nghề người mẫu từ một công việc đứng trước ống kính thành một quyền lực thực sự trong ngành công nghiệp thời trang.

Thời kỳ hoàng kim đã qua nhưng ánh hào quang chưa bao giờ tắt.

Sau khi kỷ nguyên supermodel thập niên 1990 khép lại, Linda dần rút khỏi vị trí trung tâm của làng mốt nhưng sự nghiệp của nữ siêu mẫu không biến mất đột ngột như nhiều người nghĩ. Đầu những năm 2000, khi thời trang chuyển sang thời kỳ của những gương mặt trẻ như Gisele Bündchen, Natalia Vodianova hay Daria Werbowy, Linda xuất hiện ít hơn trên sàn diễn và tập trung vào các chiến dịch quảng cáo, ảnh bìa tạp chí.

Khác với nhiều siêu mẫu cùng thời, tên tuổi của cô vẫn giữ được sức nặng đặc biệt trong giới thời trang.

Giữa thập niên 2000, Linda bất ngờ tái xuất mạnh mẽ với nhiều bộ ảnh cho Vogue và các chiến dịch lớn, chứng minh rằng sức hút của cô chưa hề mất đi. Giai đoạn này, mỹ nhân 6X được xem như một "supermodel nguyên bản”, thế hệ người mẫu được các biên tập viên và nhiếp ảnh gia tôn trọng như những biểu tượng sống.

Ngoài thời trang, Linda Evangelista hoạt động tích cực ở cả lĩnh vực cộng đồng, từ thiện. Người đẹp đã có nhiều hoạt động tích cực cho nghiên cứu AIDS/HIV, ung thư vú...

Cuộc sống cá nhân của Linda cũng nhận được nhiều chú ý. Năm 2006, nữ siêu mẫu chào đón con trai đầu lòng, kết quả chuyện tình ngắn giữa cô và doanh nhân người Pháp François-Henri Pinault - người cầm trịch tập đoàn xa xỉ Kering.

Cú comeback khiến nhiều người ngưỡng mộ sau biến chứng thẩm mỹ

Tưởng chừng sau nhiều thập kỷ đứng trên đỉnh cao danh vọng, cuộc đời Linda Evangelista sẽ chỉ còn lại những chương bình yên. Thế nhưng, biến cố lớn nhất của cô lại đến từ một quyết định làm đẹp trong khoảng thời gian năm 2015-2016.

Năm 2021, Linda gây chấn động khi tiết lộ mình gặp biến chứng hiếm gặp sau khi thực hiện CoolSculpting – một phương pháp giảm mỡ không xâm lấn từng rất phổ biến tại Mỹ. Thay vì giúp cơ thể thon gọn hơn như mong đợi, liệu trình này khiến các mô mỡ phát triển bất thường, làm thay đổi đáng kể ngoại hình của cô.

Đối với nhiều người, đó có thể chỉ là một vấn đề thẩm mỹ. Nhưng với Linda Evangelista, người đã dành gần như cả cuộc đời trước ống kính và được xem là một trong những gương mặt biểu tượng của thời trang thế giới, cú sốc ấy gần như đánh sập mọi sự tự tin. Nữ siêu mẫu gần như biến mất hoàn toàn khỏi sàn diễn, mặt báo hay thậm chí cũng hiếm khi tham dự bất kì sự kiện đại chúng nào.

Ngày 23/9/2021, Linda Evangelista đã đăng lên trang cá nhân một bài chia sẻ khá dài lần đầu tiết lộ câu chuyện cuộc đời mình sau 5 năm ẩn dật.

"Gửi tới những người thường xuyên theo dõi các hoạt động của tôi, nhiều người đã đặt câu hỏi tại sao tôi không còn xuất hiện với vai trò người mẫu, trong khi sự nghiệp của các bạn bè tôi vẫn đang tiếp tục gặt hái những thành công, lý do là bởi tôi đã bị biến dạng nghiêm trọng sau khi thực hiện một liệu trình thẩm mỹ, việc này đã đưa lại kết quả hoàn toàn trái ngược với những gì mà tôi từng được hứa hẹn", Linda Evangelista chia sẻ.

Theo tiết lộ của người đẹp, hậu quả của phẫu thuật thẩm mỹ không chỉ đóng băng mọi cơ hội làm việc còn khiến cô rơi vào trầm cảm, thậm chí ghét bỏ chính mình. "Tôi từng rất thích được đứng trên sàn catwalk nhưng bây giờ tôi sợ phải gặp một người mà mình quen biết", Linda Evangelista xót xa tâm sự.

Đầu năm 2022, Linda Evangelista đã xuất hiện trở lại trên bìa People, lần đầu tiên sau 5 năm trốn tránh vì biến chứng phẫu thuật thẩm mỹ. Cô chia sẻ: "Tôi chưa kể xong câu chuyện của mình và tôi sẽ tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm của mình để thoát khỏi sự xấu hổ, học cách yêu bản thân lần nữa và hy vọng sẽ giúp đỡ những người khác trong quá trình này".

Sự dũng cảm của Linda Evangelista nhận được rất nhiều lời động viên từ bạn bè cũ như Naomi, Christy Turlington... Tất cả đều hi vọng lại thấy nàng "tắc kè hoa" rực rỡ và càng yêu quý bản thân mình hơn sau những biến cố.

Sự trở lại của Linda Evangelista không đi kèm những kỷ lục mới hay lịch diễn dày đặc như thời hoàng kim. Thay vào đó, cô trở thành gương mặt đại diện cho một cuộc đối thoại mới của ngành thời trang về tuổi tác, áp lực ngoại hình và sự hoàn hảo. Nếu ở thập niên 90, Linda được ngưỡng mộ vì vẻ đẹp gần như không tì vết, thì ngày nay, công chúng lại dành cho cô sự tôn trọng vì dám xuất hiện với tất cả những gì cuộc sống đã để lại trên gương mặt mình.

Năm 2022, Linda xuất hiện trên trang bìa tháng 9 của British Vogue.

Nữ siêu mẫu cùng lần đầu tái xuất sàn runway sau 15 năm vắng bóng trong BST Fendi Xuân/Hè 2023.

1 năm sau cô cùng thế hệ siêu mẫu vàng gồm Naomi Campbell, Cindy Crawford và Christy Turlington lại tiếp tục xuất hiện trên trang bìa này . Đây được xem là lần tái xuất mang tính biểu tượng sau nhiều năm sống ẩn dật.

Năm 2023, cô tham gia series tài liệu The Super Models, lần đầu kể chi tiết về tuổi thơ, thời kỳ đỉnh cao, áp lực ngành thời trang và biến chứng thẩm mỹ. Bộ phim giúp thế hệ trẻ hiểu vì sao Linda từng là một trong những siêu mẫu quyền lực nhất lịch sử.

Những năm gần đây, Linda tiếp tục xuất hiện trên nhiều bìa tạp chí, đồng thời cả những chiến dịch quảng cáo đình đám.

Ảnh: IGNV, Vogue, Reddit, Fendi, Donna Karan