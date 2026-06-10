Diệp Lâm Anh khoe ảnh bikini, thể hiện rõ một quan điểm về ngoại hình

Sắc vóc của bà mẹ 2 con khiến cộng đồng mạng ngưỡng mộ.

Diệp Lâm Anh tiếp tục "giữ chuỗi" đường đua bikini của dàn mỹ nhân Việt khi đăng tải loạt ảnh nghỉ dưỡng khoe vóc dáng săn chắc, khỏe khoắn. Sau hai lần sinh nở, người đẹp vẫn duy trì được thân hình cân đối với vòng eo gọn gàng, cơ bụng săn chắc cùng đôi chân thon dài đáng ngưỡng mộ.

Tuy nhiên, điều thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng chính là làn da nâu socola khoẻ khoắn. Vì từng gắn liền với da trắng suốt 1 thời gian dài, sự thay đổi này của Diệp Lâm Anh dễ khiến nhiều người cảm thấy "không quen". Trước những bình luận đó, bà mẹ 2 con cũng không ngần ngại bày tỏ quan điểm rằng làn da nâu giúp cô cảm thấy tự tin hơn khi diện bikini, đồng thời mang đến hình ảnh hiện đại, gợi cảm và giàu năng lượng tích cực. Chính sự kiên định với phong cách riêng đã giúp Diệp Lâm Anh tạo nên dấu ấn khác biệt giữa dàn mỹ nhân Vbiz.

Diệp Lâm Anh không ngại "nhuộm da" vì niềm đam mê với lặn biển, thấy bản thân vẫn vui vẻ, tự do, hạnh phúc.

Diệp Lâm Anh khoe vóc dáng nóng bỏng.

Diệp Lâm Anh khoe trọn vóc dáng quyến rũ trong thiết kế bikini màu đỏ mận nổi bật. Người đẹp ghi điểm với vòng eo gọn gàng, săn chắc cùng phần cơ bụng phẳng lì, cho thấy khả năng giữ hình thể đáng nể. Đôi chân thon dài, săn chắc với đường nét cơ thể cân đối giúp tổng thể càng thêm cuốn hút, khỏe khoắ và tràn đầy năng lượng. Chiếc túi Louis Vuitton Monogram Dune Lucky Speedy giúp giao diện người đẹp thêm phần trẻ trung, năng động.

Bên cạnh đó, nước da của Diệp Lâm Anh cũng được khen đều màu, căng bóng và khỏe khoắn hơn. Sắc da này không chỉ tôn lên những đường cong cơ thể mà còn mang đến hình ảnh hiện đại, cá tính và đậm chất sporty-chic mà Diệp Lâm Anh đã theo đuổi trong nhiều năm qua. Chỉ cần diện bikini tối giản, cô vẫn dễ dàng trở thành tâm điểm nhờ thần thái tự tin cùng vẻ đẹp tràn đầy năng lượng.

Body săn chắc của bà mẹ 2 con. (Ảnh: FBNV)

Rất nhiều bình luận khen ngợi sắc vóc của Diệp Lâm Anh.

Chị đẹp liên tục đăng tải những hình ảnh đi lặn biển nghệ thuật thời gian gần đây. Dù vẫn bảo vệ da bằng kem chống nắng, Diệp Lâm Anh khẳng định cô sẽ chính thức theo đuổi tông da nâu socola vì quá đam mê bộ môn này.

Trước đó, sự thay đổi về ngoại hình của Diệp Lâm Anh từng trở thành chủ đề gây tranh cãi khi cô xuất hiện tại một sự kiện với làn da ngăm khác biệt hoàn toàn hình ảnh thường thấy. Trên mạng xã hội, không ít ý kiến trái chiều xuất hiện, thậm chí có những bình luận nặng nề cho rằng nữ nghệ sĩ trông "đô con", "thô" hay ví cô với những hình mẫu không phù hợp. Ở thời điểm hiện tại, có thể thấy diện mạo của Diệp Lâm Anh đã trở nên hài hòa hơn. Nước da bánh mật vẫn giúp cô làm mới giao diện nhưng được tiết chế trông tự nhiên hơn, kết hợp cùng vóc dáng săn chắc và thần thái tự tin, giúp tổng thể của nữ nghệ sĩ nhận về nhiều lời khen ngợi hơn từ công chúng.

Hình ảnh làn da nâu hơi bợt cùng layout makeup contour đậm khiến visual của Diệp Lâm Anh bị dìm đáng kể.