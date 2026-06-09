Tam Triều Dâng được khen hết lời vì 5 năm vẫn mặc một chiếc áo

Dù ăn mặc giản dị nhưng Tam Triều Dâng vẫn ghi điểm với nhan sắc cuốn hút.

Sau hiệu ứng bùng nổ của bộ phim Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay , Tam Triều Dâng đang là một trong những mỹ nhân Việt đang nhận được nhiều sự yêu thích từ khán giả. Không chỉ ghi điểm nhờ diễn xuất ngày càng tự nhiên, tiến bộ qua từng dự án, nữ diễn viên sinh năm 1998 còn sở hữu nhan sắc trong trẻo cùng gout thời trang giản dị, không phô trương nhưng vẫn đủ cuốn hút.

Mới đây, cộng đồng mạng còn thích thú khi phát hiện chiếc áo mà nữ diễn viên diện tại concert Anh Trai Say Hi Day 9 vừa qua thực chất đã đồng hành cùng cô từ năm 2021. Sau 5 năm, món đồ này vẫn xuất hiện trong tủ đồ của Tam Triều Dâng, phần nào cho thấy thói quen sử dụng lại trang phục thay vì chạy theo xu hướng liên tục. Chi tiết nhỏ này càng giúp nữ diễn viên ghi điểm nhờ hình ảnh giản dị, tiết kiệm và gần gũi.

Chiếc tank top được Tam Triều Dâng diện trong concert Anh Trai Say Hi day 9 tháng 4 vừa qua...

... đã được nữ diễn viên diện từ sinh nhật năm 2021. (Ảnh: Threads)

Thời điểm concert diễn ra vào tháng 4 vừa qua, outfit của Tam Triều Dâng từng nhận được nhiều lời khen bởi sự trẻ trung, năng động, đơn giản mà vẫn đẹp. Nữ diễn viên lựa chọn một chiếc áo yếm đen dáng ôm với thiết kế tối giản, kết hợp cùng quần jeans xanh sáng màu. Không có những chi tiết cầu kỳ hay phụ kiện nổi bật, set đồ vẫn ghi điểm nhờ khả năng tôn lên vóc dáng mảnh mai, bờ vai thon cùng tổng thể thanh thoát của người mặc.

Đáng chú ý, sau khi cư dân mạng phát hiện chiếc áo này đã xuất hiện trong tủ đồ của Tam Triều Dâng từ năm 2021, cô càng nhận về nhiều thiện cảm hơn. Thiết kế basic với gam màu đen kinh điển không chỉ khó lỗi mốt mà còn có tính ứng dụng cao, dễ phối trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Đây cũng là minh chứng cho phong cách thời trang thực tế của nữ diễn viên: ưu tiên những món đồ đơn giản, bền dáng nhưng vẫn đủ làm nổi bật diện mạo cuốn hút.

Người hâm mộ cũng phát hiện ra 1 mẫu váy trắng khác cũng từng được Tam Triều Dâng diện để đóng phim vào năm 2022, và vẫn được cô sử dụng gần đây. (Ảnh: Threads)

Netizen dành nhiều lời khen cho phong cách giản dị, mộc mạc của nữ diễn viên.

Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, ngày càng lên hương, Tam Triều Dâng còn ghi điểm nhờ phong cách thời trang đời thường tối giản. Nữ diễn viên không chạy theo những xu hướng quá cầu kỳ hay những món đồ khó ứng dụng, thay vào đó ưu tiên các item basic như áo tank top, áo hai dây, quần jeans, sơ mi oversized... Điểm đặc biệt nằm ở cách cô phối đồ khéo léo để tạo nên tổng thể trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn rất nịnh mắt. Các gam màu trung tính như đen, trắng, be xuất hiện với tần suất dày đặc trong tủ đồ của mỹ nhân sinh năm 1998, giúp diện mạo luôn thanh lịch và dễ tạo thiện cảm.