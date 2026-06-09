Ngọc nữ 1m55 khoe nhan sắc đời thường, dân tình phải so ngay với Jennie

Chỉ với 14 giây, Kaity Nguyễn khiến cộng đồng mạng điên đảo.

Từ một diễn viên trẻ gây chú ý nhờ nét đẹp lai Tây cá tính, Kaity Nguyễn ngày càng được khen ngợi bởi nhan sắc trưởng thành, sắc sảo nhưng vẫn giữ được sự tươi tắn, tự nhiên. Mới đây, Kaity tiếp tục trở thành tâm điểm trên mạng xã hội khi một đoạn video ngắn ghi lại khoảnh khắc đời thường của cô bất ngờ viral. Dù chỉ là vài giây xuất hiện trước ống kính, nữ diễn viên vẫn nhận về hàng loạt lời khen từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng Kaity đang bước vào giai đoạn rực rỡ nhất về ngoại hình khi ngày càng toát lên thần thái tự tin, sang trọng và sức hút của một ngôi sao hạng A.

Đoạn video hút hơn 1 triệu lượt xem sau chưa đầy 24 giờ đăng tải của Kaity Nguyễn. (Nguồn: TikTok)

Kaity Nguyễn chứng minh vì sao cô được xem là một trong những mỹ nhân nổi bật nhất thế hệ diễn viên trẻ hiện nay với nhan sắc khiến cộng đồng mạng khó rời mắt ngay từ giây đầu tiên. Nữ diễn viên ghi điểm bởi gương mặt thanh tú với những đường nét hài hòa, vừa mang nét ngọt ngào vừa phảng phất sự sang trọng, hiện đại. Điểm thu hút nhất có lẽ nằm ở đôi "mắt mèo" to tròn, sắc nét và đầy cuốn hút, được dân tình ví von hao hao Jennie. Dù chỉ trang điểm nhẹ nhàng, đôi mắt của Kaity vẫn trở thành tâm điểm trên gương mặt, kết hợp cùng làn da trắng mịn, sống mũi cao và khuôn miệng xinh xắn "đốn tim" mọi ánh nhìn. Bên cạnh đó, nốt ruồi nhỏ ở phần dưới cổ cũng góp phần tạo nên dấu ấn riêng đầy duyên dáng của mỹ nhân sinh năm 1999.

Vẻ đẹp vừa quyến rũ vừa ngọt ngào gây thương nhớ của Kaity Nguyễn.

Nốt ruồi đầy duyên dáng của minh tinh Vbiz.

Netizen bị "hạ gục" hoàn toàn bởi visual của Kaity, còn ví nữ diễn viên với Jennie.

Jennie cũng gây ấn tượng với vẻ đẹp pha trộn giữa vẻ dễ thương, sang chảnh và quyến rũ. (Ảnh: Instagram)

Ngoài nhan sắc chinh phục mọi ánh nhìn, hiệu ứng filter trong đoạn video cũng khiến nhiều cư dân mạng thích thú vì gợi nhớ đến thời kỳ "hot girl Snapchat" đình đám của Kaity Nguyễn. Trước khi trở thành ngôi sao phòng vé với Em Chưa 18, Kaity từng là cái tên được giới trẻ đặc biệt yêu thích nhờ những bức ảnh selfie đầy cuốn hút. Thời điểm đó, nữ diễn viên mới 17 tuổi, vừa từ Mỹ trở về Việt Nam và nhanh chóng gây sốt cộng đồng mạng bởi vẻ đẹp lai Tây phóng khoáng, khác biệt so với mặt bằng hot girl lúc bấy giờ. Những khung hình với lớp filter mờ ảo, làn da căng bóng cùng đôi môi đầy đặn của Kaity cũng gợi nhớ đến xu hướng "môi tều" từng làm mưa làm gió khắp châu Á.

Nhắc đến kỷ nguyên Snapchat tại Việt Nam, không thể thiếu Kaity Nguyễn.