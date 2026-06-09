JOSUA của nhóm SEVENTEEN: bạn thân thương hiệu mới của Jaeger-LeCoultre

Thương hiệu đồng hồ xa xỉ Thụy Sĩ Jaeger-LeCoultre chính thức công bố nghệ sĩ quốc tế JOSHUA, thành viên nhóm nhạc SEVENTEEN, trở thành Bạn thân Thương hiệu mới qua loạt phim phỏng vấn mang tên "The Hour Before".

Jaeger-LeCoultre nhấn mạnh sự đồng điệu giữa hành trình nghệ thuật của nam ca sĩ lừng danh toàn cầu JOSHUA và liên hệ tới triết lý vận hành của xưởng chế tác thông qua những thước phim phỏng vấn thân mật từ dự án "The Hour Before". Đoạn phim phỏng vấn độc quyền ghi lại cảnh nam nghệ sĩ tham gia vào quá trình lắp ráp vỏ đồng hồ Reverso, tạo nên mối liên hệ trực quan giữa các thao tác thủ công tinh vi và trải nghiệm cá nhân của anh.

Là thành viên của SEVENTEEN, nhóm nhạc nổi tiếng với khả năng tự sản xuất âm nhạc tại Hàn Quốc, JOSHUA đã phát triển sự nghiệp qua quá trình rèn luyện nghiêm ngặt và tinh thần hợp tác đồng đội.

Anh được đánh giá cao nhờ phong thái điềm đạm cùng vai trò kết nối, giữ hòa khí ổn định giữa các thành viên. Từ những ngày đầu làm thực tập sinh cho đến khi đứng trên các sân khấu toàn cầu, và gần đây nhất là việc góp mặt tại các sự kiện lớn năm 2026 như Quả cầu vàng lần thứ 83 hay Super Bowl LX, hành trình của anh là minh chứng cho việc kiên trì theo đuổi sự tiến bộ.

Tại xưởng sản xuất ở Vallée de Joux, Jaeger-LeCoultre cũng vận hành dựa trên những nguyên tắc tương tự để đạt được chuẩn mực cao nhất. Mọi linh kiện và công đoạn hiệu chỉnh bộ máy đồng hồ đều yêu cầu tính kỷ luật cùng sự chuẩn xác từ người thợ. Mẫu đồng hồ biểu tượng Reverso với thiết kế gọn gàng, thanh thoát có sự tương đồng với phong cách cá nhân tối giản và linh hoạt của JOSHUA.

Thông qua hình thức đối thoại giấu mặt, "The Hour Before" tập trung khai thác những góc khuất chuẩn bị thầm lặng phía sau ánh hào quang của người nghệ sĩ. Giám đốc Điều hành Jérôme Lambert khẳng định sự chân thành và lòng tận tụy của JOSHUA hoàn toàn phù hợp với các giá trị cốt lõi của nhà chế tác.

Việc công bố Bạn thân Thương hiệu mới tiếp tục khẳng định hướng đi của Jaeger-LeCoultre trong việc kết nối với những cá nhân mang phong thái nguyên bản và tôn trọng nghề thủ công truyền thống, đồng thời cũng đưa JOSHUA gia nhập hàng ngũ những nhân vật tiêu biểu như Lenny Kravitz, Dịch Dương Thiên Tỉ hay Anya Taylor-Joy - dàn đại sứ thương hiệu tiếng tăm của Jaeger-LeCoultre.

Tại Việt Nam, thương hiệu Jaeger-LeCoultre được phân phối chính hãng bởi Công ty Quốc tế Tam Sơn.

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