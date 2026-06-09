"Gái ngoan" làng mốt: Nàng thơ lên hơn 1000 bìa tạp chí, từ chối lời mời ăn tối trị giá 30 tỷ để giữ phẩm giá
Nữ siêu mẫu từng là nàng thơ huyền thoại của Chanel dưới thời cố NTK Karl Lagerfeld
Nhắc đến thời kỳ hoàng kim của làng mẫu thập niên 1990, cái tên Claudia Schiffer luôn nằm trong nhóm những biểu tượng quyền lực nhất. Sở hữu mái tóc vàng đặc trưng, gương mặt sắc lạnh và thần thái sang trọng khó nhầm lẫn, siêu mẫu người Đức không chỉ là nàng thơ của Chanel dưới thời cố NTK Karl Lagerfeld mà còn là một trong những người góp phần định nghĩa khái niệm "siêu mẫu" của thế giới thời trang hiện đại.
Nàng thơ Chanel đã xuất hiện trên hơn 1000 bìa tạp chí
Sinh năm 1970 tại Đức, Claudia Schiffer được phát hiện năm 17 tuổi trong một hộp đêm ở thành phố Düsseldorf. Thời điểm đó, cô chưa từng nghĩ đến việc trở thành người mẫu chuyên nghiệp. Tuy nhiên, chỉ ít năm sau, mỹ nhân 7X đã xuất hiện trên các sàn diễn lớn nhất thế giới và nhanh chóng trở thành gương mặt được săn đón bậc nhất trong ngành công nghiệp thời trang. Sự nghiệp của cô bùng nổ khi trở thành gương mặt đại diện cho Chanel dưới sự dẫn dắt của cố NTK Karl Lagerfeld.
Trong giai đoạn đỉnh cao, Claudia Schiffer xuất hiện liên tục trên các chiến dịch quảng cáo của Chanel, Versace, Valentino, Yves Saint Laurent, Dolce & Gabbana hay Louis Vuitton. Cô thuộc nhóm "Big 6” huyền thoại bên cạnh những Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista, Christy Turlington, Kate Moss – những người đã đưa nghề người mẫu trở thành một hiện tượng văn hóa đại chúng toàn cầu.
Trước khi xuất hiện những IT girl, siêu mẫu đình đám như Jennie, Kaia Gerber, Lily-Rose Depp, Cara Delevingne… hay những ngôi sao Hollywood như Margot Robbie, “vũ trụ nàng thơ” của Chanel từng chứng kiến sự thống trị của Claudia Schiffer. Việc trở thành nguồn cảm hứng cho cố NTK Karl Lagerfeld cũng chính là bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của nữ siêu mẫu sinh năm 1970. Trong suốt nhiều năm, Claudia xuất hiện dày đặc trong các chiến dịch quảng cáo, lookbook và show diễn của nhà mốt Pháp, góp phần định hình hình ảnh Chanel trong giai đoạn cuối thế kỷ XX.
Mối quan hệ giữa Claudia Schiffer và Karl Lagerfeld được xem là một trong những màn kết hợp thành công nhất lịch sử thời trang. Chính cố NTK từng nhiều lần ca ngợi cô và thừa nhận nữ siêu mẫu người Đức này đã trở thành người truyền cảm hứng cho ông. Cũng từ đó, Claudia Schiffer trở thành gương mặt đại diện cho vẻ đẹp xa hoa, quý phái mà Chanel theo đuổi. Nhờ sự hậu thuẫn của "ông hoàng đầu bạc”, Claudia từ một người mẫu trẻ triển vọng đã vươn lên hàng ngũ siêu mẫu quyền lực nhất thế giới trong kỷ nguyên vàng của làng mốt.
Không chỉ oanh tạc các sàn diễn mà trong suốt hơn 3 thập kỷ làm nghề, Claudia Schiffer đã xuất hiện trên hơn 1000 trang bìa tạp chí. Đây là một con số đầy kinh ngạc mà hiếm có người mẫu nào có thể chạm tới. Thành tích này thậm chí được ghi nhận bởi tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới.
“Gái ngoan” của làng mẫu thế giới luôn nói không với scandal
Ở thời kỳ đỉnh cao, Claudia Schiffer là một trong những người mẫu có thu nhập cao nhất thế giới, bỏ túi khoảng 10 triệu USD mỗi năm từ các hợp đồng trình diễn, quảng cáo và đại diện thương hiệu. Thế nhưng, khác với hình ảnh hào nhoáng thường gắn liền với giới siêu mẫu thập niên 1990, người đẹp Đức lại nổi tiếng bởi lối sống kín tiếng và kỷ luật đáng kinh ngạc.
Trong khi nhiều đồng nghiệp thường xuyên xuất hiện tại những bữa tiệc xa hoa hay trở thành tâm điểm của các scandal, Claudia gần như không để lại bất kỳ tai tiếng nào trong suốt sự nghiệp. Cô luôn giữ hình ảnh chuyên nghiệp, hạn chế xuất hiện ở các cuộc vui thâu đêm và hiếm khi để đời tư trở thành đề tài trên mặt báo.
Năm 2014, Claudia một lần nữa trở thành tâm điểm truyền thông khi tiết lộ trong chương trình truyền hình Piers Morgan's Life Stories rằng cô từng nhận được lời đề nghị trị giá 1 triệu bảng Anh từ một vị hoàng tử Ả Rập chỉ để dùng bữa tối cùng ông. Tuy nhiên, siêu mẫu người Đức đã thẳng thừng từ chối. Câu chuyện nhanh chóng gây xôn xao dư luận, đồng thời càng củng cố hình ảnh một Claudia Schiffer luôn đặt giá trị bản thân và nguyên tắc cá nhân lên trên những khoản tiền khổng lồ.
Giờ đây, ở tuổi 56, Claudia Schiffer tận hưởng cuộc sống viên mãn bên gia đình sau nhiều thập kỷ đứng dưới ánh đèn sân khấu. Từ năm 2002, cô kết hôn với nhà sản xuất kiêm đạo diễn người Anh Matthew Vaughn và xây dựng một tổ ấm hạnh phúc cùng ba người con. Khác với nhiều người đồng nghiệp cùng thời vẫn thường xuyên xuất hiện trên các mặt báo giải trí, Schiffer lựa chọn cuộc sống kín đáo, dành phần lớn thời gian cho gia đình và các hoạt động kinh doanh.
Bên cạnh sự nghiệp thời trang lẫy lừng, Claudia và chồng còn tham gia điều hành Marv Studios, công ty sản xuất đứng sau nhiều tác phẩm nổi tiếng như Kick-Ass , Kingsman hay The King's Man . Dù không còn hoạt động sôi nổi trên sàn diễn, sức ảnh hưởng của cô trong ngành công nghiệp thời trang vẫn chưa hề phai nhạt. Mỗi lần xuất hiện trên bìa tạp chí, chiến dịch quảng cáo hay các sự kiện lớn, Claudia Schiffer vẫn được đón nhận như một biểu tượng của kỷ nguyên siêu mẫu vàng son.
Bước sang tuổi ngũ tuần, Claudia Schiffer vẫn duy trì được vóc dáng săn chắc cùng diện mạo trẻ trung đáng ngưỡng mộ. Thay vì chạy theo các phương pháp níu kéo tuổi xuân cực đoan, siêu mẫu người Đức lựa chọn một lối sống cân bằng và lành mạnh. Thiền định, yoga, tennis, cưỡi ngựa hay những buổi đi bộ dài đã trở thành một phần trong nhịp sống thường ngày của cô suốt nhiều năm qua.
Ảnh: Instagram, Vogue