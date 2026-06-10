Cốc nước xanh ngắt "hồi xuân" cho da, chống nắng cực tốt khi uống đúng

Một loại rau dân dã từng mọc đầy ở bờ ruộng nay lại được nhiều chị em yêu thích nhờ khả năng thanh nhiệt, hỗ trợ làm đẹp da và chống oxy hóa.

Giữa vô số loại thức uống giải nhiệt được yêu thích mỗi dịp hè về, nước rau má luôn nằm trong danh sách hàng đầu nhờ hương vị thanh mát cùng hàng loạt lợi ích đối với sức khỏe và làn da. Từ một loại cây mọc hoang quen thuộc ở vùng quê Việt Nam, rau má ngày nay được nhiều chuyên gia dinh dưỡng đánh giá cao nhờ chứa nhiều hoạt chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất có lợi cho cơ thể.

Không chỉ giúp làm mát cơ thể trong những ngày nắng nóng, rau má còn được nhiều chị em xem là "thức uống dưỡng da" tự nhiên. Loại rau này chứa các hợp chất thực vật có khả năng chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào trước tác động của gốc tự do và các yếu tố môi trường. Đặc biệt, một số nghiên cứu cho thấy rau má có thể hỗ trợ quá trình sản sinh collagen - loại protein đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì độ đàn hồi và săn chắc của làn da. Nhờ đó, việc bổ sung rau má vào chế độ ăn uống hợp lý có thể góp phần giúp da trông căng mịn, tươi tắn và khỏe mạnh hơn.

Ảnh: Instagram.

Theo y học cổ truyền, rau má còn được gọi là tích tuyết thảo, có vị hơi đắng, tính mát, thường được sử dụng với mục đích thanh nhiệt, giải độc, lợi tiểu và hỗ trợ làm dịu cơ thể trong những ngày thời tiết oi bức. Chính vì vậy, nước rau má từ lâu đã trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều gia đình mỗi khi hè đến.

Thời điểm nào uống nước rau má là tốt nhất?

Dù sở hữu nhiều lợi ích nhưng không phải ai cũng biết cách sử dụng nước rau má để cơ thể hấp thụ tối đa dưỡng chất. Theo các chuyên gia, thời điểm lý tưởng nhất để thưởng thức loại nước này là vào buổi sáng hoặc ngay sau khi vừa ép xong.

Buổi sáng là lúc cơ thể cần bổ sung nước sau một đêm dài nghỉ ngơi. Khi đó, các dưỡng chất trong rau má cũng có điều kiện được hấp thu hiệu quả hơn. Ngoài ra, nước rau má sau khi ép nên được sử dụng càng sớm càng tốt bởi nếu để lâu ngoài môi trường, hàm lượng vitamin và các hoạt chất có lợi có thể suy giảm, đồng thời làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn.

Ảnh: Instagram.

Bên cạnh đó, nước rau má cũng thích hợp để sử dụng khi cơ thể cảm thấy nóng trong, mệt mỏi hoặc cần thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng. Đây là thời điểm cơ thể dễ cảm nhận được tác dụng thanh nhiệt và làm dịu của loại thức uống này.

Những thời điểm nên hạn chế uống nước rau má

Ngược lại, các chuyên gia khuyến cáo không nên uống nước rau má rồi ngay lập tức đi ra ngoài trời nắng gắt hoặc tham gia các hoạt động lao động nặng. Do rau má có tính mát, cơ thể cần thời gian để điều chỉnh thân nhiệt. Việc chuyển đột ngột từ trạng thái mát sang môi trường nhiệt độ cao có thể khiến cơ thể cảm thấy khó chịu.

Ngoài ra, những người đang sử dụng thuốc điều trị cũng nên cân nhắc thời điểm uống nước rau má để tránh ảnh hưởng đến quá trình hấp thu thuốc. Phụ nữ mang thai hoặc đang chuẩn bị mang thai nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thường xuyên.

Những người có hệ tiêu hóa yếu, thường xuyên bị lạnh bụng hoặc tiêu chảy cũng cần thận trọng. Vì mang tính hàn, rau má có thể khiến các triệu chứng này trở nên nghiêm trọng hơn nếu sử dụng quá nhiều.

Ảnh: Instagram.

Uống nước rau má thế nào để tốt cho sức khỏe?

Dù là thức uống lành mạnh, nước rau má không nên được sử dụng thay thế hoàn toàn nước lọc. Việc uống quá nhiều có thể dẫn đến tình trạng đầy bụng, rối loạn tiêu hóa hoặc mất cân bằng điện giải.

Các chuyên gia khuyến nghị người trưởng thành chỉ nên sử dụng khoảng 30 - 40g rau má tươi mỗi ngày và không nên uống liên tục trong thời gian dài. Sau một thời gian sử dụng, nên cho cơ thể nghỉ trước khi tiếp tục.

Một lưu ý khác là hạn chế cho quá nhiều đường vào nước rau má. Nhiều người có thói quen thêm lượng lớn đường để tăng hương vị, vô tình khiến thức uống giải nhiệt trở thành nguồn cung cấp calo đáng kể, không có lợi cho việc kiểm soát cân nặng hay sức khỏe chuyển hóa.

Đặc biệt, rau má cần được rửa thật sạch trước khi chế biến để loại bỏ bụi bẩn, vi khuẩn và các tạp chất còn sót lại.

Ảnh: Instagram.

Không chỉ là thức uống giải khát quen thuộc, nước rau má còn mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe và làn da nếu được sử dụng đúng cách. Chọn đúng thời điểm uống, duy trì lượng vừa phải và kết hợp cùng chế độ sinh hoạt khoa học sẽ giúp bạn tận dụng tối đa những giá trị mà loại rau dân dã này mang lại.