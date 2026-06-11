Nữ hoàng Waterbomb không cần mặc hở vẫn khiến cả triệu người dậy sóng

Thân hình bốc lửa giúp mỹ nhân này thu hút mọi ánh nhìn dù diện trang phục đơn giản.

Kwon Eunbi là một trong số những nữ idol sở hữu vóc dáng được ngưỡng mộ nhất Kpop hiện nay. Cựu thành viên nhóm IZ*ONE nhiều lần gây bão mạng xã hội với thân hình săn chắc, đường cong quyến rũ cùng thần thái tự tin mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Mới đây, Kwon Eunbi tiếp tục gây sốt cõi mạng khi xuất hiện tại sân bay với set đồ kín đáo, ưu tiên sự thoải mái cho hành trình di chuyển. Dù không diện những thiết kế "khoe da thịt", người đẹp vẫn khiến cộng đồng mạng khó rời mắt.

Kwon Eunbi mặc đơn giản vẫn viral với body quyến rũ. (Nguồn: Instagram)

Đoạn video ra sân bay của nữ idol hút hơn 1,3 triệu lượt xem trên MXH.

Kwon Eunbi lựa chọn công thức thời trang khá đơn giản với áo croptop trắng tay ngắn của adidas phối cùng quần jeans dáng rộng, Miu Miu backpack ton sur ton. Không hề có những khoảng hở táo bạo hay thiết kế cắt xẻ cầu kỳ, thế nhưng nữ idol vẫn dễ dàng thu hút mọi ống kính nhờ vóc dáng nổi bật. Chiếc áo ôm sát cơ thể với form dáng gọn gàng đã khéo léo tôn lên vòng 1 đầy đặn cùng đường cong tự nhiên của người đẹp sinh năm 1995. Kết hợp cùng quần jeans sáng màu mang hơi hướng casual, tổng thể trang phục của người đẹp ghi điểm ở sự trẻ trung, năng động nhưng vẫn giữ được nét quyến rũ rất riêng.

Set đồ trẻ trung, không hở nhưng vẫn cực sexy của Kwon Eunbi. (Ảnh: Instagram)

Nhắc đến Kwon Eunbi ở thời điểm hiện tại, công chúng không chỉ nhớ đến hình ảnh cựu trưởng nhóm IZ*ONE mà còn gọi cô bằng danh xưng "nữ hoàng Waterbomb". Bước ngoặt này đến từ loạt sân khấu bùng nổ tại lễ hội âm nhạc mùa hè Waterbomb từ năm 2023, nơi những đoạn fancam của nữ ca sĩ liên tục viral trên mạng xã hội và giúp tên tuổi cô phủ sóng mạnh mẽ. Tại sự kiện, Kwon Eunbi thường xuất hiện trong những bộ cánh gợi cảm, từ crop top, bra top đến các thiết kế ôm sát tôn trọn đường cong cơ thể. Vòng 1 nóng bỏng cùng vòng eo thon gọn giúp người đẹp mang đến vẻ sexy khỏe khoắn, được ví như sinh ra để dành cho những lễ hội mùa hè. Không chỉ gây chú ý bởi ngoại hình nóng bỏng, nữ idol còn được đánh giá cao nhờ khả năng làm chủ sân khấu và nguồn năng lượng cuốn hút, qua đó trở thành một trong những biểu tượng gắn liền với lễ hội Waterbomb những năm gần đây.

Kwon Eunbi gắn liền với danh hiệu "nữ hoàng Waterbomb" với body cực cháy. (Ảnh: Instagram)

Để duy trì vóc dáng sexy trứ danh, Kwon Eunbi kết hợp chế độ ăn uống kiểm soát cùng việc tập luyện đều đặn. Nữ ca sĩ từng chia sẻ cô đặc biệt chú trọng các bài tập cho phần tay và eo – những khu vực dễ tích mỡ nhất trên cơ thể. Người đẹp tập phối hợp đa dạng 3 bộ môn từ pilates, yoga đến gym để giữ cơ thể săn chắc nhưng vẫn thanh thoát, tránh phát triển cơ chân quá nhiều. Bên cạnh đó, giọng ca sinh năm 1995 cũng duy trì chế độ ăn giàu chất xơ với các loại rau xanh, trái cây như cải kale, táo và kiwi. Dù từng trải qua những phương pháp giảm cân khắc nghiệt thời thực tập sinh, Kwon Eunbi hiện hướng đến việc quản lý cân nặng khoa học và bền vững hơn, tập trung giữ sức khỏe để đáp ứng lịch trình biểu diễn dày đặc.