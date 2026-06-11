Song Hye Kyo gây bão khi mặc toàn đồ rẻ tiền đi nghỉ dưỡng trên du thuyền siêu sang lớn nhất thế giới

Guerlain vừa tổ chức một sự kiện thượng lưu, siêu độc quyền và nồng nặc "mùi tiền", nơi nhan sắc của Đại sứ toàn cầu Song Hye Kyo khiến dân tình nức nở.

Mới đây, mạng xã hội một lần nữa được phen chao đảo trước loạt hình ảnh check-in mới nhất của đại mỹ nhân Song Hye Kyo trên Instagram cá nhân. Được biết, nữ minh tinh đang tham gia một chuỗi hoạt động siêu riêng tư của nhà mốt Guerlain với tư cách là Đại sứ toàn cầu. Đáng chú ý, Song Hye Kyo chính là khách mời duy nhất đại diện cho làng giải trí Hàn Quốc nhận được tấm vé VIP thưởng lãm chuyến du ngoạn trên chiếc du thuyền buồm cánh cứng siêu sang, lớn nhất hành tinh.

Hải trình mà Song Hye Kyo vừa tham dự không chỉ đơn thuần là một sự kiện nhãn hàng, mà là một trải nghiệm xa xỉ đẳng cấp dành cho những nhân vật tầm cỡ, kéo dài 3 ngày từ ngày 9 - 11/6. Tại đây, thương hiệu Guerlain đã bắt tay cùng Orient Express Yachts để đưa trải nghiệm Guerlain Spa lên tàu Orient Express Corinthian - chiếc siêu du thuyền buồm cánh cứng lớn nhất và đắt giá nhất hành tinh ở thời điểm hiện tại.

Với chiều dài lên tới 220 mét và chỉ phục vụ giới hạn khoảng 110 hành khách trong một không gian hoàn toàn biệt lập, kỳ quan trên biển này chính là cú bắt tay triệu đô giữa tập đoàn khách sạn Accor và ông lớn ngành xa xỉ LVMH. Để phục vụ cho chuyến hải trình đầu tiên của con tàu, toàn bộ thân tàu đã được tập đoàn LVMH bao trọn gói độc quyền với những tiêu chuẩn thượng lưu chưa từng có trong lịch sử hàng hải.

Theo thông tin trên trang chủ LVMH, trái tim của con tàu là Guerlain Spa rộng tới 500 mét vuông, sở hữu bốn phòng trị liệu cao cấp, bao gồm cả một phòng đôi VIP. Tại đây, các thượng khách như Song Hye Kyo sẽ được trải nghiệm những liệu trình độc quyền được thiết kế riêng nhằm hòa hợp với nhịp điệu của biển cả như Wave Serenity, Aqua Odyssey, Soleil Plein Sud hay Ocean Awakening. Sự thư thái không dừng lại ở đó mà được kéo dài bằng các khóa tu dưỡng sức khỏe chuyên biệt, một thư viện sách hiếm, rạp chiếu phim sang trọng và cả những buổi hòa nhạc riêng tư đầy lãng mạn ngay trên boong tàu.

Như ông Philippe Hetland-Brault, Chủ tịch Orient Express Sailing Yachts từng tuyên bố, liên minh này kết hợp hai biểu tượng về sự thanh lịch và kỹ nghệ bảo truyền của Pháp, tạo nên một thánh đường nơi vẻ đẹp, sự tinh tế và những khám phá giao nhau.

Việc Song Hye Kyo là đại diện Hàn Quốc duy nhất xuất hiện tại đây đã khẳng định danh phận tối cao và sự ưu ái tuyệt đối mà tập đoàn xa xỉ dành cho cô.

Trên nền bối cảnh đại dương lộng gió và boong tàu triệu đô, Song Hye Kyo liên tục tung ra những khung hình thả dáng tự do, phóng khoáng. Ngay lập tức, loạt ảnh này đã gây sốt diện rộng vì nhan sắc không tuổi và thần thái đạt ngưỡng đỉnh cao của nữ diễn viên.

Làn da không tì vết, mái tóc buông lơi tự nhiên trước gió biển cùng nụ cười rạng rỡ của cô khiến người hâm mộ mải mê ngắm nhìn đến mức không thể rời mắt. Khí chất "băng thanh ngọc khiết" vốn có kết hợp với không gian sang trọng của giới thượng lưu đã tạo nên một tổng thể mãn nhãn, khiến ai nấy đều lầm tưởng cô đang khoác lên mình những bộ cánh Haute Couture đắt đỏ.

Tuy nhiên, khi các trang bốc giá thời trang bắt tay vào mổ xẻ outfit của "chị đại", công chúng mới ngã ngửa phát hiện ra một sự thật thú vị. Hóa ra, giữa không gian xa hoa số 1 thế giới, Song Hye Kyo vẫn có đầy những khung hình giản dị, trong đó có cả bộ trang phục mặc nhà với mức giá vô cùng bình dân.

Cụ thể, set đồ màu xanh pastel của nữ minh tinh là thiết kế Asymmetric với chất vải 100% linen đến từ thương hiệu OYSHO, với mức giá chỉ vỏn vẹn $148 (khoảng hơn 3,8 triệu đồng). Để giữ ấm trước gió biển, cô khoác hờ bên ngoài chiếc áo nỉ Cluway Sweatshirt đến từ thương hiệu casual American Vintage với giá $185 (khoảng 4,8 triệu đồng).

Tổng giá trị cho toàn bộ cây đồ thoải mái này chỉ rơi vào khoảng hơn 8 triệu đồng - một con số quá sức khiêm tốn, nếu đặt cạnh danh tiếng của một ngôi sao hạng A toàn cầu và bối cảnh siêu du thuyền triệu đô của LVMH.

Sự tương phản thú vị này không những không làm giảm đi sự sang trọng của Song Hye Kyo, mà ngược lại càng tôn vinh đẳng cấp thực sự của cô. Không cần đắp lên người những logo thương hiệu to bản hay những thiết kế đắt đỏ, Song Hye Kyo chứng minh tư duy "quiet luxury" đúng nghĩa, nơi sự xa xỉ đến từ chính phong thái, trải nghiệm và khí chất của người mặc.

Khi bạn đã là Song Hye Kyo, một bộ đồ ngủ linen bình dân vẫn có thể biến thành trang phục thượng lưu khi bước đi trên con tàu đắt giá nhất thế giới. Thần thái tự tin, thư thái và nhan sắc thách thức thời gian của cô chính là thứ trang sức xa xỉ nhất mà không một món hàng hiệu nào có thể mua được. Màn xuất hiện này chắc chắn sẽ trở thành một trong những khoảnh khắc thời trang đáng nhớ, khẳng định vị thế bất bại của ngọc nữ xứ Hàn trong lòng công chúng quốc tế.

Ảnh: IGNV, LVMH