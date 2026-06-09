Nhan sắc trồi sụt của Kiều Minh Tuấn trong thời gian "yêu Ngọc Trinh"

Trong thời gian được cho là hẹn hò nữ hoàng nội y, Kiều Minh Tuấn có lúc là nam thần nhưng cũng có lúc "nhìn phát ngán".

Mạng xã hội Việt mới đây đang được một phen xôn xao trước tin đồn tình ái bí mật giữa Kiều Minh Tuấn và Ngọc Trinh. Theo những nguồn tin rầm rộ được netizen truyền tay nhau, "nam thần phòng vé" và "nữ hoàng nội y" được cho là đã âm thầm gắn bó bên nhau suốt 3 năm qua. Thực hư câu chuyện hiện vẫn chưa được người trong cuộc lên tiếng xác nhận.

Khoảng thời gian 3 năm không dài không ngắn, nhưng đối với một nam diễn viên có tần suất hoạt động dày đặc như Kiều Minh Tuấn, đó lại là lúc khán giả được chứng kiến hành trình nhan sắc trồi sụt thất thường như đồ thị hình Sin của anh.

Trong một sự kiện phim ảnh, Kiều Minh Tuấn và Ngọc Trinh từng có lúc lên đồ vô cùng trùng khớp, nhưng chẳng ai nhận ra.

Đầu tiên phải công nhận Kiều Minh Tuấn sở hữu một nền tảng ngoại hình khá lý tưởng với chiều cao 1m75 cùng gương mặt nam tính, góc cạnh. Màn lột xác một bước lên hàng "mỹ nam" trong bộ phim Em Chưa 18 gần 10 năm trước đã đủ để chứng minh sức hút của nam diễn viên. Thế nhưng, điều đáng ngưỡng mộ nhất ở ngôi sao sinh năm 1988 không phải là việc giữ gìn hình ảnh, mà là cách anh sẵn sàng hủy hoại vóc dáng để phục vụ trọn vẹn cho tạo hình nhân vật được chân thực nhất có thể.

Chung khung hình với Anh Tú Atus, Kiều Minh Tuấn cho thấy phong độ nhan sắc của anh cũng rất đáng gờm.

Điển hình là vào giữa năm 2024, khán giả truyền hình từng phải bật ngửa khi "chú Sáu" xuất hiện ở những tập đầu mùa 3 chương trình 2 Ngày 1 Đêm với ngoại hình của một ông già tóc bạc phơ cùng chiếc bụng béo trông đến phát ngán. Để hóa thân hoàn hảo vào vai người cha trong phim điện ảnh Cô Dâu Hào Môn, Kiều Minh Tuấn đã phải ép mình tăng liền 15kg để chạm mốc 83kg. Nam diễn viên từng tiết lộ anh phải duy trì thói quen ăn đêm liên tục với các món nhiều mỡ như bún bò, giò heo để thành hình chiếc bụng bia thật 100%.

Khó tin cách biệt này chỉ mất 2 tháng để nam diễn viên lấy lại ngoại hình điển trai.

Bất ngờ nằm ở chỗ, ngay sau khi tác phẩm này đóng máy, nam diễn viên lập tức lao vào phòng tập để siết cân về lại mức 67kg ban đầu chỉ trong vòng vỏn vẹn 2 tháng. Nhiều hình ảnh so sánh trước và sau khoảng thời gian này khiến công chúng phải trầm trồ trước kỷ luật thép và khả năng chịu đựng áp lực cực lớn của cơ thể Kiều Minh Tuấn. Đương nhiên để làm được điều đó, anh đã phải trải qua những ngày tháng gần như "sống" trong phòng tập và theo đuổi chế độ ăn kiêng vô cùng khắt khe.

Kiều Minh Tuấn từng giảm khoảng 15kg sau khi phá dáng hy sinh vì vai diễn.

Nam diễn viên có lúc gần như ăn ngủ trong phòng gym.

Chưa dừng lại ở đó, đến dự án Con Kể Ba Nghe, nhiệm vụ ngoại hình của Kiều Minh Tuấn lại một lần nữa bị lật ngược hoàn toàn. Lần này, anh buộc phải giảm cân sâu hơn nữa về mức chạm đáy 59kg với chiếc bụng mỏng dính sát da để lộ cả khung xương cơ thể.

Việc liên tục bắt vóc dáng co giãn theo yêu cầu kịch bản khiến trang cá nhân của nam diễn viên thời gian đó ngập tràn những hình ảnh check-in phòng gym. Đáng chú ý, từ chính những khung hình tập luyện này, các "thám tử mạng" đã soi ra manh mối liên quan đến Ngọc Trinh.

Khán giả nhận ra nam diễn viên từng rất nhiều lần diện trang phục của Cha Ching - thương hiệu thời trang streetwear do chính "nữ hoàng nội y" sáng lập và điều hành, làm dấy lên nghi vấn về mối quan hệ đặc biệt của cả hai trong suốt thời gian qua.

Hết tăng cân rồi lại giảm ký, không chỉ ý chí mà cả cơ thể của Kiều Minh Tuấn đều rất phi thường.

Nam diễn viên nhiều lần được bắt gặp diện đồ của Cha Ching - brand thời trang của bạn gái tin đồn.

Sau chuỗi ngày "hành xác" liên tục vì nghệ thuật, Kiều Minh Tuấn cuối cùng đã lấy lại phong độ đỉnh cao của mình. Vào tháng 2 năm nay, nhân dịp mừng sinh nhật tuổi 38, nam diễn viên khiến công chúng lẫn đồng nghiệp bất ngờ khi tung bộ ảnh nóng bỏng, khoe cơ bụng 6 múi sắc nét, săn chắc không thua kém gì một người mẫu nam chuyên nghiệp.

Vóc dáng chuẩn chỉnh của Kiều Minh Tuấn ở tuổi 38.

Sở hữu vóc dáng phong độ cùng thần thái ngày càng chín muồi, Kiều Minh Tuấn ở thời điểm hiện tại cũng rất chịu khó làm mới mình với nhiều phong cách ăn mặc khác nhau. Anh biến hóa linh hoạt từ những bộ suit lịch lãm, quý ông trên các thảm đỏ sự kiện lớn cho đến những bộ cánh bụi bặm, phá cách mang đậm tinh thần lướt phố của giới trẻ.

Sau tất cả, sự trồi sụt nhan sắc có phần "đáng sợ" của Kiều Minh Tuấn thực chất lại là tấm huy chương vàng chứng minh cho sự hy sinh tuyệt đối của anh dành cho điện ảnh. Dù những tin đồn tình ái với Ngọc Trinh có thực hư ra sao, không ai có thể phủ nhận sức hút khó cưỡng của một người đàn ông quyến rũ, tài năng và luôn cháy hết mình vì nghệ thuật.

Ảnh: FBNV, TikTok