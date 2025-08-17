Trình duyệt web được định giá 34.5 tỷ USD nhưng công ty mẹ không bán

Mới đây, Perplexity đã công khai đề xuất mua lại trình duyệt web phổ biến nhất thế giới. Con số 34,5 tỷ USD mà Perplexity đưa ra gây chú ý mạnh mẽ, bởi nó cao hơn đáng kể so với mức định giá 18 tỷ USD của chính công ty này. Để khái quát về con số khổng lồ này, theo tỉ giá hiện tại, 34,5 tỷ USD tương đương 912.525 tỷ đồng.

Perplexity khẳng định đây là một đề nghị hoàn toàn nghiêm túc. Công ty cho biết họ đã nhận được sự hậu thuẫn tài chính từ nhiều quỹ đầu tư mạo hiểm lớn, đảm bảo khả năng tiếp cận nguồn vốn khổng lồ cần thiết để hoàn tất thương vụ.

Lời đề nghị của Perplexity được đưa ra vào một thời điểm chiến lược. Trước đó, vào năm 2024, một tòa án liên bang đã phán quyết rằng Google duy trì sự độc quyền bất hợp pháp trên thị trường tìm kiếm. Kể từ đó, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã nhiều lần đề xuất các biện pháp khắc phục, trong đó có yêu cầu Google phải thoái vốn khỏi Chrome.

Mức giá 34,5 tỷ USD nằm trong khoảng định giá của Chrome, được các chuyên gia ước tính từ 20 tỷ đến 50 tỷ USD. Việc mua lại trình duyệt này sẽ mang lại cho Perplexity một lợi thế cạnh tranh khổng lồ, cho phép họ tiếp cận trực tiếp với hơn 3,5 tỷ người dùng trên toàn cầu.

Trong đề xuất của mình, Perplexity cam kết sẽ duy trì và phát triển dự án mã nguồn mở Chromium. Đây là nền tảng cốt lõi không chỉ của Chrome mà còn của nhiều trình duyệt phổ biến khác như Microsoft Edge, Opera, và DuckDuckGo. Cam kết này nhằm đảm bảo sự ổn định và tiếp tục phát triển của hệ sinh thái trình duyệt web hiện tại.

Về phía Google, công ty đã liên tục phản đối mạnh mẽ ý tưởng bán Chrome. Gã khổng lồ công nghệ cho rằng việc buộc phải thoái vốn sẽ tạo ra những rủi ro lớn về bảo mật cho người tiêu dùng và làm thay đổi đáng kể cách thức thu thập dữ liệu người dùng, vốn là một phần quan trọng trong mô hình kinh doanh của họ.

Hiện tại, Google dường như không có ý định chấp nhận lời đề nghị từ Perplexity hay bất kỳ bên nào khác. Tuy nhiên, với áp lực pháp lý đang treo lơ lửng, tương lai của trình duyệt Chrome vẫn là một câu hỏi lớn đang chờ được giải đáp.