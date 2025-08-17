CEO Xiaomi khuyên khách hàng mua Tesla vì quá tải đơn đặt xe điện YU7

Xiaomi đang đối mặt với tình trạng quá tải khi lượng đơn đặt hàng cho mẫu xe điện YU7 SUV mới vượt xa kỳ vọng, khiến danh sách chờ kéo dài hơn một năm. Trong bối cảnh đó, CEO Lei Jun đã gây bất ngờ khi công khai khuyên khách hàng nên cân nhắc các mẫu xe điện đối thủ, trong đó có Tesla Model Y.

Theo báo cáo, người dùng tại Trung Quốc hiện phải chờ tới 57 tuần để nhận xe YU7. Điều này vốn là tín hiệu tích cực về sức hút của sản phẩm, nhưng lại nhanh chóng trở thành nguyên nhân khiến khách hàng bức xúc. Bloomberg dẫn dữ liệu từ trang 12365.com cho biết YU7 lọt top 20 xe bị khiếu nại nhiều nhất tại Trung Quốc, chủ yếu do thời gian giao hàng quá dài.

Để trấn an người dùng, Lei Jun đã đăng bài trên Weibo chia sẻ về nỗ lực mở rộng công suất sản xuất YU7, đồng thời kêu gọi khách hàng kiên nhẫn. Tuy nhiên, ông cũng thẳng thắn gợi ý rằng với những ai không thể chờ đợi, có thể cân nhắc lựa chọn khác. CEO Xiaomi viết: "Tesla Model Y là một chiếc xe rất tốt. Hôm qua Tesla vừa công bố nhiều chính sách ưu đãi, nên các bạn cũng có thể xem xét lựa chọn này." Ngoài ra, ông còn nhắc đến Xpeng G7 và Li Auto i8 như những lựa chọn thay thế khả dĩ.

Sức nóng của YU7 thực tế đã được dự báo từ trước. Chỉ trong ba phút mở bán, Xiaomi đã nhận về tới 200.000 đơn đặt hàng. Khách hàng bị thu hút bởi mức giá cạnh tranh, được cho là "hời" hơn nhiều so với các SUV điện khác trên thị trường.

Một số thông tin thú vị được Lei Jun tiết lộ trong bài viết gồm: độ tuổi trung bình của khách đặt xe là 33, trong đó 30% là nữ giới. Tính đến tháng 7, Xiaomi đã có cửa hàng tại 92 thành phố Trung Quốc và đặt mục tiêu mở thêm 18 thành phố nữa trong tháng 8. Ngoài ra, công ty cũng tiến hành thử nghiệm tới 653 chiếc YU7, cao hơn nhiều so với chuẩn ngành vốn chỉ khoảng 70-250 xe.

Về thông số kỹ thuật, Xiaomi YU7 có thể đạt công suất tối đa 1.527 mã lực trên phiên bản cao cấp nhất và phạm vi di chuyển tới 519 dặm (theo chuẩn CLTC) sau mỗi lần sạc. Phiên bản tiêu chuẩn được chào bán với giá 253.500 nhân dân tệ (khoảng 894 triệu đồng), quá rẻ so với những gì Xiaomi hứa hẹn mẫu xe này làm được.