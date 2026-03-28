Triệu Lộ Tư xứng danh chiến thần "chơi" tóc, màu tóc mới khiến mặt sáng như gắn filter

Nhắc đến những mỹ nhân Cbiz có khả năng “cân” mọi kiểu tóc, Triệu Lộ Tư chắc chắn là cái tên không thể thiếu. Mỗi lần đổi kiểu tóc hay nhuộm màu mới, nữ diễn viên đều khiến mạng xã hội dậy sóng. Mới đây, cô tiếp tục gây chú ý khi khoe mái tóc uốn xoăn cùng màu nhuộm mới, không chỉ được khen xinh mà còn khiến dân tình ráo riết hỏi: Đây là màu gì vậy? . Không quá lời khi nói rằng Triệu Lộ Tư chính là "bản màu sống" cho những ai đang tìm cảm hứng F5 diện mạo.

Màu tóc mới: Nâu xám kem - nhẹ nhàng mà sang xịn

Tông màu mới của Triệu Lộ Tư được gọi là “nâu xám kem” - một gam màu mang đậm cảm giác cao cấp nhờ độ bão hòa thấp. Nền nâu kem được pha thêm sắc xám lạnh, tạo nên tổng thể trầm nhẹ, tinh tế nhưng vẫn có độ bắt sáng tự nhiên dưới ánh đèn. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn thử tóc sáng màu nhưng vẫn giữ được vẻ thanh lịch, không quá chói. Hiệu ứng mang lại khá rõ rệt: da trông sáng hơn, gương mặt như được “bật filter” nhẹ mà không cần makeup quá cầu kỳ.

Ảnh Weibo

Nâu caramel quýt - tươi tắn nhưng không quá chói

Trước đó, tại fan meeting sinh nhật, Triệu Lộ Tư cũng từng gây sốt với màu “nâu caramel quýt”. Sự kết hợp giữa sắc cam, nâu caramel và một chút ánh đỏ tạo nên hiệu ứng màu ấm có độ bóng nhẹ như trái cây chín. So với các tông nâu truyền thống, màu này mang lại cảm giác trẻ trung, rạng rỡ hơn nhưng vẫn đủ tinh tế, không bị quá nổi. Đặc biệt, đây là lựa chọn cực kỳ “nịnh” những làn da vàng hoặc da ngăm, giúp tổng thể gương mặt trông tươi tắn và có sức sống hơn hẳn.

Nâu lanh hạt dẻ - đổi màu theo ánh sáng

Một màu tóc khác từng tạo nên cơn sốt khi Triệu Lộ Tư xuất hiện trong phim Hứa Tôi Rực Rỡ chính là nâu lanh hạt dẻ, còn được fan gọi vui là “trà lạnh Hứa Nghiên”. Điểm thú vị của màu này là khả năng biến đổi theo ánh sáng: trong nhà là sắc nâu lanh trầm, hơi lì; nhưng khi ra nắng lại chuyển sang ánh nâu sữa mềm mại. Nhờ hiệu ứng đa tầng này, mái tóc trông tự nhiên mà vẫn có chiều sâu, đồng thời giúp tôn da và mang lại vibe dịu dàng, tri thức.

Nâu xám hạt phỉ - “filter tự nhiên” cho làn da

Trong số những màu tóc gắn liền với tên tuổi Triệu Lộ Tư, nâu xám hạt phỉ là lựa chọn được yêu thích bền bỉ trên mạng xã hội. Sự pha trộn giữa xám khói nhẹ và ánh xanh tinh tế tạo nên lớp màu mờ ảo như có filter sẵn. Mái tóc vì thế trông nhẹ, bồng bềnh và có độ “air” rõ rệt. Với làn da sáng, màu này giúp tăng độ trong trẻo; còn với da vàng hoặc da khỏe, nó lại đóng vai trò cân chỉnh, khiến tổng thể hài hòa hơn. Ngay cả khi để mặt mộc hoặc makeup nhẹ, visual vẫn đủ sức “cân team”.

Khi màu tóc cũng là vũ khí nâng tầm visual

Không phải ngẫu nhiên mà Triệu Lộ Tư luôn nằm trong top những mỹ nhân “đổi tóc là đổi vibe”. Điểm chung trong các lựa chọn của cô là bảng màu không quá gắt, thiên về sự tinh tế nhưng vẫn đủ khác biệt để tạo dấu ấn. Chính điều đó giúp mỗi lần xuất hiện, cô đều mang đến cảm giác mới mẻ mà không bị “lố”.

Nếu đang bí ý tưởng đổi màu tóc, nhìn vào cách Triệu Lộ Tư “chơi” với màu sắc cũng đủ hiểu: chỉ cần chọn đúng tông phù hợp với da, bạn hoàn toàn có thể nâng tầm visual một cách nhẹ nhàng nhưng hiệu quả rõ rệt.

