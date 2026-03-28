Minh tinh Cbiz cổ cao như thiên nga, lưng thẳng tới nỗi được phong “sách mẫu” tư thế đẹp

Ở tuổi 39, Lưu Thi Thi vẫn luôn được xem là hình mẫu lý tưởng về thần thái và vóc dáng trong Cbiz. Không chỉ sở hữu bờ vai thẳng, tấm lưng thanh mảnh cùng “cổ thiên nga” trứ danh, nữ diễn viên còn được người hâm mộ ưu ái gọi là “giáo trình sống về tư thế”. Thậm chí trên phim trường, cô còn được ví như một “huấn luyện viên thể trạng” khi chỉ cần đứng vào vị trí, khí chất và đường nét cơ thể đã nổi bật hẳn so với xung quanh. Điều khiến nhiều người tò mò là: làm thế nào cô có thể duy trì phong thái này suốt nhiều năm?

Bí quyết đến từ việc kiểm soát cơ thể một cách vô thức

Ít ai biết rằng, Lưu Thi Thi trước đây cũng từng có thói quen đứng hơi đổ lưng. Tuy nhiên, trong quá trình quay phim cổ trang - nơi khí chất nhân vật phụ thuộc rất nhiều vào dáng đứng – cô bắt đầu ý thức rõ hơn về tầm quan trọng của tư thế.

Nữ diễn viên chia sẻ, cô luôn tự nhắc bản thân phải “siết core và hạ vai”, giữ cơ thể ở trạng thái cân bằng và trung lập. Ban đầu, việc này đòi hỏi sự chú ý liên tục, nhưng sau hơn một tháng kiên trì, cơ thể dần ghi nhớ và biến nó thành phản xạ tự nhiên. Theo cô, chỉ “biết là phải đứng thẳng” thôi chưa đủ, mà cần luyện tập lặp đi lặp lại thì mới tạo ra thay đổi thực sự.

Động tác then chốt: Đứng dựa tường

Trong nhiều phương pháp cải thiện vóc dáng, bài tập mà Lưu Thi Thi thường xuyên nhắc đến lại vô cùng đơn giản: đứng dựa tường.

Cách thực hiện không hề phức tạp. Bạn chỉ cần đứng sát tường sao cho gót chân, mông, lưng và sau đầu chạm nhẹ vào tường. Cằm hơi thu lại, tránh ngửa hoặc cúi đầu. Phần bụng siết nhẹ như kéo rốn vào trong, vai thả lỏng và hạ xuống tự nhiên. Tay có thể buông dọc theo cơ thể.

Với người mới bắt đầu, có thể tập từ 3–5 phút mỗi lần, duy trì 1–2 lần mỗi ngày rồi tăng dần lên khoảng 10 phút. Thậm chí bạn có thể tận dụng lúc xem điện thoại hay xem TV để thực hiện.

Vì sao bài tập này lại hiệu quả?

Điểm mấu chốt của việc đứng dựa tường nằm ở việc “thiết lập lại trí nhớ tư thế” cho cơ thể. Những người có thói quen gù lưng hay vai tròn thường đã quen với sai lệch trong dáng đứng. Khi áp lưng vào tường, cơ thể sẽ được “nhắc nhở” thế nào là vị trí đúng.

Sau một thời gian duy trì, bạn có thể nhận thấy nhiều thay đổi rõ rệt: phần vai và cổ mở hơn, giảm gù lưng; vùng core ổn định hơn, hạn chế tình trạng võng lưng hay đổ xương chậu; đồng thời giúp kéo dài tỷ lệ cổ, tạo hiệu ứng “cổ thiên nga” thanh thoát. Tổng thể vóc dáng cũng trở nên thẳng thớm, tràn đầy năng lượng hơn.

Tư thế đẹp là chìa khóa trẻ hóa tự nhiên

Thực tế, điều khiến một người trông trẻ trung không chỉ nằm ở gương mặt mà còn ở dáng đứng và thần thái. Khi vai mở, lưng thẳng, khí chất sẽ được nâng lên rõ rệt, kéo theo “tuổi thị giác” cũng giảm đi đáng kể.

Nếu bạn cũng đang gặp vấn đề như gù lưng, cổ rụt hay dáng đứng thiếu tự tin, hãy thử bắt đầu từ những bài tập nhỏ mỗi ngày. Giống như cách Lưu Thi Thi đã làm, một thay đổi tưởng chừng đơn giản lại có thể tạo nên khác biệt lớn theo thời gian.

