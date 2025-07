Những thông tin, diễn biến liên quan tới vụ việc đang là tâm điểm gây chú ý trong dư luận. Ngày hôm nay (18/7), Công an tỉnh Sơn La cho biết đã bắt được đối tượng Lê Văn Thiệu (42 tuổi, trú tại Nghệ An) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Trước đó vào ngày 8/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La tiếp nhận Tố giác về tội phạm của Chị N.T.L. trú tại xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Trong đơn, chị L. có trình bày vào khoảng 15h cùng ngày, 2 vợ chồng chị đi làm nương, chỉ có hai con gái nhỏ là cháu N.T.A. (SN 2016) và N.B.N. (SN 2020) ở nhà.

Một người đàn ông lạ mặt đến nhà, nói dối là người chữa bệnh cho cháu N.T.A. lúc nhỏ, yêu cầu kiểm tra bộ phận sinh dục rồi thực hiện hành vi giao cấu và bỏ trốn. Khi vợ chồng chị L. đi làm về, được cháu A. kể lại sự việc nên đã đến Công an xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La trình báo.

Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với các phòng chức năng Công an tỉnh, Công an các xã, phường trên địa bàn tỉnh Sơn La triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời phối hợp với Công an các tỉnh: Điện Biên, Lai Châu, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An truy vết, truy xét đối tượng.

Rạng sáng 16/7, lực lượng công an đã khống chế, bắt giữ Lê Văn Thiệu.

Đối tượng Lê Văn Thiệu trước khi đến địa bàn Sơn La. Hình ảnh trích xuất camera an ninh vào ngày 6/7.

Đối tượng Lê Văn Thiệu tại quán ăn cách nơi gây án khoảng 10km. Hình ảnh trích xuất camera an ninh vào khoảng 16h36' ngày 8/7 (ngày gây án).

Đối tượng Lê Văn Thiệu không có việc làm ổn định, thường một mình điều khiển xe máy đi qua các địa phương để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Thiệu đã 6 lần bị bắt, kết án về tội trộm cắp tài sản tại địa bàn các tỉnh, thành phố: Đắc Lắk, Hà Tĩnh, Hà Giang, Đà Nẵng, Thanh Hóa, TP Hồ Chí Minh.

Trưa ngày 8/7, khi đi đến nhà chị L., Thiệu đã tự ý mở khóa cổng để đi vào bên trong nhà để trộm cắp tài sản. Vào nhà phát hiện chỉ có hai cháu gái nhỏ ở nhà, Thiệu đã gian dối kiểm tra bộ phận sinh dục rồi giao cấu trái với ý muốn đối với cháu A. Gây án xong Thiệu điều khiển xe bỏ trốn theo hướng tỉnh Hòa Bình – Thanh Hóa – về nhà ở Nghệ An.

Nguồn: Công an tỉnh Sơn La