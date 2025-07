Bắt tạm giam kẻ xâm hại bé gái Nguyễn Mạnh Tuấn

Ngày 16/7/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Mạnh Tuấn, sinh năm 1981, trú tại thôn Tân An, xã Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang về tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, quy định tại Điều 145 Bộ luật Hình sự.

Chân dung đối tượng Tuấn. Ảnh: CA Tuyên Quang

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp với Công an xã Hàm Yên khẩn trương xác minh tố giác của cháu H.T.L, sinh năm 2009, làm rõ nội dung: Khoảng 01h00' ngày 14/07/2025, cháu L đang đón xe khách ven đường thuộc địa phận xã Hàm Yên thì Nguyễn Mạnh Tuấn đến bắt chuyện, rủ về nhà Tuấn ngủ. Đến khoảng 3h sáng cùng ngày, Tuấn đã thực hiện hành vi quan hệ tình dục với cháu L tại nhà của mình. Tại thời điểm nay, cháu L chưa đủ 16 tuổi.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh củng cố hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.

Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo các bậc phụ huynh:

Thường xuyên quan tâm, quản lý và phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong việc giáo dục giới tính cho trẻ vị thành niên; hướng dẫn trẻ nhận diện hành vi xâm hại tình dục, không để bị dụ dỗ, lôi kéo bởi những đối tượng xấu; cách ứng phó, thông báo với người lớn khi gặp nguy cơ bị xâm hại.

Khi phát hiện các hành vi xâm hại trẻ em cần báo ngay cho cơ quan Công an để kịp thời ngăn chặn và xử lý theo quy định pháp luật.