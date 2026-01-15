Trí Phan, Fabo, Thanh Mèo & dàn KOL đồng loạt “mở khóa không khí” khiến dân mạng xôn xao bàn tán

Bản teaser phá cách

Khác hẳn với tông màu trắng – xanh tối giản quen thuộc, hình ảnh ‘nhá hàng’ lần này của thương hiệu thật rực rỡ với 4 màu biểu tượng: hồng, xanh dương, xanh lá và cam. Sự phối hợp này vừa tươi mới, vừa đầy tính nghệ thuật, khiến fan công nghệ lẫn hội cuồng lifestyle đặt câu hỏi: Daikin Vietnam đang chuẩn bị gì để "mở khóa" không gian sống của chúng ta?

KOL đầu tiên: Trí Phan & Hà My

Cặp vợ chồng Tiktoker không giấu nổi phấn khích: "Daikin vốn là thương hiệu gắn liền với đời sống hàng ngày của vợ chồng Trí cũng như đông đảo người dùng tại Việt Nam. Do đó, khi nghe tin về sự kiện với khái niệm hoàn toàn mới, Trí và My đã nhận lời ngay." Trí chia sẻ.

Fabo Nguyễn "flex" thiệp mời

Youtuber nổi tiếng với tư duy sáng tạo cũng hào hứng chia sẻ thư mời trên story cá nhân, khiến fan đoán già đoán non về trải nghiệm mới mà Daikin sắp mang đến.

Trần Hiệp & góc nhìn chuyên sâu

Không đứng ngoài xu hướng, Trần Hiệp – người đứng đầu diễn đàn Tinh tế – đăng story kêu gọi fan công nghệ cùng quan tâm: "Air Unlocked cùng Daikin, anh em đón chờ cùng Hiệp nha."

Với gần 20 năm theo dõi thiết bị gia dụng và công nghệ thông minh, sự xuất hiện của anh được mong đợi bởi những đánh giá thực tế và chuyên sâu về dòng sản phẩm mới.

Thanh Mèo: mảnh ghép phong cách

Hot TikToker Thanh Mèo cũng góp mặt, mang đến diện mạo đa sắc thái và phong cách thư giãn, hoàn toàn hợp với không gian trẻ trung mà Daikin Vietnam vừa hé lộ.

AIR UNLOCKED – Khi không khí được "thiết kế" theo cách con người mong muốn

Qua những hình ảnh hé lộ, AIR UNLOCKED tại Daikin Air Tower sắp tới không đơn thuần là màn ra mắt thiết bị điều hòa mới. Sự kiện được kỳ vọng mở ra một góc nhìn khác về không gian sống – nơi bầu không khí không còn là yếu tố thụ động, mà có thể được định hình theo nhu cầu và cảm nhận của con người.

Không chỉ cộng đồng công nghệ, mà cả những người theo đuổi phong cách sống hiện đại đang tò mò: liệu không gian quanh ta có thể được cá nhân hóa đến từng trải nghiệm?

Câu trả lời sẽ dần được "mở khóa" tại AIR UNLOCKED vào ngày 16/01/2026, khi Daikin Việt Nam giới thiệu một cách tận hưởng không khí hoàn toàn mới – tinh tế hơn, chủ động hơn và giàu cảm xúc hơn.