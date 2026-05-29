Trend “đóng MV Sơn Tùng nhưng giấu tới giờ mới kể” đang viral khắp MXH: Ai cũng có một vai trong Come My Way

Sơn Tùng M-TP tiếp tục giữ vững phong độ tạo trend.

MV Come My Way của Sơn Tùng M-TP vẫn đang là một trong những chủ đề được bàn tán nhiều nhất trên MXH. Bên cạnh tranh luận về âm nhạc, ngôn ngữ hình ảnh hay các chi tiết văn hoá Việt xuất hiện trong MV, sản phẩm lần này của nam ca sĩ tiếp tục tạo ra một “đặc sản” quen thuộc: trend mới ăn theo phủ sóng khắp nơi.

Lần này, trend mới được hình thành từ Come My Way là tự nhận mình từng tham gia đóng MV của Sơn Tùng M-TP.

Trend này được cho là bắt nguồn từ một tài khoản trên Threads khi đăng ảnh chụp màn hình từ MV Come My Way, đánh dấu một vũ công trong MV cùng dòng chú thích: “Mình nhận lời mời của ‘sếp’ Tùng đóng MV mà giờ mới được post lên Facebook. Bảo mật bên ‘sếp’ căng quá”.

Bài đăng được cho là tạo trend, khiến cả MXH đi đóng MV của Sơn Tùng

Chính sự nghiêm túc với những thứ không nghiêm túc nhanh chóng khiến bài đăng viral. Sau đó, hàng loạt người dùng mạng bắt đầu đu trend theo cùng một công thức: chọn đại một vũ công đeo mặt nạ trong MV, khẳng định đó là mình, gửi lời cảm ơn đến Sơn Tùng rồi tiết lộ rằng đến hiện tại mới được phép công khai vì “điều khoản bảo mật”.

Có người nhận mình là dancer đứng góc trái, có người tiết lộ mình đứng phía phải, có người khẳng định mình lái mô tô bay trong MV,... Điểm chung là ai cũng viết với giọng điệu cực kỳ nghiêm túc, như thể thật sự vừa hoàn thành dự án cùng với Sơn Tùng M-TP thật.

Một hình ảnh được cả cõi mạng sử dụng

Không trùng vũ công thì cũng copy caption

Sở dĩ trend này lan nhanh là vì toàn bộ vũ công trong MV đều đeo chiếc mặt nạ lấy cảm hứng từ trò Xuân Phả. Điều đó khiến không ai biết chính xác danh tính các dancer phía sau mặt nạ. Và internet thì luôn thích những trò đùa kiểu không thể xác minh nhưng cũng khó phản bác như vậy.

Không ít cư dân mạng thừa nhận họ phải đọc đến vài dòng mới nhận ra đây chỉ là trò đùa. Một số bài đăng còn cố tình dùng 3 - 4 tấm ảnh chứ không chỉ 1 tấm như bình thường để tăng độ thuyết phục.

Có người còn đăng cả chùm ảnh cho uy tín

Trend này cũng cho thấy một điều khá thú vị: MV của Sơn Tùng M-TP nhiều năm nay gần như luôn tạo ra những vòng đời nội dung riêng trên mạng xã hội. Ban đầu là cả cõi mạng đếm ngược chờ đến công chiếu, tranh luận về âm nhạc, sau đó đến giai đoạn giải mã hình ảnh, rồi tiếp tục chuyển thành meme, trend và các nội dung parody.

Với Come My Way, việc các nhân vật đeo mặt nạ mang cảm hứng từ trò Xuân Phả hay văn hoá dân gian vô tình lại tạo thêm đất diễn cho cư dân mạng. Bởi càng bí ẩn, càng khó nhận diện thì càng dễ biến thành meme.

Hiện tại, trend đóng MV Sơn Tùng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Phía Sơn Tùng M-TP chưa có phản hồi về thông tin các vũ công này còn cư dân mạng thì đùa rằng nếu lướt Threads đủ lâu, có thể cả MV đều là người quen.

