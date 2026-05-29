Cặp vợ chồng trung niên "chiếm sóng" MXH những ngày qua là ai? - Có con lớn 20 tuổi nhưng nhan sắc cô vợ không tin nổi!

Nhìn vào tổ ấm hiện tại của Duy Hưng (47 tuổi) và Minh Phương (40 tuổi), nhiều người hẳn sẽ ghen tị. Chồng U50 vẫn phong độ, vợ bước vào tuổi 40 vẫn trẻ trung, gợi cảm, bên cạnh là hai đứa con (một trai, một gái), con lớn của hai người cả năm nay cũng đã tròn 20 tuổi.

Nhưng để có được sự viên mãn ấy, cuộc hôn nhân suốt hai thập kỷ qua của hai người thực ra không phải là một thước phim ngôn tình, mà là một câu chuyện "rất đời" với đủ thăng trầm, giận hờn và cả những tràng cười ra nước mắt.

20 năm trước, chàng trai "chuẩn gu Hàn Quốc" cưa đổ cô nữ sinh mới học lớp 11

Hai người quen nhau khi Minh Phương mới chỉ là cô nữ sinh lớp 11. Ngày ấy, Phương vừa đi học, vừa làm mẫu ảnh, vừa là cộng tác viên phát thanh cho Đài truyền hình Cẩm Phả. Còn Duy Hưng hơn cô 7 tuổi. Với một nữ sinh trung học như Phương khi ấy thì khoảng cách 7 tuổi cũng là cả một vấn đề, nhất là trong mắt các phụ huynh.

"Anh Hưng là mối tình đầu của mình, nên là mình rất là nhớ. Hôm lần đầu tiên gặp chính là sau khi bảo vệ đồ án tốt nghiệp thì anh cùng nhóm bạn ghé qua nhà mình, vì hồi đấy nhà mình có một cửa hàng bán tạp hóa bán bia. Anh ấy cùng với nhóm bạn đi qua nhà mình để uống bia liên hoan.

Và đó cũng là cái cơ duyên để gặp nhau và anh ấy tiếp cận làm quen. Ấn tượng là anh ấy có gu rất là Hàn Quốc, mặc quần ống rộng thùng thình kiểu style Hàn Quốc ấy" - Minh Phương chia sẻ.

Vẻ ngoài sành điệu cùng chiếc quần ống rộng lùng thùng đúng "style Hàn Quốc" lúc bấy giờ của anh đã khiến cô nữ sinh lớp 11 chú ý. Về phía Duy Hưng, anh cũng bị ấn tượng mạnh bởi nét dễ thương của Phương, đến mức phải mất mấy tháng trời lân la xin số điện thoại, nhắn tin làm quen, rồi vài tháng sau đó anh mới "cưa đổ" được nàng.

Bị ngăn cấm kịch liệt, và cách chàng trai năm ấy quyết tâm bảo vệ tình yêu của mình

Nhưng tình đầu hiếm khi suôn sẻ. Khoảng cách tuổi tác và việc Minh Phương còn quá trẻ khiến gia đình hai bên cấm cản kịch liệt. Áp lực bủa vây, cộng thêm việc Phương đến giai đoạn quan trọng, tập trung ôn thi đại học nên hai người đành rời xa nhau.

Dù vậy, mối tình ấy vẫn là điều không thể quên với cả hai. Sau 10 tháng xa nhau, Duy Hưng bất ngờ tìm đến phòng trọ của Minh Phương để ngỏ lời muốn quay lại. Và rồi họ nhận ra rằng tình cảm dành cho nhau chưa từng thay đổi, hai người quyết định nắm tay nhau lần nữa.

Thế rồi khi Phương mang thai bé đầu lòng khi mới tròn 20 tuổi. Ngày Hưng về thưa chuyện với gia đình, mẹ anh kiên quyết phản đối. Duy Hưng chọn cách bỏ nhà đi suốt một tuần để bảo vệ tình yêu của mình.

Căng thẳng chỉ được tháo gỡ khi người mẹ nuôi của Duy Hưng ra mặt thuyết phục mẹ ruột anh: "Bây giờ một là bỏ cháu, hai là có thêm con dâu và thêm cháu" . Cuối cùng, đám cưới cũng diễn ra sau rất nhiều nước mắt và căng thẳng.

Kết hôn năm 20 tuổi, 10 năm sống chung với mẹ chồng

Kết hôn từ năm 20 tuổi, Minh Phương ở cùng mẹ chồng suốt 10 năm. Cô sống cùng mẹ chồng cho đến khi bước sang tuổi 30, Duy Hưng mới xin phép mẹ để hai vợ chồng ra ở riêng.

Dù từng có khoảng thời gian không dễ dàng, Minh Phương vẫn dành sự biết ơn đặc biệt cho mẹ chồng của mình.

Trong mười năm đó thì mình cũng phải cảm ơn mẹ rất nhiều. Mẹ chồng mình là một người rất kỹ tính và sạch sẽ. Nữ công ra chánh thì đỉnh của chóp, mình không thấy một ai mà được như mẹ chồng mình. Từ nấu ăn và dọn dẹp và tất cả các thứ thì mẹ mình đều hướng dẫn và phải nói là bà đào tạo mình nên mình mới trưởng thành. Để được như ngày hôm nay thì mình rất cảm ơn mẹ vì điều đó" - Minh Phương tâm sự.

Đại hội "bóc phốt" tính xấu của hai vợ chồng trung niên, đã bên nhau hai thập kỷ

Sau 20 năm hôn nhân, điều khiến câu chuyện của Minh Phương - Duy Hưng trở nên thú vị chính là cách họ thoải mái kể xấu nhau bằng sự hài hước và bao dung.

Minh Phương tiết lộ "tật xấu" lớn nhất của chồng cô là mê nhậu. "Anh Hưng vô vàn tật xấu. Ngày xưa chưa cưới yêu nhiều, đấy là một tật xấu rồi. Thế còn khi cưới về thì tật xấu của anh ấy là thích nhậu. Nếu để cho anh ấy tới bến, mà thoải mái nhất thì chắc chắn sẽ say.

Lần mình nhớ nhất đó là mình chỉ chở về đến nhà và phải gọi bảo vệ mang cái xe đẩy hàng của tòa nhà ra, cùng với mẹ chồng và con trai đẩy anh ấy lên nhà. Anh Hưng nhậu nhiều đến mức mình stress luôn, mà cứ nhậu xong là ngủ không biết trời đấy gì" - Minh Phương kể về "tật xấu" của chồng với giọng điệu cực kỳ hài hước khiến ai cũng phải bật cười.

Không chịu lép vế, Duy Hưng cũng tranh thủ "kể tội" vợ. Anh tiết lộ Minh Phương nóng tính và thẳng tính đến mức đôi khi nói nhiều câu làm người khác chưng hửng.

"Có lần mình đặt bát phở của chị hàng phở bên cạnh, nhờ chị ship sang cửa hàng cho. Thấy bụng chị ấy hơi to, vợ mình hồn nhiên hỏi luôn: 'Ôi chị có bầu à?', trong khi chị ấy làm gì có chồng, cũng không yêu đương gì, bụng chị ấy hơi to mà thôi. Lúc đấy mình phải nói nhỏ với vợ: Cái câu ấy sao không nói riêng hai vợ chồng biết với nhau thôi, ai lại nói thẳng trước mặt người ta vậy".

Dù liên tục "bóc phốt" nhau, điều đặc biệt là cả hai luôn kết thúc bằng sự thấu hiểu. Nhưng Duy Hưng vẫn luôn khẳng định: "Thực ra mình không ước vợ phải thay đổi gì cả. Mình yêu con người hiện tại của cô ấy, nếu thay đổi khéo mình lại không chấp nhận được".

20 năm mặn nồng: Không hứa "đầu bạc răng long", chỉ xin già đi cùng nhau

Sau bao nhiêu giông bão, áp lực và cả những giận hờn, cuộc hôn nhân của họ đã chạm mốc 20 năm một cách viên mãn với các con ngoan ngoãn và đáng yêu.

Người đàn ông U50 thẳng thắn thừa nhận mình không hoàn hảo, không quá thành đạt, cũng chẳng đẹp trai như "nam thần trên phim". Nhưng điều anh chắc chắn là tình yêu dành cho vợ còn nhiều hơn yêu bản thân mình.

"Có một điều luôn chắc chắn: Anh yêu vợ rất nhiều, yêu hơn cả bản thân mình. 20 năm gọi nhau là vợ chồng, chúng ta đã đi qua rất nhiều giông bão, đã phải nỗ lực vun đắp hết mình mới có được ngày hôm nay.

Anh không thể khẳng định chúng ta sẽ sống với nhau 'đầu bạc răng long', vì giờ răng long một cái là đi làm thẩm mỹ, tóc chưa kịp bạc đã nhuộm lại cho mới rồi. Nhưng, anh hứa chúng ta sẽ già đi cùng nhau".

Hôn nhân bền vững không được xây dựng từ hai con người hoàn hảo, mà từ hai người dẫu thấy hết mọi điểm xấu của nhau nhưng vẫn bao dung, trân trọng và chọn cách nắm tay nhau đi qua mọi thăng trầm của cuộc đời.