Emma Le - nhân vật quyền lực đứng sau hỗ trợ sự nghiệp của Sơn Tùng M-TP, được mẹ nam ca sĩ công khai thả tim khen ngợi

Sau phản ứng của mẹ Sơn Tùng, dân tình càng dành sự quan tâm đặc biệt cho Emma Le.

Sau khi Sơn Tùng M-TP tung MV comeback mang tên Come My Way, bên cạnh những thảo luận về âm nhạc, hình ảnh hay concept, cư dân mạng cũng nhanh chóng dành sự chú ý cho ekip đứng phía sau dự án. Một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất là Emma Le - nhân vật xuất hiện ở phần credit với vai trò Project & Artist Manager, kèm chú thích “M-TP Talent”.

Sự chú ý càng tăng lên sau khi cư dân mạng phát hiện ra tương tác của cô Thanh Bình - mẹ Sơn Tùng M-TP với bài đăng về Emma Le.

Sơn Tùng và mẹ

Cụ thể, một blog fan Sơn Tùng đăng bài với nội dung nhắc đến Emma Le, đính kèm ảnh credit MV Come My Way: "Emma Le cỡ này, đằng ấy cỡ nào. Ai mới là người hỗ trợ, tiếp tay nâng đỡ cho sự nghiệp của Tùng 'núi'. Ủng hộ Tùng 'núi' và Emma Le nha" .

Ở phần bình luận mẹ của Sơn Tùng M-TP xuất hiện và để lại sticker thả tim với bài đăng này. Chỉ một tương tác nhỏ nhưng đủ khiến cư dân mạng tiếp tục bàn luận rôm rả, bởi từ trước đến nay, những động thái từ gia đình nam ca sĩ luôn được fan đặc biệt quan tâm.

Bình luận của mẹ Sơn Tùng

Được biết Project & Artist Manager là vai trò quản lý dự án và hỗ trợ nghệ sĩ trong quá trình thực hiện sản phẩm. Vị trí này đóng vai trò kết nối giữa nghệ sĩ với ekip sản xuất, đảm bảo dự án được triển khai đúng định hướng, tiến độ cũng như hình ảnh mà nghệ sĩ muốn xây dựng. Nói cách khác, đây là công việc vừa điều phối dự án, vừa đồng hành và hỗ trợ trực tiếp cho nghệ sĩ trong suốt quá trình thực hiện sản phẩm.

Vì vậy từ một dòng credit nhỏ, Emma Le bất ngờ trở thành chủ đề bàn tán trên các nền tảng MXH. Không ít người tò mò: Emma Le thực sự là ai mà lại giữ vai trò quan trọng trong ekip của Sơn Tùng?

Credit về Emma Le gây chú ý

Thực tế, sau khi MV Come My Way ra mắt, netizen nhanh chóng đồn đoán rằng Emma Le chính là Hải Tú. Lý do quan trọng nhất là Hải Tú từng sử dụng cái tên này khi còn hoạt động với vai trò người mẫu.

Theo đó, vào tháng 11/2020, sau khi trở thành nữ diễn viên độc quyền của M-TP Entertainment, Hải Tú từng sử dụng cái tên Emma Le khi chụp ảnh mẫu cho một thương hiệu thời trang. Đến hiện tại, thông tin này vẫn còn xuất hiện trên kênh YouTube chính thức của thương hiệu. Vì vậy, khi cái tên này xuất hiện trong phần credit MV mới của Sơn Tùng, không ít người lập tức liên tưởng đến nàng thơ của M-TP Entertainment.

Hải Tú từng sử dụng tên Emma Le

Đến tháng 6/2024, Emma Le cũng xuất hiện với vai trò Project Manager trong MV Đừng Làm Trái Tim Anh Đau của Sơn Tùng M-TP. Tuy nhiên ở thời điểm đó, dân tình chưa chú ý đến danh tính nhân vật này.

Đến hiện tại, chưa có xác nhận cụ thể nào cho thấy Emma Le trong phần credit MV là Hải Tú hay một nhân sự khác thuộc M-TP Entertainment. Dẫu vậy, chỉ riêng việc cái tên này xuất hiện trong ekip sản xuất, cộng thêm tương tác từ mẹ Sơn Tùng, cũng đủ khiến câu chuyện đang trở thành đề tài được quan tâm, đẩy các tìm kiếm liên quan đến Emma Le lọt tìm kiếm phổ biến trên MXH.

Tìm kiếm về Emma Le trên MXH