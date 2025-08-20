Trên tay ốp AirPods "nón cối - cờ đỏ sao vàng" cực hot kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9: Có tiền chưa chắc đã mua được!

Để kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Viettel Store lần đầu bắt tay với nhóm sáng tạo This thing made by: Contentory. Kết quả là một chiếc ốp AirPods thủ công giới hạn chỉ 1.000 chiếc, không chỉ là phụ kiện bảo vệ tai nghe mà còn là một "tuyên ngôn" nhỏ về niềm tự hào dân tộc.

Dịp Quốc khánh 2/9 này, Viettel Store cùng This thing made by: Contentory ra mắt mẫu ốp AirPods bản giới hạn với chủ đề tự hào dân tộc

Điểm thú vị là mẫu này vốn nằm trong bộ sưu tập "Quân & Dân" của Contentory. Ngoài ốp "nón cối" tượng trưng cho hình ảnh người lính, còn có phiên bản "nón lá" tinh tế, gợi nhớ đến nét bình dị của người dân Việt Nam. Sự kết hợp giữa tính biểu tượng và tính thủ công khiến set ốp này trở nên đặc biệt, khó nhầm lẫn với bất kỳ sản phẩm nào khác trên thị trường.

Ốp lưng AirPods này thực chất nằm trong bộ sưu tập "Quân & Dân" của This thing made by: Contentory. Model "Quân" hiện được phân phối độc quyền thông qua Viettel Store, còn model "Dân" người dùng có thể đặt trước thông qua fanpage của Contentory. Mức giá hiện chưa được tiết lộ cụ thể

Cầm trên tay, chiếc ốp cho cảm giác khá chắc chắn, có lẽ được hoàn thiện bằng công nghệ in 3D rồi phủ sơn, sau đó ghép các chi tiết lại với nhau bằng khớp dán thủ công.

Được biết, ốp lưng được hoàn thiện từ nhựa cứng, có vẻ như là từ nhựa in 3D sau đó phủ một lớp sơn bóng lên

So với các ốp lưng khác trên thị trường thì sản phẩm này khó có thể cạnh tranh về chất lượng, tuy nhiên với một sản phẩm mang đậm dấu ấn tự hào dân tộc thì đây lại là một phiên bản đặc biệt và đáng mua, và trên hết nó được "Made in Vietnam" và hoàn thiện thủ công với số lượng giới hạn

Nửa trên mô phỏng chiếc nón cối quen thuộc, với gam màu xanh lá, quai nón nâu và huy hiệu đỏ gắn ngôi sao vàng nổi bật. Các chi tiết như khóa quai hay đường gờ trên nón đều được làm nổi, tạo chiều sâu thị giác. Nửa dưới là nền đỏ tươi, chính giữa in ngôi sao vàng, gợi liên tưởng ngay đến lá cờ Tổ quốc Việt Nam.

Ốp chia thành 2 nửa với nửa trên là nón cối màu xanh kèm huy hiệu đỏ

Nửa dưới sẽ có màu đỏ kèm ngôi sao màu vàng, gợi nhớ tới lá cờ Tổ Quốc thân thương

Cách chia tách hai phần này khiến chiếc ốp trở thành một biểu tượng thu nhỏ: phía trên là hình ảnh người lính, phía dưới là lá cờ thiêng liêng, hợp lại thành một tổng thể vừa gần gũi vừa trang trọng.

Sản phẩm có phiên bản cho cả AirPods 4 / 4 ANC và AirPods Pro / Pro 2, hướng đến nhóm người dùng trẻ yêu công nghệ nhưng vẫn muốn tìm sự khác biệt và thể hiện bản sắc cá nhân.

Sản phẩm có 2 phiên bản dành cho AirPods 4 và AirPods Pro. Được biết, trong thời gian tới, Viettel Store có kế hoạch tung ra nhiều model ốp cho tai nghe khác như tai nghe của Samsung, tuy nhiên chưa có lộ trình cụ thể

Cái hay ở đây là sự chuyển hóa: từ một món đồ công nghệ vốn mang tính công nghiệp, ốp tai nghe trở thành một sản phẩm thủ công chứa đựng tâm huyết và tinh thần văn hóa.

Ông Nguyễn Minh Khuê, đại diện truyền thông Viettel Store chia sẻ: "Mặc dù chiến dịch truyền thông ra mắt sản phẩm ốp tai nghe AirPods thủ công mới chỉ kéo dài hơn một tuần, nhưng sức lan tỏa của nó đã vượt ngoài mong đợi. Nhiều trang tin, báo điện tử và các fanpage lớn đã đồng loạt đề cập đến chiến dịch của Viettel Store. Chúng tôi vô cùng vinh dự và tự hào khi góp phần lan tỏa tình yêu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9 qua những món quà ý nghĩa dành tặng khách hàng.

Ngay từ khi công bố, mẫu ốp lưng này đã thu hút cực kỳ nhiều sự quan tâm của người dùng Việt, đặc biệt lại còn trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, một sự kiện mà toàn dân Việt Nam hướng về Tổ Quốc

Với những sản phẩm thủ công đặc sắc như ốp tai nghe AirPods lần này, chúng tôi không chỉ hy vọng mang lại những giá trị mới mẻ cho khách hàng, mà còn đặt nền móng cho những chiến lược kinh doanh và truyền thông trong tương lai, từ đó góp phần nâng cao vị thế của các sản phẩm thủ công mỹ nghệ do người thợ Việt tâm huyết tạo ra."

Một chiếc ốp lưng có thể chỉ là phụ kiện đối với nhiều người, nhưng ở phiên bản này, nó giống như một "món quà kỷ niệm" nhân dịp 80 năm Quốc khánh. Trong từng chi tiết thủ công, từ ngôi sao vàng đến chiếc nón cối nhỏ xinh, là cả một thông điệp tự hào: người Việt hoàn toàn có thể tạo nên những sản phẩm vừa đẹp mắt, vừa giàu ý nghĩa văn hóa.

Hiện tại, ốp AirPods "nón cối" phiên bản giới hạn này không được phân phối rộng rãi mà sẽ chỉ tặng kèm cho khách hàng mua AirPods 4 và AirPods Pro tại Viettel Store ở các cửa hàng 145 Thái Hà, 498 Xã Đàn, 26 Hàng Dầu (Hà Nội), 149F Trần Quang Khải, 20 đường 3/2 (TP.HCM), cùng các kênh trực tuyến như TikTok Shop và Shopee Viettel Store. Tham khảo sản phẩm tại đây.