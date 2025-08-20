Thắt chặt hợp tác với các nhà phát hành game sừng sỏ giúp realme mang đến những trải nghiệm chưa từng có

Ngày càng có nhiều người dùng smartphone coi khả năng "chiến game" là tiêu chí quan trọng khi chọn mua điện thoại. Không chỉ giới trẻ mà cả thị trường toàn cầu đang chứng kiến nhu cầu chơi game di động tăng trưởng mạnh mẽ. Các hãng smartphone liên tục nhấn mạnh tính năng gaming trong sản phẩm mới – từ phân khúc tầm trung đến cao cấp. Rõ ràng, game mobile đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống giải trí, khiến người dùng mong muốn smartphone của mình mang lại trải nghiệm chơi game mượt mà, không thua gì máy tính hay console.

Bắt tay với "ông lớn" làng game để tối ưu trải nghiệm

Việc hợp tác chặt chẽ với các nhà phát hành game hàng đầu chính là "bí kíp" để realme tối ưu hóa hiệu năng chơi game trên điện thoại. Minh chứng rõ rệt là realme đã trở thành Nhà tài trợ chính thức của giải đấu Liên Quân Mobile – Đấu Trường Danh Vọng (ĐTDV) Mùa Đông 2025. Đây là giải eSports danh giá nhất của Liên Quân tại Việt Nam, do Garena tổ chức. Việc đồng hành cùng ĐTDV cho thấy tham vọng của realme trong việc gắn kết sâu rộng với cộng đồng game thủ. Đại diện realme cho biết hãng nhận thấy sức hút ngày càng lớn của Liên Quân Mobile trong giới trẻ nên đã quyết định đồng hành cùng giải đấu này, qua đó tiếp cận gần hơn với thế hệ người dùng năng động, yêu công nghệ. Có thể nói, realme đang dần trở thành cái tên quen thuộc trong làng eSports Việt Nam với khẩu hiệu ấn tượng: "Sức Mạnh Real, Siêu Chiến Tích".

realme trở thành nhà tài trợ chính thức của Đấu Trường Danh Vọng Mùa Đông 2025

Không chỉ bắt tay với Garena tại Việt Nam, realme còn tích cực hợp tác với nhiều đối tác game đình đám trên thế giới. Hãng đã phối hợp cùng các nền tảng game như Mobile Legends: Bang Bang, Free Fire, Honor of Kings (Vương Giả Vinh Diệu) và Battlegrounds Mobile, nhờ đó kết nối chặt chẽ hơn với các nhà phát triển game hàng đầu, giúp realme nhận được sự đồng hành của các hãng trong việc tối ưu trải nghiệm của từng game trên smartphone. Kết quả là nhiều trò chơi phổ biến đã hỗ trợ mức đồ họa và khung hình cao trên smartphone realme, mang lại trải nghiệm "đã" hơn cho người chơi.

Đơn cử, realme đã thành công trong việc mở khóa mức 120 FPS trên nhiều tựa game đình đám. Dòng máy realme 14 5G mới ra mắt có thể "gánh" tốt các game nặng như Free Fire, Mobile Legends: Bang Bang hay PUBG Mobile ở thiết lập đồ họa cao mà vẫn đạt tốc độ lên đến 120 khung hình/giây.

Smartphone realme đã được "unlock" 120FPS trên nhiều tựa game phổ biến

Đây là mức FPS mơ ước với game thủ mobile, giúp hình ảnh chuyển động siêu mượt và thao tác điều khiển phản hồi gần như tức thì. Việc chơi game di động ở 120FPS trước đây gần như "bất khả thi" nhưng nay đã được hiện thực hóa trên những chiếc smartphone realme hiệu năng cao. Rõ ràng, nhờ chiến lược hợp tác sâu với các "ông lớn" làng game, realme đang mang đến cho người dùng những trải nghiệm chơi game di động chưa từng có về độ mượt mà và ổn định.

Trải nghiệm "không lag, không nóng, ít hao pin" – tiêu chuẩn mới của realme

Nếu bạn từng chơi game trên điện thoại và gặp cảnh máy giật lag, nóng ran hay pin tụt nhanh chóng, realme sẽ khiến bạn phải bất ngờ. Hãng đặt ra bộ 3 tiêu chuẩn "vô đối" cho trải nghiệm gaming gồm: Game không lag, Game không nóng, Game ít hao pin. Nói cách khác, chơi game trên smartphone realme phải mượt, mát và bền pin. Để hiện thực hóa tiêu chí táo bạo này, realme đã đầu tư hàng loạt công nghệ đột phá về hiệu năng và tản nhiệt trên các thiết bị của mình.

Trước hết, realme tập trung giải quyết triệt để vấn đề giật lag. Các dòng máy mới như realme 13+ 5G và 14 5G đều trang bị vi xử lý tiến trình 4nm hiệu năng cao, kết hợp chế độ GT Boost giúp tăng tốc CPU/GPU ngay khi khởi động game. Nhờ đó máy luôn vận hành ở tốc độ tối đa khi chơi, duy trì FPS ổn định kể cả sau nhiều giờ "cày" game. Đây là minh chứng rõ nét cho khả năng chiến game mượt mà của smartphone realme, ngay cả trong những điều kiện khắc nghiệt nhất.

Bên cạnh hiệu năng "khủng", realme còn giải quyết nỗi lo điện thoại quá nhiệt khi chơi game. Công nghệ tản nhiệt Bionic với buồng hơi VC kích thước lớn và chất liệu dẫn nhiệt đặc biệt Hypertherm Graphite do chính realme phát triển được tích hợp để giữ cho máy luôn mát mẻ. Bên cạnh đó, tính năng Sạc Nhánh (Bypass) thông minh cho phép điện năng được chuyển thẳng vào vận hành máy thay vì nạp vào pin, tránh hiện tượng pin nóng lên gây nhiệt. Nhờ đó, game thủ có thể yên tâm "combat" liên tục mà điện thoại vẫn mát lạnh, hiệu suất không hề suy giảm.

Chất liệu tản nhiệt Hypertherm Graphite của realme cho khả năng tản nhiệt ngay tức thì được hãng chứng minh trong sự kiện ra mắt realme 14 series.

Cuối cùng, về pin, realme đang khiến người dùng "quên luôn cục sạc" khi chơi game. Dòng realme 14 Series trang bị viên pin 6000mAh công nghệ mới (mật độ năng lượng 782Wh/L) cho phép chơi game liên tục tới 10,5 giờ chỉ với một lần sạc. Còn ở phân khúc phổ thông như realme C75x, pin 5600mAh cũng đủ "cân" khoảng 7-8 giờ chơi game liền mạch. Kết hợp với sạc nhanh, người dùng có thể nạp năng lượng cho máy cực nhanh: chỉ cần sạc 5 phút là đủ chiến game thêm 1 giờ. Rõ ràng, với realme, trải nghiệm chơi game không chỉ mượt và mát mà còn dài lâu, giúp bạn thoải mái "cày rank" suốt ngày dài mà không lo máy hết pin giữa chừng.

Đặc biệt, trong tháng 8 này, Thế Giới Di Động đang triển khai chương trình "Chọn realme, Vui Đón Hè" với hàng loạt ưu đãi hấp dẫn dành cho khách mua điện thoại realme. Từ ngày 01 – 31/8, khách hàng sẽ được giảm giá trực tiếp hoặc tặng phiếu mua phụ kiện trị giá tới 350.000 đồng, cùng nhiều khuyến mãi khác như trả góp 0% lãi suất và nâng gấp đôi thời gian bảo hành (lên đến 18 tháng). Đây là cơ hội để hội mê game sắm cho mình một chiếc smartphone realme ưng ý, thỏa sức trải nghiệm chơi game đỉnh cao trong mùa hè này. Thông tin chi tiết tham khảo tại: https://www.thegioididong.com/dtdd-realme