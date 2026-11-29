Netizen không thể tin vào Trần Đô Linh.

Chưa chính thức lên sóng nhưng Đợi Gió Hôn Em đã sớm trở thành một trong những dự án ngôn tình hút thảo luận nhiều nhất trên mạng xã hội Trung Quốc. Bộ phim đánh dấu màn tái hợp của Dương Dương và Trần Đô Linh sau 11 năm kể từ Tai Trái (Tả Nhĩ), đồng thời sở hữu nguyên tác nổi tiếng của tác giả Tức Tức Đích Miêu. Sức nóng của tác phẩm phần nào thể hiện qua tổng lượt xem và đọc các hashtag liên quan đến nhân vật Hứa Tinh Thuần trên Weibo và Douyin đã vượt 2,3 tỷ.

Trong Đợi Gió Hôn Em, Dương Dương đảm nhận Hứa Tinh Thuần, một pháp y tài năng có tính cách lạnh lùng, điềm tĩnh, còn Trần Đô Linh hóa thân thành Phó Tuyết Lê, nữ minh tinh hàng đầu sở hữu vẻ ngoài rực rỡ, tính cách thẳng thắn và có phần kiêu kỳ. Hai người từng có mối tình thời trẻ nhưng phải chia xa, để rồi gặp lại sau 7 năm trong một vụ án mạng đêm mưa. Từ cuộc hội ngộ đầy bất ngờ, những cảm xúc dang dở năm xưa một lần nữa trỗi dậy, kéo cả hai vào mối quan hệ vừa day dứt vừa ngọt ngào. Màn tái hợp của cặp đôi từng đóng Tai Trái khiến khán giả đặc biệt mong chờ, nhất là khi cả hai giờ đây đã trưởng thành hơn, đảm nhận những hình tượng hoàn toàn khác biệt so với thời thanh xuân.

Thế nhưng, khi sức nóng của bộ phim vẫn đang được duy trì bằng loạt hình ảnh hậu trường, Trần Đô Linh bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán vì một lý do chẳng liên quan đến diễn xuất. Mới đây, một số bức ảnh chụp bằng camera thường của nữ diễn viên tại phim trường Đợi Gió Hôn Em được lan truyền trên mạng xã hội. Không có ánh sáng được căn chỉnh kỹ lưỡng hay những lớp filter làm mịn da thường thấy trong ảnh quảng bá, gương mặt của người đẹp 9X để lộ khá rõ lớp nền trang điểm dày, bề mặt da kém mịn màng, những nốt mụn li ti cùng một số nếp gấp quanh mắt và vùng má. Ở một vài góc chụp, lớp phấn còn tạo cảm giác thiếu tự nhiên, khiến tổng thể gương mặt có phần nặng nề, thiếu tươi tắn.

Sự khác biệt càng trở nên rõ rệt khi đặt những bức ảnh này cạnh loạt hình được chỉnh sửa, đăng tải trước đó. Trên các nền tảng mạng xã hội, Trần Đô Linh thường xuất hiện với làn da trắng mịn, gần như không tì vết, đường nét thanh tú và thần thái mong manh như bước ra từ tranh vẽ. Trong khi đó, ảnh hậu trường lại cho thấy một diện mạo đời thường hơn nhiều, với những khuyết điểm da hoàn toàn bình thường của con người. Chính sự tương phản này khiến không ít người đặt câu hỏi về mức độ can thiệp của các ứng dụng chỉnh sửa ảnh đối với hình tượng nhan sắc mà nữ diễn viên xây dựng trên mạng.

Dưới những hình ảnh đang được chia sẻ, một bộ phận cư dân mạng không ngần ngại mỉa mai Trần Đô Linh là người đẹp biết cách đánh lừa thị giác khán giả bằng filter. Có ý kiến cho rằng nếu chỉ nhìn ảnh đã qua chỉnh sửa, công chúng rất dễ nghĩ nữ diễn viên sở hữu làn da hoàn hảo không tì vết, nhưng ảnh cam thường lại cho thấy một diện mạo khác hẳn. Dẫu vậy, cũng có ý kiến bênh vực nữ diễn viên, cho rằng ảnh chụp cận mặt dưới ánh sáng phim trường, sau nhiều giờ làm việc và trang điểm liên tục, khó có thể phản ánh chính xác diện mạo thường ngày. Việc một người nổi tiếng có mụn, nếp nhăn hay làn da không hoàn hảo vốn chẳng có gì bất thường, điều khiến câu chuyện trở nên ồn ào nằm ở khoảng cách quá lớn giữa hình ảnh được trau chuốt và những khoảnh khắc bị ghi lại một cách tự nhiên.

Một số bình luận của netizen: - Trần Đô Linh là kẻ dối trá. - Cô này cũng ngoài 30 rồi, da dẻ đi xuống một chút thì cũng bình thường. - Ai chả muốn lên hình đẹp hả mấy bà, phiên phiến thôi. - Người nổi tiếng cũng là người bình thường thôi, hoan hỉ hoan hỉ. - Ôi tui không ngờ bà Đô Linh này da sần sùi vậy luôn á. - Tui nghĩ đợt này thức đêm hôm đóng phim, stress gì đó nên vậy chứ bình thường da ngoài đời đẹp lắm.

Vài năm trở lại đây, sự nghiệp của Trần Đô Linh có bước chuyển mình khá rõ rệt, từ nữ diễn viên thường xuyên đảm nhận vai phụ, khách mời trở thành gương mặt được các nhà sản xuất ưu ái giao vai nữ chính. Bước ngoặt lớn nhất đến vào năm 2023 khi cô tham gia Trường Nguyệt Tẫn Minh, đảm nhận cùng lúc ba nhân vật Diệp Băng Thường, Thiên Hoan và Mạt Nữ. Dù không phải nữ chính, cô vẫn gây sốt nhờ nhan sắc nổi bật, tạo hình đa dạng và khả năng thể hiện những sắc thái tính cách khác biệt. Sau đó, Trần Đô Linh liên tục góp mặt trong các dự án ăn khách như Liên Hoa Lâu, Vân Chi Vũ, Nhất Niệm Quan Sơn, Đại Mộng Quy Ly, Vĩnh Dạ Tinh Hà... Có thời điểm, cô được cư dân mạng gọi là 'mối tình đầu của mọi đoàn phim' bởi mật độ xuất hiện dày đặc trong các tác phẩm cổ trang. Tuy nhiên, phần lớn những vai diễn này vẫn có thời lượng hạn chế, khiến cô thường được nhớ đến nhờ nhan sắc và tạo hình hơn là năng lực gánh phim.

Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi Trần Đô Linh đảm nhận nữ chính Trang Hàn Nhạn trong Khi Chim Nhạn Trở Về. Hóa thân thành cô gái chịu nhiều tổn thương, phải trở về gia tộc để đối đầu với những âm mưu và bất công, nữ diễn viên có cơ hội thể hiện nhiều sắc thái tâm lý phức tạp hơn. Bộ phim đạt nhiệt độ hơn 30.000 trên Tencent Video, đồng thời giúp cô nhận được nhiều lời khen về sự tiến bộ trong diễn xuất. Sang năm 2026, Trần Đô Linh tiếp tục củng cố vị thế với Nguyệt Lân Ỷ Kỷ, Kiều Sở và sắp tới là Đợi Gió Hôn Em, đều là những dự án có quy mô lớn, trong đó cô đảm nhận các nhân vật nữ giữ vai trò trung tâm. Từ một gương mặt từng bị nghi ngờ năng lực vì xuất thân không chuyên, Trần Đô Linh đang dần chứng minh khả năng gánh vác những câu chuyện dài hơi.