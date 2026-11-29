Ở vai trò sản xuất, Lâm Tâm Như đã có nhiều công tác chuẩn bị để bảo đảm sự thoải mái, an toàn cho các diễn viên trong phim mới.

Những cảnh quay thân mật trong bộ phim truyền hình mới Hữu ái ngã môn sàng thượng đàm (tạm dịch: Có yêu thì lên giường nói chuyện) trở thành tâm điểm chú ý sau khi xuất hiện thông tin hai diễn viên chính Lý Trình Bân và Trình Dư Hy từng xảy ra sự cố trên phim trường. Nam diễn viên bị nghi vô tình có hành động chạm vào vùng nhạy cảm của bạn diễn, khiến cô không thoải mái. Sự việc khiến quá trình ghi hình bị gián đoạn và phát sinh khúc mắc giữa hai người.

Tại buổi họp báo phim vừa qua, hình ảnh hai diễn viên đứng cách nhau khoảng một mét, đồng thời được bố trí trả lời phỏng vấn riêng, tiếp tục thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, những thông tin này chưa được các bên xác nhận đầy đủ. Khoảng cách trong một sự kiện không đủ để kết luận mối quan hệ giữa họ vẫn căng thẳng.

Lý Trình Bân (áo trắng) và Trình Dư Hy (áo xám) giữ khoảng cách trong họp báo. (Ảnh chụp màn hình)

Lý Trình Bân cho biết đoàn phim đã chuẩn bị các biện pháp bảo vệ cần thiết, trong đó có sự hỗ trợ của chuyên gia điều phối cảnh thân mật. Anh thực hiện các phân đoạn theo hướng dẫn của chuyên gia và cho biết hai diễn viên không liên lạc riêng ngoài công việc. Nam diễn viên nói bản thân giữ tâm thế bình thường trước những thông tin bên ngoài.

Trong khi đó, Trình Dư Hy cho biết công ty quản lý từng phản hồi về sự việc, đồng thời đánh giá ê-kíp làm việc chuyên nghiệp và tận tâm. Khi được hỏi liệu bản thân có cảm thấy không thoải mái trong quá trình quay hay không, nữ diễn viên không đi sâu vào chi tiết, mà đề nghị truyền thông tập trung vào bộ phim. Cô cũng nhấn mạnh các nhân vật trong phim có sự tương tác và phản ứng hóa học.

Bộ phim nói về tình cảm của giới trẻ hiện đại. (Ảnh chụp màn hình)

Trước những đồn đoán về mối quan hệ giữa hai diễn viên, nhà sản xuất Lâm Tâm Như đã lên tiếng, đồng thời chia sẻ quy trình chuẩn bị cho các cảnh quay nhạy cảm. Cô cho biết trước khi bấm máy, ê-kíp đã trao đổi nhiều lần với diễn viên và chuyên gia điều phối cảnh thân mật để thống nhất giới hạn, cách thể hiện cũng như những yêu cầu cụ thể trong từng phân đoạn. Đoàn phim còn tham khảo nhiều tư liệu hình ảnh và tổ chức diễn tập tại địa điểm quay để các diễn viên làm quen với bối cảnh. Cô cùng chuyên gia điều phối đều có mặt trong quá trình ghi hình. Nữ nhà sản xuất nhấn mạnh, khi một nữ diễn viên bày tỏ cảm giác không thoải mái hoặc không đồng ý với một hành động nào đó, cảm nhận của cô cần được tôn trọng tuyệt đối. Bởi chỉ người trực tiếp trải qua mới hiểu rõ nhất giới hạn và cảm xúc của mình.

Lâm Tâm Như mong muốn thông qua trao đổi và phối hợp giữa các bên, diễn viên có thể cảm thấy thoải mái hơn khi thực hiện cảnh quay, khẳng định quá trình chuẩn bị và ghi hình diễn ra suôn sẻ, đồng thời tin tưởng các diễn viên đều làm việc với tinh thần chuyên nghiệp. Với kinh nghiệm diễn xuất và làm sản xuất nhiều năm, Lâm Tâm Như luôn đảm bảo các quy trình trên phim trường trọn vẹn nhất.

Người đẹp sinh năm 1976 bày tỏ mong muốn truyền thông dành sự quan tâm cho tác phẩm thay vì tiếp tục xoáy sâu vào những thông tin hậu trường. Bộ phim Hữu ái ngã môn sàng thượng đàm dự kiến lên sóng từ ngày 28/11 ở Đài Loan (Trung Quốc) và có thể trình chiếu trên các nền tảng trực tuyến quốc tế.