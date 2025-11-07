Trái Tim Què Quặt: Dàn diễn viên rất tốt nhưng kịch bản rất tiếc

Trái Tim Què Quặt vốn được lấy cảm hứng từ tiểu thuyết À Cloche Coeur của Pháp. Tác phẩm từng được ra mắt tại Việt Nam và chuyển thể thành vở kịch Giờ Của Quỷ. Khi đưa lên màn ảnh rộng, đạo diễn Quốc Công lẽ ra nên có những sự thay đổi về mặt câu chuyện, dựng phim để phù hợp với ngôn ngữ điện ảnh. Song, bộ phim lại chỉ như một vở kịch rút gọn lại để chiếu rạp mà thôi.

Trái Tim Què Quặt lấy bối cảnh năm 1997 với nhân vật chính là đôi tình nhân Sơn (Việt Hưng) và Ánh (Nhật Linh). Việc Ánh thắng giải truyện ngắn và được thưởng một chuyến đi Pháp khiến Sơn tức giận. Cả hai mâu thuẫn dẫn đến xô xát để rồi Hưng bỏ rơi Ánh giữa rừng trên đường từ Đà Lạt về Sài Gòn. Sơn sau đó quay về nhà của anh trai Triết (Quách Ngọc Ngoan) để ngủ. Sáng hôm sau, Triết và vợ Xuân (Xuân Văn) nghe tin một phụ nữ bị sát hại dã man trong rừng. Họ trải qua đấu tranh nội tâm khi không rõ Sơn có phải hung thủ hay không. Nhiều bí mật khác dần được hé lộ.

Quay phim, bối cảnh là điểm cộng

Đạo diễn Quốc Công từng là nhà sản xuất cho Tử Chiến Trên Không cách đây ít lâu. Do đó mà khâu kỹ thuật, hình ảnh của Trái Tim Què Quặt rất chỉn chu và đầy tính nghệ thuật. Bối cảnh Đà Lạt thập niên 1990 hiện lên một cách cô quạnh và lạnh lẽo. Việc chọn các cung đường thưa thớt, rừng cây rậm rạp hay căn nhà gỗ trơ trọi giữa rừng gợi nhắc một Đà Lạt thời còn hoang sơ.

Từ trang phục, xe cộ cho đến nhà cửa, đồ dùng của nhân vật đều được chăm chút kỹ lưỡng để tái hiện lại thời điểm 30 năm trước. Màu phim đẹp, đậm chất hoài cổ cũng như mang đến không khí u ám, phù hợp với một tác phẩm thuộc thể loại ly kỳ - giật gân. Ánh sáng được đạo diễn sử dụng rất hợp lý, để nêu lên được góc nhìn, nội tâm của nhân vật hay ý nghĩa ẩn dụ rõ rệt.

Các góc quay cũng rất đẹp và đầy ẩn ý, khi cho thấy sự cô độc của con người giữa thiên nhiên rộng lớn, lúc lại hàm chứa mâu thuẫn nội tâm hay cho thấy được sự rùng rợn của rừng núi. Phần hiệu ứng hình ảnh xưa cũ, nhiễu loạn ghi điểm khi nhiều đoạn khiến Trái Tim Què Quặt không khác gì một tác phẩm kinh dị đúng nghĩa. Âm thanh và nhạc càng tăng thêm vẻ đáng sợ cho phim, nhất là ca khúc Đừng Xa Em Đêm Nay được phối rất ma mị.

Kịch bản không khác gì vở kịch chiếu rạp

Với phần kỹ thuật chắc tay, đạo diễn Quốc Công hoàn toàn có thể biến Trái Tim Què Quặt thành một bộ phim trinh thám pha kinh dị hấp dẫn. Ban đầu, phim gây tò mò khi đặt ra câu hỏi liệu Sơn có phải hung thủ hay không. Bởi lẽ, xác chết cô gái bị biến dạng hoàn toàn không thể nhận dạng. Do Sơn nóng giận và say xỉn, cũng như ai cũng là nạn nhân trong câu chuyện của mình nên câu chuyện anh kể cho Triết hoàn toàn không đáng tin.

Nhân vật công an Bảo (Xuân Phúc) xuất hiện khiến mọi thứ thêm thú vị khi anh này vừa bí ẩn vừa đáng nghi. Yếu tố kinh dị xuất hiện nối tiếp sau đó xoay quanh đoạn băng của Xuân hay những rạn nứt giữa cô và chồng như một thứ gia vị khiến phim thêm hấp dẫn. Song, mọi thứ sau đó lại được giải quyết chóng vánh đến khó tin. Nạn nhân được hé lộ, hung thủ sa lưới chỉ sau vài phút. Mọi mâu thuẫn được giải quyết… bằng tình yêu.

Không những thế, cách đạo diễn Quốc Công xây dựng set quay, câu thoại, chuyển cảnh, hồi tưởng không khác gì một vở kịch. Lấy ví dụ như Dạ Cổ Hoài Lang khi được chuyển thể thành bản điện ảnh, nhà làm phim đã phải tinh chỉnh nhiều tình tiết để phù hợp với loại hình nghệ thuật khác hẳn. Nhưng Trái Tim Què Quặt thì không được như vậy.

Cách nhân vật nhấn nhá câu chữ, lời thoại đậm chất kịch. Việc hồi tưởng thông qua màn hình đen cũng giống cách xử lý trên sân khấu hay việc các nhân vật thường bị bó hẹp với nhau trên một chiếc bàn hay trong xe ô tô cũng khiến khán giả liên tưởng đến việc xem kịch. Việc xử lý mọi thứ bằng tình yêu cũng là cách mà các vở kịch sử dụng do đặc thù sân khấu khiến những yếu tố giật gân, bí ẩn khó có thể triển khai trọn vẹn.

Đến cuối, Trái Tim Què Quặt chỉ mang đến cảm giác chưng hửng khi mọi thứ đều lơ lửng, không được giải quyết thỏa đáng, lại còn không khác gì vừa xem một vở kịch đem ra chiếu rạp vậy.

Diễn xuất là điểm nhấn

Điểm khiến người xem không lắc đầu ngao ngán với Trái Tim Què Quặt là diễn xuất khá cuốn của dàn diễn viên tên tuổi. Các nhân vật đều có chiều sâu và mặt trái để họ thoải mái mà thể hiện khả năng. Triết của Quách Ngọc Ngoan là một nghệ sĩ thuần túy, luôn theo đuổi cảm hứng sáng tác. Anh yêu thương, chăm sóc vợ từng cái nhỏ nhất nhưng lại vô tình quên mất đam mê và nhu cầu của đối phương.

Xuân vốn là một nữ diễn viên quen cuộc sống phồn hoa. Vì yêu và cưới Triết mà cô phải từ bỏ ánh hào quang và lui về làm hậu phương cho anh. Song, Xuân vẫn luôn thèm khát âm nhạc, điện ảnh hay sự sô bồ của thành thị. Dưới vỏ bọc hạnh phúc, kiềm chế của họ là những cơn sóng ngầm rõ rệt. Cảnh phim bùng nổ cảm xúc của Triết và Xuân là một màn trình diễn cực kỳ ấn tượng.

Trong khi đó, Sơn và Ánh lại mang đến một màu sắc khác. Cả hai có sự cháy bỏng, đam mê khi đến với nhau qua những câu tán tỉnh gợi tình. Sau 3 năm, họ lại bắt đầu mâu thuẫn nặng nề. Ánh cá tính, có trí tuệ và sự nghiệp nên thẳng tay phản kháng Sơn. Còn Sơn thì có vẻ ngoài hào hoa nhưng gia trưởng, không muốn bị thành công của bạn gái làm lu mờ. Cả hai nhân vật đều có những góc khuất riêng, đặc biệt Việt Hưng có một đoạn thể hiện sự điên loạn xuất sắc, khiến người xem không biết đâu là thật, đâu là ảo giác của nhân vật.

Cảnh sát Bảo của Xuân Phúc xuất hiện ít nhưng chất. Nhân vật của anh có sự hài hước thân thiện nhưng lại ẩn chứa óc suy luận sắc bén. Mỗi câu pha trò của Bảo đều có ẩn ý dò hỏi cụ thể, mỗi cái cười của anh như xoáy sâu vào suy nghĩ của kẻ đối diện, từng hành động đều để khiến đối phương lộ ra những thứ mình che giấu.

Chấm điểm: 3/5

Có thể thấy Quốc Công là một đạo diễn tài năng thông qua cách chỉ đạo diễn xuất hay xây dựng bối cảnh, không khí tổng thể cho Trái Tim Què Quặt. Song, anh lại thiếu một kịch đủ hấp dẫn hay một sự táo bạo để thay đổi hẳn câu chuyện, biến bộ phim theo hẳn hướng kinh dị, trinh thám. Những cách xử lý của Quốc Công dường như là cố tình để tri ân vở kịch gốc nhưng lại vô tình khiến tác phẩm trở nên nhàm chán, thiếu mất màu sắc điện ảnh.