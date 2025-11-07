Trong đoạn video đăng ngày 5/11, nữ diễn viên Tưởng Hân bật khóc khi kể về hành trình giảm cân nghiệt ngã của mình. “Tôi không thể để người khác nghĩ rằng tôi béo”, cô nghẹn giọng nói, đôi mắt đỏ hoe giữa ống kính. Câu nói tưởng chừng đơn giản ấy lại phơi bày một thực tế đau lòng của làng giải trí - nơi “chuẩn đẹp” nhiều khi bị ràng buộc chỉ bằng… con số trên chiếc cân.

Tưởng Hân bật khóc khi chia sẻ về việc giữ dáng

Theo chia sẻ của Tưởng Hân, cô đã giảm từ 70 kg xuống còn 56 kg, tức là gần 14 kg chỉ trong thời gian ngắn. Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, cô nhận về vô số lời khen vì thân hình thon gọn, vai trần quyến rũ, khuôn mặt sắc nét. Thế nhưng, đằng sau những tấm ảnh lộng lẫy là chuỗi ngày tự kỷ luật đến mức khắc nghiệt:

Nữ diễn viên kể, cô cắt hoàn toàn tinh bột và dầu mỡ, chỉ ăn rau xanh, trứng luộc hoặc vài lát dưa chuột. Có ngày, bữa trưa của cô chỉ là một hộp nhỏ ngô luộc. “Đến trâu bò còn không muốn ăn, nhưng tôi phải cố nuốt để sống sót,” cô nói trong nước mắt.

Những bữa ăn của Tưởng Hân

Hình ảnh Tưởng Hân lặng lẽ lau nước mắt giữa buổi quay khiến người hâm mộ không khỏi xót xa. Ở tuổi 41, cô trông mệt mỏi, mái tóc buộc vội, khuôn mặt nhợt nhạt, hoàn toàn khác với vẻ rạng rỡ trên thảm đỏ.

Các chuyên gia cho rằng việc thiếu năng lượng và carb kéo dài dễ dẫn đến rối loạn cảm xúc, căng thẳng, thậm chí trầm cảm. Với lịch quay dày đặc, việc duy trì chế độ ăn kiêng khắc nghiệt như vậy khiến cô gần như kiệt sức.

Tưởng Hân vốn thuộc tạng người xương lớn, dễ tăng cân, nên để duy trì thân hình “mảnh như ý”, cô phải ép bản thân vào khuôn khổ khắt khe đến mức không còn niềm vui trong ăn uống.

Không chỉ riêng Tưởng Hân, rất nhiều diễn viên nữ đang rơi vào vòng luẩn quẩn: Giảm cân để mặc được đầm cao cấp, để trông “gọn” hơn trên ống kính, để không bị so sánh với đàn em. Thậm chí, sau khi bước qua tuổi 40 và đã bắt đầu đảm nhận vai mẹ trong phim, Tưởng Hân vẫn bị yêu cầu giữ được thân hình mảnh như thuở đôi mươi.

“Phụ nữ đâu phải ai cũng phải gầy mới đẹp. Mỗi độ tuổi có một khí chất riêng,” cô nói. “Tôi đã gầy đến mức không còn là chính mình nữa”

Khán giả vẫn nhớ hình ảnh Tưởng Hân trong “Chân Hoàn Truyện” hay “Hoan Lạc Tụng” – quyến rũ, tự tin, đầy sức sống dù chẳng hề gầy. Khi ấy, cô không chỉ đẹp mà còn toát lên thần thái riêng biệt, thứ “ánh sáng” không thể tạo ra bằng ăn kiêng.

Giờ đây, dù đã đạt “chuẩn” mà nhiều người mơ ước, cô lại cảm thấy xa lạ với chính mình: “Tôi soi gương và thấy gương mặt hốc hác, thần sắc cũng biến mất. Tôi không còn nhận ra mình nữa.”

Lần xuất hiện gần đây nhất của Tưởng Hân

Câu chuyện của Tưởng Hân không chỉ là lời than vãn cá nhân, mà còn là hồi chuông cảnh báo về văn hóa hình thể đang bóp nghẹt người phụ nữ hiện đại, đặc biệt là trong giới giải trí. Khi “chuẩn đẹp” bị rút gọn trong hai chữ “thật gầy”, thì ngay cả những người tài năng nhất cũng phải sống trong nỗi sợ hãi mỗi khi bước lên cân.

Có lẽ, điều khán giả yêu mến ở Tưởng Hân chưa bao giờ nằm ở số đo cơ thể, mà ở ánh mắt đầy nội lực của Hoa phi trong “Chân Hoàn Truyện”, hay vẻ từng trải, ấm áp của Phàm Thắng Mỹ trong “Hoan Lạc Tụng” những vai diễn khiến người xem rung động bằng cảm xúc, không phải vòng eo.