Gala WeChoice Awards 2025 tôn vinh và lan tỏa câu chuyện của những cá nhân và tổ chức đang góp phần “Viết tiếp câu chuyện Việt Nam”. Với Canifa, một trong những doanh nghiệp được vinh danh tại hạng mục “Vươn mình ra biển lớn, trách nhiệm doanh nghiệp đã được vạch ra rất rõ ràng. “Trong giai đoạn hiện nay, trách nhiệm của doanh nghiệp không chỉ dừng lại ở chỉ số tăng trưởng kinh tế mà phải là sự cân bằng giữa Lợi nhuận – Môi trường – Xã hội,” đại diện thương hiệu chia sẻ trong đêm Gala.

Đại diện Canifa (người thứ ba từ trái sang) nhận vinh danh tại hạng mục “Vươn mình ra biển lớn” của WeChoice Awards 2025

Phát triển bền vững là “kim chỉ nam” của doanh nghiệp

Hiện nay, khu vực kinh tế tư nhân đã được xác định là một động lực quan trọng của nền kinh tế. Trách nhiệm của doanh nghiệp không chỉ dừng ở tăng trưởng doanh thu hay mở rộng quy mô. Các tiêu chí về môi trường, quản trị và trách nhiệm xã hội (ESG) đang trở thành thước đo mới, đặc biệt với những doanh nghiệp có tham vọng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Đại diện Canifa cho biết: “Vai trò của doanh nghiệp đối với sự phát triển bền vững của đất nước không chỉ là ưu tiên trong giai đoạn hiện tại của Canifa, mà đã trở thành “kim chỉ nam” của Canifa ngay từ những năm đầu thành lập và hoạt động.”

Từ những năm 2010, Canifa đã tiên phong đạt được các chứng chỉ quốc tế trong ngành thời trang tại Việt Nam như Cotton USA, Woolmark, OEKO-Tex - những tiêu chuẩn khắt khe về nguồn nguyên liệu, quy trình kiểm định và an toàn sản phẩm. Việc nâng chuẩn chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế sẽ giúp hàng Việt nâng cao định vị trên bản đồ quốc tế.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp lựa chọn đầu tư vào tổ hợp sản xuất đạt chuẩn LEED tại Văn Giang. Canifa xây dựng hệ sinh thái theo ba trụ cột “Vận hành xanh – Đối tác xanh – Sản phẩm xanh”. Đây là định hướng đã được duy trì xuyên suốt từ khi thương hiệu thành lập. Tổ hợp đạt chuẩn LEED không chỉ khẳng định năng lực sản xuất mà còn thể hiện rõ cam kết theo đuổi con đường phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Tổ hợp Canifa Văn Giang nhận chứng chỉ LEED - hệ thống tiêu chuẩn về thiết kế, kiến trúc và vận hành xanh

Phát triển bền vững tại Canifa cũng gắn với người lao động. Với khoảng 1.000 nhân sự, Canifa triển khai văn hóa “Learning & Growing” thông qua các chương trình đào tạo định kỳ dành cho nhiều cấp quản lý và nhân viên. Chăm lo đời sống và nâng cao trình độ cho người lao động chính là đóng góp vào sự ổn định và phát triển của xã hội Việt Nam.

Canifa viết tiếp câu chuyện Việt Nam

Gala WeChoice Awards 2025 đã khép lại nhưng hành trình “Viết tiếp câu chuyện Việt Nam” của Canifa chưa bao giờ dừng lại. Đại diện Canifa khẳng định: “Đối với Canifa, "Câu chuyện Việt Nam" không chỉ là niềm tự hào về nguồn gốc, mà là sự chuyển mình năng động của một thương hiệu nội địa trong việc nâng tầm chuẩn mực sống cho người Việt. Chính vì thế, hành trình "Viết tiếp câu chuyện Việt Nam" của Canifa là sự kết nối giữa bề dày truyền thống sản xuất và khát vọng đổi mới không ngừng.”

Đại diện Canifa nhận vinh danh tại sân khấu WeChoice Awards 2025

Canifa cũng không ngừng tìm cách đưa hơi thở văn hóa Việt vào thời trang ứng dụng để giới trẻ thêm yêu và tự hào về giá trị dân tộc. Gần đây nhất, Canifa và Canifa S giới thiệu BST Tết 2026 “Hội Ngọ”, với cảm hứng từ hình ảnh chú ngựa năm Bính Ngọ mạnh mẽ, lạc quan và tươi vui nhiều màu sắc. BST cũng là cách thương hiệu kể câu chuyện về sự bền bỉ, linh hoạt và tinh thần lạc quan của người Việt trong kỷ nguyên mới.

“Viết tiếp câu chuyện Việt Nam” theo cách bền vững, Canifa lựa chọn đầu tư vào chiều sâu năng lực. Doanh nghiệp đưa vào vận hành hệ thống phòng lab chuyên sâu và đẩy mạnh tự động hóa sản xuất, từng bước nâng cao tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm “Made in Vietnam”.Nhờ đó, các dòng sản phẩm ứng dụng được phát triển với những tính năng cụ thể như giữ nhiệt (Heatplus), chống tia UV (Anti-UV) hay chất liệu tạo cảm giác mát tức thì (cool handfeel). Canifa đang chuyển dịch từ gia công sang sáng tạo giá trị, từ cạnh tranh giá thành sang cạnh tranh bằng chất lượng.

Các sản phẩm của Canifa hướng tới sự thoải mái, bền vững và phù hợp với nhu cầu mặc hằng ngày của mọi thành viên trong gia đình.

Đồng thời, Canifa "Viết tiếp câu chuyện Việt Nam" bằng cách viết tiếp những hy vọng cho các thế hệ, không chỉ hôm nay mà cho mai sau. Bên cạnh những chiến dịch CSR bền bỉ suốt hơn 2 thập kỷ mang lại hơi ấm, niềm vui, đồng thời cứu trợ thiên tai và hỗ trợ cộng đồng yếu thế như "Hơi ấm mùa đông" và "Áo mới cho hành trình xanh", Canifa cũng tổ chức các dự án “khẩn” như dự án "Together with Love", hợp tác cùng ban nhạc Bức Tường để hỗ trợ đồng bào lũ lụt tại Phú Yên trong đợt lũ lịch sử…

Sau hơn 25 năm phát triển, Canifa đã xây dựng hệ thống hơn 100 cửa hàng trên toàn quốc, vận hành mô hình đa kênh từ website, ứng dụng riêng đến các nền tảng thương mại điện tử như Shopee, TikTok Shop, đồng thời từng bước mở rộng ra thị trường quốc tế thông qua Amazon và các kênh bán hàng xuyên biên giới. Đại diện Canifa kỳ vọng: “Với những nỗ lực bền bỉ, Canifa tin rằng mỗi sản phẩm của Canifa không chỉ là một sản phẩm thời trang, mà là một sứ giả truyền tải thông điệp về một Việt Nam tự tin, hiện đại và trách nhiệm.”

Canifa khởi nguồn từ hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu từ 1993 và sau đó là Công ty Hoàng Dương thành lập năm 1997 với hoạt động sản xuất hàng may mặc và len sợi xuất khẩu, chính thức ra mắt thương hiệu thời trang nội địa CANIFA vào năm 2001. Xuyên suốt những năm 2000's, Canifa là thương hiệu thời trang Việt Nam tiên phong đạt các chứng chỉ Quốc tế đầu tiên như Chứng chỉ cotton USA, chứng chỉ len Woolmark, chứng chỉ về tiêu chuẩn an toàn chất lượng OEKO-Tex… Canifa tự hào là thương hiệu quốc tế của người Việt đại diện cho tinh hoa "Chất Việt - Tâm hồn Việt" cùng định vị "Fashion For All", đây chính là yêu tố giúp Canifa hiểu rõ nhu cầu của khách hàng, đồng thời kết nối mọi người lại gần nhau hơn thông qua trải nghiệm thời trang thân thiện, tích cực và tràn đầy niềm vui. Năm 2024, Canifa tự hào đạt hat-trick giải thưởng: Giải thưởng Better Choice Award - Đổi mới sáng tạo; Giải thưởng Human Act Prize và Danh vị Thương hiệu Quốc gia. Đồng thời, thương hiệu cho ra mắt sub-brand Canifa S - dòng sản phẩm dành cho giới trẻ, với sứ mệnh "Tôn vinh và lan tỏa chất Việt" nhằm khẳng định bước tiến chiến lược trong phát triển gắn với sự phát triển của văn hóa, lịch sử đất nước và khẳng định vị thế thương hiệu quốc dân.



