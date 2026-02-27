Công an phát thông báo khẩn: Hai bố con ở Nghệ An ra Hà Nội theo lời tuyển dụng qua mạng rồi mất tích bí ẩn

Ngày 26/2, Công an phường Quỳnh Mai (Nghệ An) phát đi thông báo tìm ông Đậu Đức Thắng (SN 1974) và con trai Đậu Đức Sáng (SN 2008, cùng trú tại khối 12, phường Quỳnh Mai).

Trước đó, Công an phường Quỳnh Mai tiếp nhận tin báo của bà Nguyễn Thị Mười (SN 1974) về việc chồng và con trai rời khỏi nhà từ 8h ngày 24/2 nhưng sau đó mất liên lạc.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí tối 26/2, bà Mười cho biết ông Thắng nói sẽ đi Hà Nội làm việc sau khi đọc được thông tin tuyển dụng trên mạng xã hội của một cơ sở sản xuất nước ngọt có địa chỉ gần bến xe Nước Ngầm (thành phố Hà Nội) với mức lương 14 triệu đồng/tháng.

Thông báo của Công an xã Quỳnh Mai - Ảnh: CA

Dù bà Mười khuyên ngăn chồng ở nhà, ông Thắng không đồng ý và còn đưa cậu con trai 18 tuổi đi làm cùng.

“Sáng 24/2, hai bố con bắt xe khách đi Hà Nội. Đến trưa, con gái tôi có gọi cho bố nói chuyện bình thường, tuy nhiên một lát sau gọi lại thì chỉ nghe thông báo số thuê bao, gọi vào máy của Sáng cũng vậy. Chiều nay, chúng tôi gọi vào số điện thoại của anh Thắng và Sáng thấy chuông vẫn đổ nhưng không ai bắt máy”, bà Mười chia sẻ.

Đến thời điểm này, gia đình bà Mười đã mất liên lạc với bố con ông Thắng 3 ngày. Gia đình cũng không nhận được cuộc gọi nào từ người lạ liên quan đến việc ông Thắng và con trai mất liên lạc.

Công an phường Quỳnh Mai nhấn mạnh đặc điểm nhận dạng như sau:

1. Anh Đậu Đức Thắng, sinh năm 1974

Đặc điểm: cao khoảng 160 cm; mái tóc màu đen, ngắn; da đen, thể trạng bình thường. Khi rời khỏi nhà mặc bộ quần áo màu xám xanh.

2. Cháu Đậu Đức Sáng, sinh năm 2008

Đặc điểm: cao khoảng 160 cm; mái tóc màu đen, cắt cua; da sạm đen. Khi rời khỏi nhà mặc quần bò, áo sơ mi màu đen.

Người dân nếu thấy hoặc có thông tin của ông Đậu Xuân Thắng và con trai, vui lòng liên hệ với bà Nguyễn Thị Mười theo số điện thoại 0392.006.665 hoặc Công an phường Quỳnh Mai theo số điện thoại 02383.202.333.