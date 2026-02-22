Lật tung lòng hồ tìm kiếm nạn nhân mất tích vụ chìm tàu ở Thác Bà

Video: Hiện trường tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ chìm tàu ở hồ Thác Bà
Ngày 22/2, các lực lượng đã huy động hơn 500 người gồm bộ đội, công an, dân quân tự vệ cùng các đội tàu, thuyền địa phương và lực lượng từ các tỉnh bạn đến tăng cường, hỗ trợ.
Về phương tiện, hơn 50 xuồng máy, gần 20 mô tô nước, tàu lượn được triển khai; lực lượng thợ lặn từ Phú Thọ và "người nhái" của Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 trực tiếp xuống nước tìm kiếm các nạn nhân mất tích.
Như Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 19h15 ngày 21/2, tại khu vực thôn Làng Cạn, xã Bảo Ái xảy ra va chạm giữa phà chở đá biển kiểm soát YB-0919H do Nguyễn Văn Thâm điều khiển và phương tiện thủy chở khách biển số YB-0876H do Triệu Đức Nội điều khiển. Trên tàu khách có 23 người (kể cả lái tàu).
Vụ va chạm khiến tàu chở khách bị chìm. Đến nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy 1 thi thể, 5 người vẫn đang mất tích và công tác tìm kiếm tiếp tục được triển khai khẩn trương.
Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh (đội mũ cối ở giữa) đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm người mất tích.
"Người nhái" của Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 lặn nhiều giờ để tìm kiếm người mất tích.
Tại hiện trường, Thượng tá Phạm Ngọc Tuấn Anh, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 126, trực tiếp chỉ huy lực lượng tìm kiếm của đơn vị cho biết, thời tiết khu vực tìm kiếm không mưa nhưng có sương mù, độ sâu trung bình khoảng 12-15m.
Lực lượng thợ lặn của đơn vị đã lặn vào bên trong tàu bị chìm nhưng chưa phát hiện thêm thi thể nạn nhân. Hiện đơn vị đang mở rộng khu vực tìm kiếm
Hiện lực lượng chức năng đang tập trung tối đa, nhanh chóng tìm kiếm các nạn nhân còn lại.