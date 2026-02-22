Lật tung lòng hồ tìm kiếm nạn nhân mất tích vụ chìm tàu ở Thác Bà

Như Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 19h15 ngày 21/2, tại khu vực thôn Làng Cạn, xã Bảo Ái xảy ra va chạm giữa phà chở đá biển kiểm soát YB-0919H do Nguyễn Văn Thâm điều khiển và phương tiện thủy chở khách biển số YB-0876H do Triệu Đức Nội điều khiển. Trên tàu khách có 23 người (kể cả lái tàu).