TPHCM giải đáp những "bất thường" trong ngày đầu thi vào lớp 10

Trong buổi thi môn tiếng Anh chiều 1/6, một số điểm thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM phát hiện đề thi bị mất chữ ở trang 2 và trang 3.

Ngày 1/6, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 tại TPHCM diễn ra với hai môn Ngữ văn và tiếng Anh.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TPHCM, trong sáng 1/6, có 603 thí sinh vắng thi môn Ngữ văn và 1 thí sinh vi phạm quy chế thi.

Tại các điểm thi ghi nhận một số thí sinh bị bệnh trong quá trình làm bài thi và phải xuống phòng y tế. Do nguyên nhân xuất phát từ phía thí sinh, các trường hợp này không được bù thời gian làm bài.

Thí sinh hoàn thành bài thi môn tiếng Anh kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2026-2027. Ảnh: Ngô Tùng

Ngoài ra, Sở GD&ĐT TPHCM còn ghi nhận trường hợp 1 thí sinh sử dụng máy trợ thính trong phòng thi nhưng không thông báo trước cho điểm thi. Điểm thi được yêu cầu hướng dẫn thí sinh bổ sung giấy tờ chứng nhận khuyết tật sau khi kết thúc buổi thi.

Tại điểm thi Trường THCS Kiến Thiết (phường Bàn Cờ), ghi nhận 1 thí sinh thường xuyên mất ổn định trong phòng thi, ảnh hưởng đến trật tự phòng thi. Sau buổi thi, điểm thi đã lập biên bản bất thường và mời phụ huynh đến làm việc. Theo báo cáo, thí sinh này được xác định có vấn đề về trí tuệ nhưng chưa hoàn thiện thủ tục cấp giấy chứng nhận khuyết tật theo quy định.

Trong buổi thi môn tiếng Anh chiều 1/6, có 611 thí sinh vắng, 1 trường hợp vi phạm quy chế do sử dụng tài liệu.

Đáng chú ý, một sự cố xảy ra khi vài thí sinh phát hiện một số đề thi bị mất chữ tại trang 2 và trang 3. Các điểm thi liên quan đã được yêu cầu mở đề thi dự phòng và lập biên bản sự cố theo quy định.

"Kết thúc ngày thi đầu tiên, kỳ thi diễn ra cơ bản ổn định với 2 trường hợp vi phạm quy chế thi được ghi nhận", Sở GD&ĐT TPHCM đánh giá.