Đề và đáp án môn tiếng Anh thi vào lớp 10 2026 TP.HCM

Chiều 1/6, các sĩ tử TP.HCM đã hoàn thành môn thứ 2 của kỳ thi vào lớp 10 năm 2026.

Chiều nay (1/6), hơn 150.000 sĩ tử 2k11 của TP.HCM bước vào môn thi thứ 2 của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm 2026 với môn Ngoại ngữ, trong đó đa phần thí sinh đăng ký dự thi môn tiếng Anh. Cấu trúc đề năm nay sẽ có đổi mới so với những năm trước do đây là kỳ thi đầu tiên sau khi TP.HCM sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Nội dung đề thi tuyển sinh lớp 10 năm 2026 sẽ nằm trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 bậc THCS, chủ yếu ở lớp 8 và 9. Đề được xây dựng theo định hướng đánh giá năng lực thí sinh, không đơn thuần là kiểm tra các kiến thức môn học một cách thuần túy.

Nguồn: THPT Vĩnh Viễn

Còn dưới đây là gợi ý đáp án đến từ Trường THPT Vĩnh Viễn:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 B D A D A D C Câu 8 Câu 9 Câu 10 Câu 11 Câu 12 Câu 13 Câu 14 A C C B A B D Câu 15 Câu 16 Câu 17 Câu 18 Câu 19 Câu 20 Câu 21 C C A D A C C Câu 22 Câu 23 Câu 24 Câu 25 Câu 26 Câu 27 Câu 28 B False False True True D A

Câu 29. global

Câu 30. entertaining

Câu 31. patient

Câu 32. exhibition

Câu 33. illegally

Câu 34. explorers

Câu 35. break the habit

Câu 36. eating habits

Câu 37. Brenda wishes she had her own locker at school.

Câu 38. Lucie doesn’t mind helping her friends with exercises after class.

Câu 39. The shop has run out of roses.

Câu 40. Although the project was practical, nobody wanted to carry it out.

Lưu ý, đây chỉ là đáp án mang tính chất tham khảo. Thí sinh nên chờ hướng dẫn chấm thi và đáp án chính thức từ Sở GD&ĐT Hà Nội để có căn cứ đối chiếu chính xác nhất.

Tổng hợp