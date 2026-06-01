"Thấu hiểu cảm xúc để biết sống yêu thương" - Lại là một năm đề Văn thi vào lớp 10 của TP.HCM hay và rất trendy!

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập tại TP.HCM đã chính thức bắt đầu bằng môn Ngữ Văn trong sáng 1/6.

Sáng nay (1/6), các thí sinh TP.HCM làm bài thi môn Ngữ Văn trong thời gian 120 phút, từ 8h đến 10h.

Đây là môn thi mở màn của kỳ tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026-2027. Năm nay, TP.HCM có hơn 151.300 thí sinh đăng ký dự thi, trong khi tổng chỉ tiêu vào lớp 10 công lập là 118.955 học sinh.

Đề Văn vào lớp 10 của TP.HCM năm nay xoay quanh chủ đề "Những sắc màu cảm xúc". Đề gồm 2 phần, phần I là đọc hiểu văn bản "Chú robot tưởng mình là người" trong tác phẩm cùng tên của tác giả Lê Anh Vinh, NXB Kim Đồng; phần II là phần nghị luận xã hội bàn luận về vấn đề thiếu cảm xúc, khô cứng và cằn cỗi cảm xúc của một số bạn trẻ hiện nay, từ đó đề xuất giải pháp và viết một bài văn nghị luận với nhan đề: "Thấu hiểu cảm xúc để biết sống yêu thương".

Dưới đây là hướng dẫn giải đề gợi ý do Ban chuyên môn Tuyensinh247.com thực hiện, thí sinh và phụ huynh có thể tham khảo:

Gợi ý đáp án trên đây chỉ mang tính tham khảo. Với đặc thù của môn Ngữ Văn, nhiều câu hỏi mở cho phép thí sinh bày tỏ quan điểm, cảm nhận và cách lập luận riêng.

Vì vậy, ngoài những ý chính được gợi ý, thí sinh vẫn có thể đạt điểm nếu bài làm có cách triển khai khác nhưng hợp lý, đúng trọng tâm và đáp ứng yêu cầu của đề thi.