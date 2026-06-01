Phía sau những concert cháy vé là cả một ngành học mà Gen Z có thể chưa nghĩ tới

Không chỉ là "làm event", Quản trị giải trí và sự kiện đang trở thành một trong những hướng đi được chú ý nhất trong bối cảnh công nghiệp giải trí Việt Nam tăng tốc.

Một concert kéo dài ba tiếng. Nhưng để ba tiếng đó xảy ra, cỗ máy phía sau đã vận hành hàng tháng trời từ lên kế hoạch, lo hậu cần, chốt tài trợ, dựng sân khấu, vận hành livestream cho đến thiết kế trải nghiệm khán giả từ lúc mua vé đến khi về nhà vẫn còn muốn chia sẻ lên mạng xã hội.

Năm 2024-2025, thị trường giải trí Việt Nam chứng kiến hàng loạt chương trình quy mô lớn liên tiếp xuất hiện: "Anh trai vượt ngàn chông gai", "Chị đẹp đạp gió", các đại nhạc hội quy tụ nghệ sĩ quốc tế như G-Dragon, Maroon 5, Charlie Puth... Sức nóng không chỉ dừng ở sân khấu, nó tiếp tục viral trên TikTok, YouTube và các nền tảng streaming nhiều ngày sau khi kết thúc. Điều đó cho thấy ngành giải trí hiện đại đã vượt xa khỏi định nghĩa "tổ chức show": đây là ngành công nghiệp trải nghiệm, nơi cảm xúc của khán giả được thiết kế có chủ đích từ đầu đến cuối.

Điều đó khiến ngành giải trí hiện đại không còn đơn thuần là "làm show", mà trở thành ngành công nghiệp trải nghiệm, nơi cảm xúc và hành trình của khán giả được thiết kế như một phần quan trọng. Cũng vì vậy, ngày càng nhiều Gen Z quan tâm đến những ngành học liên quan đến giải trí, truyền thông và sáng tạo nội dung, với mong muốn trở thành những người đứng phía sau các concert, festival hay chương trình giải trí quy mô lớn thay vì chỉ là khán giả.

Một sự kiện do FPTU tổ chức, có sự tham gia của sinh viên.

Quản trị Giải trí và Sự kiện không chỉ là "làm event"

Quản trị giải trí và sự kiện thường bị hiểu nhầm là học cách tổ chức tiệc hay chạy chương trình. Thực tế, đây là ngành kết hợp giữa quản trị kinh doanh, marketing, công nghệ và sáng tạo nội dung áp dụng cho một lĩnh vực đang tăng trưởng mạnh cả trong nước lẫn quốc tế.

Người làm trong ngành này không chỉ cần biết dựng sân khấu hay phân công nhân sự. Họ cần hiểu hành vi khán giả, biết vận hành hybrid event (kết hợp trực tiếp và trực tuyến), quản lý hệ thống ticketing, đàm phán tài trợ, xây dựng chiến lược truyền thông đa nền tảng và ngày càng cần làm quen với VR/AR, livestream hay phân tích dữ liệu người dùng.

Show thời trang ấn tượng với sự góp mặt của nhiều thương hiệu do sinh viên FPTU tổ chức.

Ưu thế của thực chiến

Từ 2026, chuyên ngành Quản trị giải trí và sự kiện chính thức được triển khai tại Trường Đại học FPT. Chương trình được xây dựng theo hướng đào tạo thực chiến, giúp sinh viên tiếp cận ngành công nghiệp giải trí từ sớm khi còn trên giảng đường thay vì chỉ học lý thuyết mà thiếu va chạm.

Ngay trong quá trình học, sinh viên được tham gia trực tiếp vào các festival, concert và sự kiện truyền thông trong và ngoài trường với vai trò thực tế: có người phụ trách quản lý dự án, có người lo truyền thông, có người vận hành hậu cần hoặc điều phối sân khấu. Không phải quan sát, không phải mô phỏng mà là thực sự chịu trách nhiệm cho một phần của chương trình đang diễn ra.

Cách học này buộc sinh viên phải đối mặt với những tình huống mà giáo trình không thể dạy hết: lịch thay đổi phút chót, nhà cung cấp trục trặc, nghệ sĩ cần điều chỉnh yêu cầu kỹ thuật, khán giả phản ứng khác dự kiến. Năng lực xử lý tình huống, điều phối đội nhóm và giữ bình tĩnh dưới áp lực - những thứ chỉ hình thành khi thực sự đứng trong guồng vận hành, được tích lũy từ sớm thay vì chờ đến kỳ thực tập.

Sinh viên FPTU có cơ hội tham gia tổ chức các sự kiện, hội nghị lớn nhỏ ở trong và ngoài trường.

Không dừng ở việc tổ chức một chương trình, sinh viên còn được học cách xây dựng toàn bộ hành trình trải nghiệm của khán giả trong thời đại số. Từ cách một concert tạo hiệu ứng trên mạng xã hội trước khi diễn ra, cách khán giả tương tác qua livestream, mua vé trên nền tảng số cho đến việc duy trì sức nóng sau sự kiện bằng nội dung đa nền tảng, người học được tiếp cận tư duy vận hành ngành công nghiệp trải nghiệm và cảm xúc như một hệ sinh thái hoàn chỉnh. Đây cũng là lý do chương trình đào tạo kết hợp giữa quản trị, truyền thông, công nghệ và sáng tạo nội dung thay vì chỉ tập trung vào kỹ năng tổ chức sự kiện truyền thống.

Đến học kỳ 6, toàn bộ sinh viên bước vào giai đoạn OJT (On-the-Job Training) kéo dài 4–8 tháng tại doanh nghiệp. Đây không phải thực tập quan sát: sinh viên được học thực, giao việc thực, tham gia dự án thực, được hướng dẫn bởi người đang làm nghề, và tích lũy kinh nghiệm đủ để ghi vào CV một cách có trọng lượng khi ra trường.

Với ngành giải trí và sự kiện - nơi nhà tuyển dụng coi trọng portfolio và kinh nghiệm thực chiến hơn bằng cấp thì đây là lợi thế tuyển dụng rõ ràng. Một sinh viên tốt nghiệp FPTU đã qua 4–8 tháng OJT thực chất khác biệt đáng kể so với người mới ra trường chưa từng chạy một sự kiện nào đến cùng.

Trải nghiệm thực tế với nghề trước khi ra trường thông qua kỳ OJT giúp các bạn trưởng thành hơn.

Công nghệ trong sự kiện: Học trước khi thị trường đòi hỏi

Ngành giải trí đang thay đổi nhanh hơn nhiều người làm nghề kịp thích nghi. Hybrid event, livestream đa nền tảng, hệ thống ticketing số, VR/AR trong trải nghiệm khán giả - những thứ này đang dần trở thành kỹ năng cơ bản, không còn là điểm cộng. Chương trình tại FPTU tích hợp các công nghệ này vào nội dung học thay vì để sinh viên tự mày mò sau khi ra trường, giúp họ bước vào thị trường việc làm với năng lực thực tế, không phải chỉ kiến thức lý thuyết.

Sinh viên FPTU cũng có cơ hội tiếp cận môi trường giải trí, truyền thông thực tế thông qua hệ sinh thái doanh nghiệp của FPT cùng các đối tác trong lĩnh vực sự kiện và truyền thông. Ngoài tiếng Anh, sinh viên còn được học thêm tiếng Trung hoặc Hàn Quốc, nhằm mở rộng cơ hội làm việc trong môi trường giải trí và truyền thông quốc tế, lĩnh vực đang có sự kết nối mạnh mẽ với thị trường châu Á. Các bạn cũng có cơ hội được du học và trải nghiệm quốc tế, tìm hiểu xu thế cũng như cách vận hành những chương trình giải trí ở các nước tiên tiến trên thế giới.

Bên cạnh các sự kiện văn hóa nghệ thuật, chương trình Quản trị giải trí và sự kiện của FPTU hướng tới hai mảng khác là Sự kiện doanh nghiệp (ví dụ họp báo, hội nghị, triển lãm) và Sự kiện cộng đồng (đám cưới,...), nên cơ hội việc làm rất rộng mở.

Sau tốt nghiệp, sinh viên có thể đi theo nhiều hướng khác nhau: quản lý dự án sự kiện, điều phối truyền thông, sản xuất chương trình giải trí, quản lý trải nghiệm khách hàng tại khu vui chơi hay resort, quản lý nghệ sĩ và người nổi tiếng, hoặc phát triển cộng đồng trên nền tảng số. Biên độ nghề nghiệp khá rộng từ công ty sự kiện độc lập đến các tập đoàn giải trí, hãng truyền thông, startup sáng tạo hay nền tảng trực tuyến.

Trong bối cảnh kinh tế trải nghiệm tiếp tục lớn mạnh, nhu cầu nhân sự vừa có tư duy quản trị, vừa am hiểu công nghệ và sáng tạo nội dung được dự báo sẽ tăng đáng kể trong những năm tới không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn khu vực.

