Đừng để lòng tốt đặt sai chỗ: 4 kiểu người bạn nên từ chối giúp đỡ

Giúp người vốn là việc tốt, nhưng nếu giúp sai người thì việc tốt cũng có thể biến thành việc xấu.

Có những người xứng đáng được dốc hết sức giúp đỡ, nhưng cũng có những người không những không nên giúp mà ngược lại còn cần tránh xa họ, nếu không rất có thể sẽ gây ra rắc rối không đáng có.

Người tham lam vô độ

Lòng tham của con người là vô hạn, nếu không kìm chế, cuối cùng chỉ hại bản thân và người khác. Dù kiếm được bao nhiêu cũng cần biết đủ, nếu không sẽ trở thành người tham lam vô độ. Người như vậy, ngoài việc chỉ biết đòi hỏi từ người khác, thì bản thân họ không đóng góp được gì mang tính xây dựng.

Dù rằng giúp đỡ người khác là việc tốt, nhưng nếu giúp người tham lam vô độ, bạn không chỉ không nhận được sự biết ơn của họ, mà còn có thể rơi vào bẫy.

Đối với người tham lam vô độ, một khi bạn đã giúp, họ sẽ bám lấy bạn. Nếu bạn tiếp tục giúp, họ có thể tỏ ra vui vẻ với bạn, nhưng nếu một ngày nào đó bạn từ chối, rất có thể họ sẽ lập tức quay lưng. Thậm chí, họ nảy sinh lòng oán giận và làm những việc bất lợi cho bạn.

Người bạc nghĩa

Làm người nên biết cảm nhận ơn nghĩa của người khác, chỉ cần có cơ hội đều nên nghĩ đến việc báo đáp. Ngay cả khi không biết ơn, cũng không được làm tổn hại người đã giúp mình.

Gặp người bạc nghĩa tuyệt đối không nên giúp đỡ, vì những người này hoàn toàn không xứng đáng để bạn đầu tư công sức vì họ, cũng không có tư cách để được đối xử tốt.

Giúp người một cách vui vẻ tuy là việc tốt, nhưng giúp những người bạc nghĩa chắc chắn chỉ tự tạo phiền phức cho bản thân. Khi gặp những người như vậy, nên nhanh chóng tránh xa, đó mới là lựa chọn đúng đắn nhất.

Người có tâm địa không chính trực

Mọi sự vật đều có tính tương đối, xã hội có người tốt thì tất nhiên cũng không thiếu người xấu. Giúp đỡ người tốt thì gọi là thực hiện công lý, giúp người là niềm vui. Nhưng nếu giúp người xấu, thì chắc chắn là tiếp tay cho cái ác.

Vì vậy, đối với những người có tâm địa không chính trực, chúng ta nên kịp thời tránh xa, bởi vì giao tiếp với những người như vậy sẽ không mang lại lợi ích gì cho bạn, họ chỉ khiến bạn lạc lối.

Dù bạn có thể kiểm soát bản thân, nhưng hầu hết những người xấu đều có tâm ý gây hại, hoặc đã làm nhiều việc xấu, tiếp xúc với những người như vậy sớm muộn cũng sẽ hại chính bạn.

Nhiều khi, bạn mù quáng giúp đỡ một người, kết quả cuối cùng thường không phải là điều bạn mong muốn. Ý nghĩa ban đầu của việc giúp người là giúp họ vượt qua khó khăn, đồng thời bản thân cũng cảm thấy vui. Nhưng nếu giúp nhầm người, dù có thể giúp họ giải quyết khó khăn, bản thân bạn lại không nhận được niềm vui hay kết quả tốt đẹp nào.

Người ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân

Người ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân càng không nên giúp, vì những người như vậy sẽ luôn chỉ nghĩ cho mình, mà không quan tâm đến cảm nhận của người khác. Đặc biệt là trong những tình huống liên quan đến lợi ích cá nhân, họ có thể từ bỏ hoặc làm tổn thương bất cứ ai vì lợi ích của mình, ngay cả những người từng giúp họ.

Người ích kỷ giống như "con sói trắng" không bao giờ thuần hóa được, dù bạn có cho họ ăn bao nhiêu, họ cũng chỉ quan tâm bản thân có ăn no hay không, mà không quan tâm bạn đã bỏ ra bao nhiêu để mua thức ăn, càng không biết ơn hành động của bạn.

Người ích kỷ là người không thể tin cậy được, nếu bạn giúp họ mà mong đợi họ biết ơn và đáp trả khi bạn gặp khó khăn thì lời khuyên là nên tỉnh táo sớm. Vì những gì bạn kỳ vọng sẽ không bao giờ xảy ra với những người ích kỷ.

4 kiểu người trên đều không phải là người tốt, nếu gặp nên tránh xa kịp thời, tuyệt đối đừng giúp họ một cách mù quáng, nếu không bạn chỉ nhận về sự thất vọng. Có lòng giúp người là điều tốt, nhưng tuyệt đối đừng để việc tốt biến thành việc xấu.