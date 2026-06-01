Trường Đại học Y Hà Nội giảm chỉ tiêu tuyển sinh năm 2026

Trường Đại học Y Hà Nội vừa thông báo một số điều chỉnh quan trọng trong đề án tuyển sinh năm 2026.

Trường Đại học Y Hà Nội thông báo một số nội dung: thay đổi chỉ tiêu tại một số ngành đào tạo; thay đổi mã xét tuyển các ngành học tại Phân hiệu Thanh Hóa; thay đổi quy định đối với thí sinh là người nước ngoài, người Việt Nam tốt nghiệp THPT tại nước ngoài hoặc học chương trình quốc tế bằng tiếng nước ngoài tại Việt Nam.

Theo đó, nhà trường chính thức giảm chỉ tiêu 5 ngành học so với thông báo ban đầu. Cụ thể, ngành Y khoa từ 450 chỉ tiêu xuống còn 440 chỉ tiêu; ngành Y tế công cộng từ 90 chỉ tiêu xuống còn 80 chỉ tiêu; ngành Tâm lí 90 chỉ tiêu giảm còn 88 chỉ tiêu; ngành Kĩ thuật Hình ảnh y học học tại Phân hiệu Thanh Hóa từ 60 chỉ tiêu còn 50 chỉ tiêu; ngành Y học dự phòng từ 110 chỉ tiêu xuống còn 100.

Đại diện nhà trường cho biết, điều chỉnh này xuất phát từ việc thực hiện theo Thông tư số 34 ban hành ngày 19/4 của Bộ GD&ĐT quy định về việc xác định số lượng tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và số lượng tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non.

Thông tư yêu cầu, tổng số lượng tuyển sinh của mỗi trình độ, hình thức đào tạo tại trụ sở chính và từng phân hiệu không tăng quá 10,0% số lượng thực tuyển theo ngành, nhóm ngành của năm trước liền kề.

Năm 2025, tổng số thí sinh nhập học của ngành Y khoa là 393; ngành Y tế công cộng là 78; ngành Tâm lí học là 81; ngành Y học dự phòng là 85 và ngành Kĩ thuật Hình ảnh y học tại Phân hiệu Thanh Hóa năm nay bắt đầu tuyển sinh.

Đối với điều chỉnh mã xét tuyển các ngành học tại Phân hiệu Thanh Hóa, Trường Đại học Y Hà Nội điều chỉnh như sau:

Với quy định tuyển thẳng thí sinh là người nước ngoài, người Việt Nam học tập cấp THPT ở nước ngoài, học chương trình giáo dục nước ngoài bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam được điều chỉnh bỏ yêu cầu chứng chỉ tiếng Việt của thí sinh có quốc tịch Việt Nam. Nhà trường cũng thay đổi thời hạn nộp hồ sơ, thí sinh nộp hồ sơ từ ngày 10/6 đến 17h ngày 20/7.