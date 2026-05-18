TPHCM có ca đậu mùa khỉ: Bác sĩ lưu ý dấu hiệu cần khám sớm

Ngày 18-5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) đã có báo cáo về tình hình dịch bệnh trên địa bàn TPHCM trong tuần 18 (từ ngày 4 đến 10-5).

Theo HCDC, trong tuần ghi nhận 8 ca mắc mới COVID-19, tương đương mức trung bình 4 tuần trước. Tính từ đầu năm 2026 đến nay, TPHCM có 43 ca COVID-19, giảm 15,7% so với cùng kỳ năm 2025.

Đối với sốt xuất huyết Dengue, thành phố ghi nhận 416 ca mắc trong tuần, giảm 24,3% so với trung bình 4 tuần trước. Tuy nhiên, lũy kế từ đầu năm đến hết tuần 18 đã có 15.935 ca mắc, tăng 73,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Thành phố ghi nhận 1 ca tử vong do sốt xuất huyết.

Tay chân miệng tiếp tục là bệnh truyền nhiễm có số ca cao. Trong tuần có 818 ca mắc mới, giảm 36,3% so với trung bình 4 tuần trước. Tuy nhiên, lũy kế từ đầu năm đến nay đã có 15.104 ca, tăng 116,3% so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, đã ghi nhận 5 ca tử vong do tay chân miệng, trong khi cùng kỳ năm ngoái không có ca tử vong.

Về bệnh sởi, trong tuần ghi nhận 10 ca mắc, giảm nhẹ so với trung bình các tuần trước. Lũy kế từ đầu năm đến nay có 211 ca mắc, giảm mạnh 97,7% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, TPHCM cũng ghi nhận thêm 1 ca mắc đậu mùa khỉ (Mpox).

Đối với dự án phần mềm quản lý chuỗi lây nhiễm, HCDC đã hoàn tất lựa chọn các gói thầu tư vấn và đang tiếp tục hoàn thiện báo cáo kinh tế - kỹ thuật nhằm phục vụ công tác quản lý, giám sát dịch bệnh.

Trong thời gian tới, HCDC sẽ tiếp tục tăng cường giám sát COVID-19, sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi, Mpox và các bệnh viêm hô hấp; đồng thời đẩy mạnh truyền thông phòng bệnh, giám sát ổ dịch và xử lý các điểm nguy cơ phát sinh dịch bệnh trên địa bàn thành phố.

Bệnh đậu mùa khỉ (Mpox) lây truyền từ động vật sang người, việc lây truyền từ người sang người xảy ra khi tiếp xúc trực tiếp gần, lây qua vết thương hở, dịch cơ thể, giọt bắn lớn của đường hô hấp và qua tiếp xúc với các vật dụng, đồ dùng bị nhiễm mầm bệnh. Sự lây truyền có thể xảy ra qua nhau thai từ mẹ sang thai nhi hoặc khi tiếp xúc gần trong và sau khi sinh. Bệnh có các dấu hiệu khi người bệnh xuất hiện phát ban dạng mụn nước hoặc mụn mủ không rõ nguyên nhân, kèm các triệu chứng như sốt trên 38,5 độ C, đau đầu, nổi hạch, đau nhức cơ thể, mệt mỏi. Nguy cơ mắc bệnh cao hơn nếu trong vòng 21 ngày trước đó từng tiếp xúc gần với ca nghi ngờ hoặc xác định mắc bệnh, quan hệ tình dục với nhiều bạn tình hoặc dùng chung vật dụng cá nhân với người bệnh.

Mpox có thể lây từ người sang người qua tiếp xúc trực tiếp với tổn thương da, dịch cơ thể, giọt bắn hô hấp hoặc đồ dùng nhiễm mầm bệnh.

Người nghi mắc bệnh cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được thăm khám, xét nghiệm. Đồng thời hạn chế tiếp xúc với người khác, đeo khẩu trang, không dùng chung vật dụng cá nhân và theo dõi sức khỏe những người tiếp xúc gần. Người mắc bệnh xác định phải cách ly tối thiểu 14 ngày và đến khi hết hoàn toàn triệu chứng.

Theo HCDC Mpox lây chủ yếu qua tiếp xúc gần giữa người với người như chạm vào vùng da tổn thương, hôn, quan hệ tình dục hoặc dùng chung vật dụng cá nhân với người mắc bệnh. WHO cũng ghi nhận phần lớn ca bệnh trên thế giới từ năm 2022 đến nay liên quan đến quan hệ tình dục không an toàn. Bệnh thường tự khỏi sau 2-4 tuần, tuy nhiên người suy giảm miễn dịch, phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ có nguy cơ diễn tiến nặng. Người nghi mắc Mpox cần được thăm khám sớm để được đánh giá và điều trị phù hợp.



