TP Hồ Chí Minh: Số ca bệnh hô hấp ở trẻ em gia tăng không phải do "bệnh hô hấp mới"

Trong ngày 7/10/2024, báo chí có phản ánh tại Khoa Hô hấp, Bệnh viện Nhi đồng 1, TP Hồ Chí Minh, số trẻ mắc các bệnh hô hấp nhập viện điều trị đã tăng gần gấp đôi so với trước đó, đã gây không ít lo lắng cho nhiều phụ huynh và người dân. Trong thực tế, theo số liệu thống kê từ Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Nhi đồng 2 và Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho thấy trẻ mắc bệnh hô hấp phổ biến thường xảy ra những tháng cuối năm.

Cụ thể, thống kê từ Bệnh viện Nhi đồng 1 cho thấy, số lượng trẻ em nhập viện do các bệnh lý hô hấp trong giai đoạn từ tháng 9 đến tháng 12 hàng năm đều có xu hướng gia tăng. Nguyên nhân chủ yếu là do các siêu vi thông thường như Rhinovirus, virus hợp bào hô hấp (RSV), Adeno, cúm mùa… Các bệnh hô hấp thường xuất hiện khi thời tiết chuyển mùa tạo điều kiện thuận lợi cho các loại virus và vi khuẩn phát triển.

Theo số liệu thống kê, năm 2024, Bệnh viện Nhi đồng 1 đã tiếp nhận số lượng bệnh nhân mắc bệnh hô hấp tương đương với cùng kỳ năm 2023 và các năm trước đó. Cụ thể, tính đến ngày 6/10/2024, số bệnh nhân viêm tiểu phế quản ghi nhận tại Bệnh viện Nhi đồng 1 là 4.693 ca (tương đương 129% so với cùng kỳ năm 2023), số bệnh nhân viêm phổi là 8.176 ca (tương đương 90,8% so với cùng kỳ năm 2023). So sánh trong vòng 5 năm từ 2019 - 2024, số lượng bệnh nhân hô hấp năm 2024 vẫn không có biến động đáng kể, số bệnh nhân viêm tiểu phế quản dao động khoảng 5.000 trường hợp/năm và viêm phổi dao động khoảng 10.000 trường hợp/năm. Tình trạng cũng tương tự tại các bệnh viện có khoa nhi khác ở TP Hồ Chí Minh.

Vào thời điểm giao mùa và đặc biệt là khi bước vào mùa tựu trường, tình hình bệnh hô hấp ở trẻ em thường có xu hướng tăng cao do các yếu tố thời tiết biến động và sự lây lan trong môi trường lớp học. Để phòng ngừa và hạn chế sự gia tăng của các bệnh lý hô hấp trong giai đoạn này, ngành Y tế khuyến cáo người dân và các cơ sở giáo dục cần thực hiện các biện pháp sau:

1. Đảm bảo vệ sinh sạch sẽ, thông thoáng lớp học: Các cơ sở giáo dục, trường học, nhà trẻ, mẫu giáo cần thường xuyên vệ sinh lớp học và giữ thông thoáng lớp.

2. Tăng cường theo dõi sức khỏe của trẻ: Các cơ sở giáo dục cần theo dõi chặt chẽ sức khỏe học sinh, phát hiện sớm các trường hợp có triệu chứng sốt, ho, sổ mũi để thông báo kịp thời cho cơ sở y tế.

3. Bổ sung chế độ dinh dưỡng hợp lý: Chế độ dinh dưỡng đầy đủ giúp trẻ tăng cường sức đề kháng để phòng chống dịch bệnh.

4. Thực hiện vệ sinh cá nhân tốt: Trẻ cần được rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước sạch. Điều này giúp giảm nguy cơ lây nhiễm các bệnh truyền nhiễm qua đường hô hấp.

5. Tiêm chủng đầy đủ: Phụ huynh cần đưa trẻ đến các cơ sở y tế để tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch theo hướng dẫn của ngành Y tế. Việc tiêm chủng sẽ giúp tăng cường hệ miễn dịch cho trẻ.

Ngành Y tế cũng khuyến cáo phụ huynh không nên quá lo lắng, thay vào đó cần tuân thủ các biện pháp phòng bệnh để bảo vệ sức khỏe cho trẻ em và gia đình. Tình hình bệnh hô hấp tại thành phố vẫn đang được kiểm soát tốt và chưa có dấu hiệu bất thường so với các năm trước.

Để giải quyết tình trạng quá tải, ngành Y tế thành phố tăng cường công tác thu dung, điều trị bệnh nhân, kiểm soát nhiễm khuẩn và phòng chống lây nhiễm chéo trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.