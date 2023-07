T.O.P được nhận vai diễn bom tấn sau khi "cân nhắc kĩ lưỡng", không phải "đặc cách"

Theo nguồn tin độc quyền từ Star News, T.O.P không được đặc cách tuyển chọn cho vai diễn trong phần 2 của bom tấn truyền hình Squid Game.

Cụ thể, nguồn tin cho biết T.O.P đã tham gia buổi đọc kịch bản đầu tiên cho bộ phim vào ngày 22/6 dù không biết việc tuyển vai này có phải quyết định cuối cùng hay không. Trong một số trường hợp hiếm gặp trong ngành công nghiệp truyền hình, các diễn viên tham gia sản xuất vẫn quyết định rời khỏi dự án sau buổi đọc kịch bản đầu tiên do không phù hợp hoặc do nhiều lí do khác nhau.

Trong trường hợp của cựu thành viên Big Bang, Netflix và đạo diễn Hwang Dong Hyuk đã "cân nhắc kĩ lưỡng" trước khi đưa ra quyết định này. Một trong số những nguyên nhân khiến đạo diễn phải suy nghĩ là do quá khứ phạm tội ma túy của ngôi sao này.

Ngay sau buổi đọc kịch bản, các diễn viên được yêu cầu chụp ảnh thử vai chính thức. Trong đó, các ngôi sao được yêu cầu chụp hai bức hình khác nhau trong trường hợp T.O.P không được chọn tham gia dự án Squid Game 2. Cuối cùng, sử thể hiện của T.O.P đã gây ấn tượng với đạo diễn Hwang Dong Hyuk.

Ở thời điểm hiện tại, quá trình quay phim cho phần mới vẫn chưa được bắt đầu và thời gian chờ đợi này có thể dài hơn dự kiến. Dù vậy, bộ phim được cho là sẽ hoàn thành kịp thời để lên sóng vào năm 2024.