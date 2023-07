Cặp đôi bị chê nhạt nhẽo nhất màn ảnh nửa đầu 2023: Đến cảnh hôn cũng không cảm xúc, phim thất bại chẳng hề oan

Bỗng Dưng Được Yêu (When Our Love Remains As Scent) là tựa phim Hàn Quốc mới phát hành ở rạp Việt chưa đầy một tuần thế nhưng không nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Cho đến thời điểm hiện tại, dù mới chỉ ra rạp 6 ngày, phim đã tụt xuống hạng thứ 16 về lượng người xem trong ngày tại Việt Nam. Thậm chí nó còn bị Quý Công Tử, một phim Hàn Quốc phát hành từ 23/6 và còn rất ít suất chiếu, bỏ xa trên đường đua phòng vé.



Trên thực tế, ngay từ thời điểm công chiếu tại Hàn Quốc, Bỗng Dưng Được Yêu đã bị đánh giá rất thấp. Phim thất bại thảm hại ngoài phòng vé, chỉ thu về hơn 115 triệu won (khoảng 2 tỷ đồng), con số quá thấp đối với ngành điện ảnh Hàn. So sánh với tựa phim điện ảnh Hàn hot trong nửa đầu 2023 tại phòng vé xứ kim chi như The Roundup (11,3 tỷ won và vẫn còn tăng) là có thể thấy được sự thất bại thảm hại của Bỗng Dưng Được Yêu.

Tìm lại những bình luận, review của khán giả Hàn về bộ phim này thời điểm nó phát hành thì có thể thấy, Bỗng Dưng Được Yêu nhận về phản ứng không mấy tích cực. Kịch bản phim bị cho là không xứng đáng để chiếu rạp khi mang dáng dấp của một webdrama chứ không phải phim điện ảnh. Và vấn đề lớn nhất của phim là phản ứng hóa học quá tệ, gần như không hề xảy ra của cặp đôi chính Yoon Shi Yoon - Seol In Ah. Dù hai người đều nổi tiếng diễn hay và có phản ứng hóa học rất tốt với các bạn diễn nhưng khi đóng chung, hai người lại không hề tạo cảm giác một cặp đôi. Khán giả

Bình luận của khán giả: - Bộ phim này giống như một webdrama hơn là một bộ phim điện ảnh. Nó khá nhàm chán. - Chưa bao giờ xem một chương trình nào mà những cặp đôi chính lại không có phản ứng hóa học nào cả. Không đáng xem. - Không xem nổi tới 30 phút. Không có bất cứ phản ứng hóa học nào và tại sao mọi thứ lại diễn ra quá nhanh như vậy. - Lý do duy nhất tôi xem bộ phim này là vì In Ah nhưng tôi không cảm nhận được phản ứng hóa học. Ngoài ra bộ phim gợi nhắc tới Love Potion No. 9 của Mỹ, có một vì thay đổi nhưng nhìn chung thì ý chính gần như giống hệt nhau. - Chưa bao giờ xem một chuyện tình mà nhạt thế này luôn, thậm chí cả cảnh hôn cũng không có cảm xúc gì.

Trong phim, Yoon Shi Yoon vào vai Chang Soo, một người đàn ông có vẻ ngoài bình thường, cuộc sống luôn đối xử tệ với anh, anh chưa bao giờ được nếm trải cảm giác của tình yêu nam nữ. Mọi thứ thay đổi khi anh xịt một loại nước hoa bí ẩn khiến các cô gái không thể cưỡng lại sự quyến rũ của anh. Chuyện này khiến Ara (Seol In Ah) yêu anh mà không có lý do, luôn mất kiểm soát khi đứng trước mặt Chang Soo. Giữa hai người có không ít những cảnh lãng mạn, ngọt ngào, đáng tiếc hai diễn viên lại chẳng có phản ứng hóa học với nhau, ngay cả khi họ đóng cảnh hôn.

Nguồn ảnh: Hancinema