Ekip Squid Game công khai xin lỗi vì hành xử thiếu văn minh ở nơi công cộng

Theo Allkpop, ngày 11/7, một người dân Hàn Quốc phàn nàn trên mạng về việc đoàn phim Squid Game quay mùa hai tại sân bay quốc tế Incheon. Theo đó, một nhân viên trong ekip đã cấm các hành khách không được sử dụng thang máy công cộng để di chuyển vì đó là bối cảnh ghi hình. Tuy nhiên, thay vì yêu cầu một cách lịch sự, người này quát khách tại sân bay một cách thô lỗ và yêu cầu họ đi đường khác.

Mùa hai Squid Game mới bấm máy đã tạo nên nhiều ồn ào bên lề

Đại diện phía đoàn phim Squid Game viết bài xin lỗi trên mạng xã hội ngay sau đó: "Chúng tôi thấy lời phàn nàn của người dân về những điều bất tiện xảy ra trong khâu ghi hình ở sân bay quốc tế Incheon hồi đầu tuần. Chúng tôi đã cố gắng thông báo tới mọi người về việc quay phim. Chúng tôi xin thứ lỗi vì đã làm phiền nhiều hành khách. Cả ekip xin cảm ơn những người đã thông cảm cho công việc của đoàn và hứa sẽ cẩn trọng hơn trong tương lai".



Nhiều người chấp nhận lời xin lỗi của đoàn phim Squid Game, cho rằng tranh cãi xảy ra vì hiểu lầm giữa các bên. Một khán giả bình luận: "Tòa nhà nơi làm việc của tôi thường xuyên cho thuê để quay phim. Tôi chưa bao giờ gặp vấn đề gì vì người quản lý tòa nhà luôn hướng dẫn chi tiết cho mọi người". Tuy nhiên, vài ý kiến khác cho rằng thường bị làm phiền bởi các đoàn phim ở nơi công cộng. Một người bình luận: "Tất nhiên, bạn sẽ hơi khó chịu nếu khi đến sân bay, bạn đột nhiên phát hiện ra rằng mình sẽ phải đi thêm một đoạn đường dài với hành lý vì bị chặn đường. Tôi đã nhiều lần gặp các đoàn phim trên đường và đúng là chúng ta có thể cảm thấy khó chịu".

Giữa năm ngoái, đạo diễn Hwang Dong Hyuk xác nhận mùa 2 của Squid Game chính thức được thực hiện. "Trò chơi mới bắt đầu. Tôi mất 12 năm để đưa phần 1 lên màn ảnh và chỉ mất 12 ngày để nó trở thành series nổi tiếng nhất của Netflix. Là người viết kịch bản, đạo diễn và chỉ đạo sản xuất bộ phim, tôi muốn gửi lời chào tới tất cả người hâm mộ trên toàn thế giới. Cảm ơn các bạn đã xem và yêu thích Squid Game", Dong Hyuk nói trên trang cá nhân.

Ra mắt năm 2021, Squid Game do Hwang Dong Hyuk viết kịch bản và đạo diễn. Trước đó, ông được biết đến với một số phim điện ảnh như Silenced, Miss Granny, The Fortress... Dự án gây sốt toàn cầu trong một thời gian dài. Đồng thời, phim giúp dàn diễn viên Lee Jung Jae, Park Hae Soo, Oh Young Soo, Jung Ho Yeon và Wi Ha Joon trở thành gương mặt quen thuộc với các khán giả quốc tế.