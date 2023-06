Loạt "bom tấn" Hàn bất ngờ nhá hàng: Han So Hee - Suzy quá đẹp, Squid Game 2 có tới 4 cái tên mới

Sáng ngày 18/6, các tín đồ mê phim Hàn không khỏi choáng ngợp khi Netflix bất ngờ công bố loạt hình ảnh, trích đoạn từ một loạt phim đình đám sẽ lên sóng trong thời gian tới. Hàng loạt tựa phim đang rất được mong đợi như Doona của Suzy, Gyeongseong Creature của Han So Hee - Park Seo Joon, A Time Called You (Muốn Gặp Anh bản Hàn),... đều nhá hàng màn ra mắt trong nửa cuối năm nay. Ngoài ra, bom tấn Squid Game 2 cũng tiết lộ những thông tin đầu tiên. Ngoài sự trở lại của dàn diễn viên phần 1 bao gồm Lee Jung Jae, Lee Byung Hun, Wi Ha Joon, Gong Yoo thì phim còn có thêm tới 4 nhân tố mới. Im Si Wan thực sự góp mặt trong phần 2 như đồn đoán trước đó, bên cạnh Kang Ha Neul, "phản diện The Glory" Park Sung Hoon và diễn viên Yang Dong Geun.



Loạt phim Hàn ra mắt trong thời gian tới, chủ yếu là nửa cuối 2023, trên Netflix: Doona: Suzy, Yang Se Jong Gyeongseong Creature: Han So Hee, Park Seo Joon D.P 2: Jung Hae In, Koo Gyo Hwan Celebrity: Park Gyu Young, Kang Min Hyuk, Lee Chung Ah A Time Called You: Ahn Hyo Seop, Jeon Yeo Bin Sweet Home 2: Song Kang, Lee Jin Wook, Lee Si Young, Go Min Si, Yu Oh Seong, Oh Jung Se, Kim Mo Yul, Jin Young Mask Girl: Go Hyun Jung, Nana, Ahn Jae Hong, Yum Hye Ran Daily Dose of Sunshine: Park Bo Young, Yeon Woo Jin, Jang Dong Yoon, Lee Jung Eun Song of the Bandits: Kim Nam Gil, Seohyun Balleria: Jeon Jong Seo, Kim Ji Hoon, Park Yoo Rim Believer 2: Cho Jin Woong, Cha Seung Won, Han Hyo Joo.

Squid Game 2 với 4 gương mặt mới

Điểm qua thông tin của một vài dự án được mong đợi nhất:

Doona của Suzy, Yang Se Jong là tựa phim xoay quanh một nữ idol có tên Doona. Giữa thời gian đang được quảng bá với tư cách giọng ca chính của nhóm nhạc DREAM SWEET, Doona bất ngờ quyết định giải nghệ. Cô trở lại học ở Khoa Sân Khấu và Điện ảnh tại Đại học Min Song và tình cỡ gặp gỡ một sinh viên đại học đang cố gắng xoay xở với cuộc sống mới. Trong trích đoạn vừa nhá hàng, khán giả được chiêm ngưỡng diện mạo vô cùng xinh đẹp của Suzy trong tạo hình cô sinh viên Doona.



Trích đoạn giới thiệu phim Doona

Trái với màu sắc tươi sáng của Doona, trích đoạn nhá hàng Gyeongseong Creature của Han So Hee - Park Seo Joon lại bị bao trùm bởi không khí u ám, khi hai nhân vật chính đối đầu bằng súng. Han So Hee một lần nữa xuất hiện với hình tượng đả nữ. Dù không có tạo hình "kẹo ngọt" như Suzy nhưng cô vẫn đẹp bất chấp hoàn cảnh.

Sweet Home 2 cũng sẽ trở lại trong thời gian tới. Trong loạt hình ảnh nhá hàng, nhân vật của Song Kang tiếp tục phải đối đầu với rất nhiều quái vật, dường như còn man rợ hơn cả phần 1. Ngoài ra, Netllix cũng chính thức xác nhận dàn diễn viên phần 2 với sự vắng bóng của Lee Do Hyun, một trong số những diễn viên chính của phần phim trước.

Tương tự Sweet Home, D.P (Truy Bắt Lính Đào Ngũ) cũng sẽ ra mắt phần 2 trong thời gian tới, đánh dấu sự tái xuất của "cặp bài trùng" Jung Hae In - Koo Gyo Hwan.

A Time Called You (Muốn Gặp Anh bản Hàn) cũng góp mặt trong danh sách này sau thời gian dài khiến khán giả mong ngóng bởi sức hút mạnh mẽ từ bản gốc. Trong những hình ảnh đầu tiên, cặp đôi Ahn Hyo Seop và Jeon Yeo Bin khiến khán giả "đổ gục" bởi phản ứng học học bùng nổ.

Trích đoạn nhá hàng Muốn Gặp Anh bản Hàn

Nguồn ảnh/clip: Netflix