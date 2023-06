Phim có Jennie (BLACKPINK) ngập ngụa cảnh nóng nhưng khiến khán giả phát cáu

The Idol ngập ngụa cảnh khỏa thân, cảnh sex nhưng chưa đủ táo bạo, kích thích (Ảnh: HBO)

Mạng xã hội đang xôn xao về loạt phim ngập ngụa cảnh nóng của HBO, The Idol, do Sam Levinson (đạo diễn Euphoria) và Abel Tesfaye (The Weeknd) đồng sáng tạo.



Bộ phim kể về ngôi sao nhạc pop Jocelyn (Lily-Rose Depp), đang gặp bất ổn về tâm lý sau cái chết của mẹ ruột, bị cuốn vào mối quan hệ độc hại với chủ câu lạc bộ đêm kiêm thủ lĩnh giáo phái bí ẩn Tedros (Tesfaye).

Giống như dự đoán khi Sam Levinson thay thế đạo diễn ban đầu Amy Seimetz, The Idol có rất nhiều cảnh khỏa thân và tình dục. Nữ chính Jocelyn thường xuyên trong tình trạng không mặc quần áo hoặc mặc cũng như không. Tedros nói chuyện với nữ chính theo cách khó chịu đến mức khiến “tôi phát cáu” như một người viết trên Twitter.

Sử dụng tình dục là yếu tố câu khách, liệu The Idol có sở hữu những phân cảnh “xác thịt” hấp dẫn nhất từng được phát sóng trong phim truyền hình hay không?

Câu trả lời là “Không”. Trên thực tế, cảnh nóng chiếm thời lượng lớn trên phim truyền hình không hề xa lạ tại Hollywood hay nhiều quốc gia cởi mở khác. New York Post đánh giá ít nhất khi những bộ phim khác sử dụng loại chất liệu này để lôi kéo người xem, chúng không nhàm chán như The Idol.

Năm 2021, bộ phim lãng mạn lịch sử Bridgerton trở thành “bom tấn” trên nền tảng Netflix. Mạng xã hội thời điểm đó cũng “dậy sóng” trước những cảnh sex trần trụi và chân thực trong phim. Chúng thậm chí được sử dụng trái phép trên các trang web khiêu dâm.

Mặc dù được một nhà phê bình gọi là “50 sắc thái của Tesfaye”, bộ phim có Jennie (BlackPink) chưa đạt đến mức độ nổi tiếng đó.



Năm 2015, khi Game of Thrones phát sóng cảnh Sansa Stark (Sophie Turner) bị Ramsey Bolton (Iwan Rheon) cưỡng hiếp, khán giả phẫn nộ. Một tờ báo tuyên bố không đưa tin về phim nữa.

The Idol không gây được tiếng vang lớn như vậy. HBO cho biết 800.000 người xem tập hai trên tất cả nền tảng, giảm khoảng 12% so với tập đầu tiên (913.000 người xem). Trong đó, lượng khán giả tuyến tính (xem liên tục) giảm từ 232.000 trong buổi ra mắt xuống chỉ còn 135.000.

Sam Levinson từng tuyên bố The Idol là một cuộc cách mạng, nhưng nội dung sáo rỗng, chỉ tác động đến lượng nhỏ khán giả, không gây được sự kinh ngạc bất chấp chiến dịch quảng bá rầm rộ, bao gồm công chiếu tại Liên hoan phim Cannes 2023.

Xét về nội dung những cảnh sex, The Idol thậm chí không thể so sánh với True Blood, bộ phim chiếu trên HBO cách đây một thập kỷ, về độ điên cuồng và kỳ quặc. Ví dụ, trong một cảnh phòng ngủ của True Blood, đầu của nhân vật nữ bị quay hết cỡ theo phong cách rất tà ma. Trong khi đó, The Idol mang đến cảm giác nhàm chán.

Thậm chí ở khía cạnh mô tả bạo lực tình dục, Outlander (Người Ngoại Tộc) cũng thừa sức đánh bại The Idol. Không chỉ vậy, Outlander cũng mang đến một câu chuyện bên cạnh những thứ gây tranh cãi khác.

House of the Dragon cũng có những cảnh khiêu dâm gây sửng sốt, như người chú quyến rũ cháu gái trong nhà chứa. Tuy vậy, nó cũng cho người xem thấy được những trò hề chính trị và những trận chiến.

Về cơ bản, hầu hết cảnh sex trong các phim trước đây đều hợp lý khi đặt trong bối cảnh, cũng như góp phần truyền tải câu chuyện mà biên kịch và đạo diễn muốn cho khán giả xem.

Dĩ nhiên còn sớm để kết luận The Idol không có nội dung gì, nhưng cũng thật khó để khẳng định “đứa con tinh thần” của The Weeknd đang đi đúng hướng trong việc lật tẩy thực trạng những ngôi sao nữ bị bóc lột trong ngành công nghiệp giải trí.

Nữ chính Jocelyn không có chiều sâu hay ý thức về bản thân. Cô ấy xuất hiện trên màn hình TV giống như con búp bê rỗng để Tedros và những chiếc máy ảnh chơi đùa. Thật khó để thấy bất kỳ giá trị nghệ thuật nào từ những cảnh khỏa thân bất tận và những cảnh quan hệ tình dục đáng sợ của cô.

Nhìn vào tất cả sự phẫn nộ trên mạng xã hội về The Idol, phim không tạo được sự đột phá hay làm ra điều không có trong những chương trình trước đây - theo những cách tốt hơn, thái quá hơn hoặc khiêu khích hơn.

