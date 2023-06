Phát ngôn gây tranh cãi của Song Joong Ki khiến hàng loạt mỹ nhân được tôn vinh

Theo SPOTV News, Song Joong Ki hiện là tâm điểm bị chỉ trích bởi đông đảo khán giả sau phát ngôn trong cuộc phỏng vấn gần đây. Nam diễn viên Hàn Quốc trả lời phỏng vấn sau khi mới có con: "Tôi luôn ước được làm cha. Đó là điều quan trọng nhất với tôi lúc này. Đôi khi làm cha, làm chồng sẽ ảnh hưởng đến công việc của bạn trong ngành này. Có vẻ như việc có em bé sẽ khiến tôi mất nhiều dự án. Tuy nhiên, tôi không sợ hay quan tâm tới điều đó. Gia đình luôn quan trọng hơn sự nghiệp. Nhưng tôi yêu công việc của mình và luôn cố gắng vì cả bản thân và gia đình".

Song Joong Ki vốn là một trong những sao nam nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Anh được khán giả ủng hộ dù trải qua nhiều sự kiện như kết hôn, ly dị, có thai trước hôn nhân, đi bước nữa. Nhiều khán giả chỉ trích phát ngôn của ngôi sao Vincenzo vì nhiều đồng nghiệp nữ của anh trải qua điều đó thường xuyên và không bao giờ phàn nàn. Ngược lại, một số khác bênh vực Song Joong Ki, cho rằng anh chỉ đang thể hiện quan điểm riêng của bản thân.

Trong bối cảnh đó, nhiều phát ngôn của các sao nữ Hàn Quốc về việc sinh con, lập gia đình gây ảnh hưởng tới sự nghiệp được nhắc lại. Minh tinh Oh Yeon Soo cưới Son Ji Chang năm 1998. Năm ngoái, cô nói trên một chương trình truyền hình về quyết định nghỉ đóng phim 10 năm để chăm sóc con: "Nếu tôi lo lắng về việc sự nghiệp bị ảnh hưởng, tôi đã không đến Mỹ để chăm cháu. Ban đầu, tôi chỉ dự định đi 2 năm nhưng sau đó không thể rời xa con. Năm ngoái, cô gây ấn tượng khi tái xuất với bộ phim truyền hình Military Prosecutor Doberman của đài tvN.

Diễn viên Oh Yeon Soo.

So Yoo Jin trở thành người mẹ ba con sau khi cưới đầu bếp Baek Jong Won năm 2013. Xuất hiện trên một chương trình năm 2020, cô chia sẻ về khó khăn để cân bằng hai vai trò làm mẹ và làm diễn viên. "Người ta gọi tôi là một minh tinh có sự nghiệp bị gián đoạn. Ngay cả sau khi sinh em bé thứ ba, tôi vẫn được mời đóng phim và thậm chí thắng giải thưởng. Tôi không thể kìm nước mắt vì người ta vẫn cho tôi cơ hội làm việc".

Có trải nghiệm tương tự, Han Ji Hye (người cưới một công tố viên năm 2010) và Jeon In Hwa (cưới diễn viên Yoo Dong Geun năm 1989) nhấn mạnh chủ đề này. Cụ thể, Han Ji Hye tiết lộ: "Tôi cũng ngừng diễn xuất trong khoảng 2 năm rưỡi. Khi trở lại, sức hút của mình bị ảnh hưởng đáng kể. Rất khó để một nữ diễn viên xây dựng lại sự nghiệp". Trong khi đó, Jeon In Hwa nói: "Nếu có con, sự nghiệp của bạn sẽ dần bị giảm sút". Đồng thời, cô cho biết một số đạo diễn tại Hàn Quốc có định kiến với việc tuyển diễn viên đã có con.

Jeon In Hwa từng nghỉ 7 năm sau Ladies of the Palace - bộ phim được xem như đỉnh cao trong sự nghiệp của cô - để dành thời gian cho gia đình. "Khi trở lại với Bread, Love and Dreams, tôi luôn hoài nghi khả năng của bản thân". May mắn, cô được nhiều đồng nghiệp trẻ động viên để thêm kiên trì theo đuổi nghề.

Minh tinh Lee Young Ae cũng không phải ngoại lệ. Sau khi kết hôn năm 2009 và có một cặp sinh đôi, cô dần rút khỏi nghề diễn xuất và chỉ trở lại với bộ phim truyền hình Saimdang, Memoir of Colors (2017). Tại buổi họp báo ra mắt phim, người đẹp chia sẻ về việc đàm phán với ekip tạo điều kiện để cô làm tròn cả hai vai trò làm vợ, làm mẹ khi quay. Các phát biểu của Lee Young Ae được nhiều đồng nghiệp đồng cảm.

Cuối cùng, Park Ha Sun - người cưới Ryu Soo Young năm 2017 - cũng bày tỏ sự khó khăn khi phải tạm dừng sự nghiệp. Cụ thể, nữ diễn viên nghỉ 4 năm không đóng phim. Cô cho biết dù những diễn viên từng sinh con sẽ hiểu suy nghĩ của các nhân vật đã lập gia đình hơn, nhiều đạo diễn vẫn ưu ái những cô gái chưa lập gia đình cho các vai diễn. Park Ha Sun cũng cho biết trở nên đa cảm hơn sau khi có em bé.