Top 6 tựa game nhập vai hài hước cho bạn bè cùng giải trí

Hầu hết game nhập vai đều yêu cầu tạo một đội hình của riêng bạn để chống lại âm mưu thâm độc, hoặc cùng đồng đội tham gia vào những trận giao tranh oanh liệt để bảo vệ mảnh đất quê hương. Dù vậy, vẫn có một số trò ngoại lệ, nghiêng về thể loại hài hước nhiều hơn, chơi tới đâu là cười "bể bụng" tới đó. Sau đây là top 6 tựa game nhập vai hài hước nhất từ trước đến nay.

Undertale

Toby Fox đã gây ấn tượng mạnh sau khi ra mắt Undertale – một tựa game nhập vai 2D có yếu tố hài hước do chính anh phát triển phần lớn. Bạn sẽ vào vai một nhân vật tên Frisk – một đứa trẻ bị rơi vào một nơi được gọi là Underground chứa đầy các con quái vật khác nhau.

Ngoài phong cách nghệ thuật cổ điển đáng chú ý, game còn được ca ngợi bởi cách kể chuyện lẫn cách sử dụng các yếu tố hài hước để lồng vào câu chuyện đó. Sự hài hước này thường được phản ánh trong các cuộc đối thoại giữa bạn và những con quái vật mà nhân vật chính gặp trên đường. Nhiều quái vật trong số đó còn cho người chơi được lựa chọn giữa chiến đấu hoặc cố gắng kết bạn với bọn họ. Và đương nhiên, những lúc như thế có thể sẽ xuất hiện các câu đùa dí dỏm tùy thuộc vào hoàn cảnh xảy ra.

Paper Mario

Sau khi phần Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt của fan, Nintendo quyết định cho thể loại game này một cơ hội được phát hành trên Nintendo 64 với phiên bản Paper Mario. Tuy nhiên, lần này thì Intelligent Systems (trái ngược với Square) sẽ là hãng ký hợp đồng giúp đưa dự án này thành hiện thực.

Như cái tên của nó, các nhân vật trong tựa game này được làm theo phong cách giấy gấp lại thành hình người. Nghe có vẻ hơi lạ nhưng chính phong cách này đã phát triển và giúp định hình cả dòng game. Tuy nhiên, việc sử dụng yếu tố hài hước mới chính là cái đã giúp cho Paper Mario trở thành một trong những tựa game nhập vai đáng nhớ nhất cho tới tận ngày hôm nay.

South Park: The Stick Of Truth

Kiểu gì thì khi chơi South Park: The Stick of Truth bạn cũng sẽ có những tràng cười lăn bò càng. Tựa game này được lấy cảm hứng từ bộ phim hoạt hình South Park nổi tiếng, và thậm chí bạn chưa cần chơi game, chỉ cần mới xem phim thôi là đã phải ôm bụng cười không ngớt rồi. Sau 25 mùa và 1 phần phim full-length, South Park vẫn "hot" như ngày đầu.

Đến phiên bản game South Park: The Stick of Truth thì cuộc vui còn được tăng gấp bội. Tựa game nhập vai này đã mang sự hài hước của phiên bản phim hoạt hình sang một bến bờ mới, tận dụng những miếng hài sẵn có của series lẫn chế giễu những mô-típ điển hình trong làng game để tạo ra những điều hài hước. Thêm vào đó, lối chơi nhập vai của trò này vẫn được đầu tư, mang đến những trải nghiệm tuyệt vời cho người chơi đắm chìm vào thế giới của South Park.

Earthbound

Earthbound là một trong những cái tên được nhắc đến đầu tiên khi nói về nguồn cội của game nhập vai. Đặc biệt, nó còn được bổ sung những yếu tố hài hước một cách tài tình, giúp cốt truyện của game trở nên thú vị và lạc quan hơn. Khác với những tựa game nhập vai truyền thống, Earthbound có bối cảnh đương thời.

Người chơi sẽ vào vai Ness – một cậu bé trẻ tuổi phát hiện ra 1 mảnh thiên thạch. Bên trong mảng thiên thạch này là quái vật ngoài hành tinh tên là Giygas, và nó đang hủy hoại gần hết mảnh đất nơi Ness đang sinh sống. Thế là Ness cùng với những người bạn Poo, Jeff, Paula bắt tay nhau đi đến 8 Sanctuaries để thu thập các viên đá Sound Stones để ngăn chặn kế hoạch của Giygas.

DeathSpank

DeathSpank là tác phẩm của 2 nhà làm game Clayton Kauzlaric và Ron Gilbert, nổi tiếng với trò chơi Monkey Island. DeathSpank thuộc thể loại game nhập vai và tập trung nhiều vào yếu tố hài hước. Game được ra mắt vào năm 2010 trên các nền tảng bao gồm PC, Mac OS X, PS3 và Xbox 360.

Game lấy bối cảnh thời trung cổ trong một thế giới giả tưởng, cho người chơi hóa thân thành một anh hùng nổi tiếng, mang trong mình sứ mệnh tìm kiếm những vật thể gọi là The Artifact. Bạn sẽ băng qua nhiều thị trấn, làng mạc khác nhau, nằm rải rác khắp bản đồ, giúp đỡ người khác để nhận được phần thưởng và trang bị tốt hơn. Sau khi phần game đầu tiên ra mắt và thành công, game còn ra thêm 2 phần nữa là DeathSpank: Thongs of Virtue và DeathSpank: The Baconing.

Mario & Luigi: Bowser’s Inside Story

Series Mario & Luigi luôn mang đến sự hài hước, vui tươi. Trong số 5 phần game thuộc dòng game gốc thì Mario & Luigi: Bowser’s Inside Story được xem là phần hay nhất. Phần game này ra mắt trên hệ máy Nintendo DS vào năm 2009. Phần này đặc biệt nhất ở chỗ ngoài Mario và Luigi thì bạn còn có thể chơi Bowser nữa.

Câu chuyện bắt đầu khi 2 anh em thợ sửa ống nước vô tình bị Browser nuốt chửng, thế là họ vừa phải tìm đường thoát ra, vừa giúp Browser đối phó mấy kẻ xấu khác. Tựa game chia làm 2 màn hình, bên trên là Browser còn bên dưới là 2 anh em nhà Mario. Với lối chơi độc đáo cùng một cốt truyện hài hước, tựa game này được nhiều game thủ đánh giá cao vì tính chất giải trí tuyệt vời của nó.





