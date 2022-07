Zeros, MSuong và hàng loạt streamer hội ngộ trong ngày ra mắt game MOBA mới tại Việt Nam

Game thủ hẳn đã không còn xa lạ gì với thể loại game MOBA trên di động và Loạn Chiến Mobile chính là cái tên mới nhất gia nhập thị trường sôi động này. Những ưu điểm của tựa game có thể kể đến như thiết kế để tối ưu hóa gameplay mà vẫn đem lại những trải nghiệm đặc sắc, mới mẻ của lối chơi hiện đại trên di động.



Theo đó, tựa game sẽ được trình làng chính thức vào ngày 21/7/2022 trên nền tảng iOS và Android.

Tựa game MOBA trên di động mới sắp xuất hiện

Tại buổi họp báo ra mắt tựa game mới, đã có sự xuất hiện rất nhiều cái tên quen thuộc trong cộng đồng Esports Việt như Team Flash, V Gaming, Cerberus, Saigon Phantom, Team Whales và Team Secret...

Đặc biệt, còn có dàn streamer đình đám gồm Zeros, MSuong, Dk Khỉ, Hoa Nhật Huỳnh, Đấng YM, Lazy Boy, Hà Tiều Phu, Bé Chanh, Mèo 2k4. Tuấn Tiền Tỉ... Nhà phát hành Funzy còn hân hạnh tiếp đón các Đại diện của tổ chức VIRESA cùng nhiều đối tác.

Dàn streamer tại buổi họp báo ra mắt Loạn Chiến Mobile

Đại diện đến từ Hội Thể thao điện tử giải trí Việt Nam (VIRESA) - Ông Nguyễn Xuân Cường cho rằng Loạn Chiến Mobile có đầy đủ các yếu tố của một bộ môn thể thao điện tử.

Với tuổi đời đã trải qua hơn nửa thập kỷ, Loạn Chiến Mobile là một trong những tựa game giàu truyền thống và đạt được nhiều thành tựu bậc nhất trên thị trường quốc tế, tính trong thể loại game MOBA di động. Riêng tại thị trường Trung Quốc, phiên bản gốc Anh Hồn Chi Nhẫn của Loạn Chiến Mobile cũng là một trong những thương hiệu đình đám và có sức ảnh hưởng nhất tại quốc gia tỷ dân.

Ngoài những tính năng quen thuộc như cắm mắt, phép bổ trợ hay dịch chuyển, Loạn Chiến Mobile còn kế thừa và phát triển những điểm độc đáo như hạn chế tầm nhìn tại địa hình thấp, bùa lợi xuất hiện ngẫu nhiên, không có bụi rậm để ẩn nấp trên toàn bản đồ... Việc giữ lại trọn vẹn lối chơi 5vs5 truyền thống kèm những cải tiến tinh tế về tính năng, Loạn Chiến Mobile hứa hẹn sẽ mang lại những trải nghiệm mới mẻ và cuốn hút cho người chơi.

Điểm nổi trội của Loạn Chiến Mobile là hệ thống tướng đồ sộ bậc nhất trong các thể loại game MOBA di động trên bình diện thế giới với hơn 120 vị tướng được thiết kế với phong cách độc đáo, ấn tượng. Thiết kế tướng trải dài và phủ rộng khắp các vũ trụ khác nhau: từ thần thoại Hy Lạp như Zeus, Apollo, Athena, Hades, Poseidon...; Truyền thuyết Trung Hoa như Na Tra, Dương Tiễn, Hậu Nghệ...; Vũ trụ Tam Quốc như Lữ Bố, Gia Cát Lượng, Tào Tháo, Trương Phi...;

Thậm chí cả những vị tướng từ Ai Cập cổ xưa như nữ hoàng Cleopatra, hoàng tử Ai Cập Rahotep... cũng được khắc họa rõ nét với bộ kỹ năng đặc trưng và mới mẻ. Hệ thống tướng của Loạn Chiến Mobile được chia thành 3 lớp chính, tương ứng với thuộc tính và bộ kỹ năng của từng vị tướng, bao gồm: Sức mạnh, Trí lực và Nhanh nhẹn.

Những chế độ của Loạn Chiến Mobile bao gồm:

• Chế độ thường/xếp hạng 5vs5

• Chế độ giải trí: Sinh tồn (Battle Royal trên MOBA), Cờ Loạn Chiến (cờ nhân phẩm), Trận chiến 3 phe, 7vs7...

• Custom: Dùng để tạo phòng đấu tùy chọn.

• Chế độ thám hiểm: Chế độ đi cảnh, vượt ải phiêu lưu… được tích hợp sẵn vào game mà không cần ứng dụng thứ ba.

Đại diện nhà phát hành Funzy, ông Nguyễn Duy Phương (Trưởng dự án Loạn Chiến Mobile) phát biểu rằng trong so với thị trường game MOBA hiện tại, Loạn Chiến Mobile là cái tên còn khá non trẻ được đầu tư bởi Funzy - nhà phát hành game rất mới ở Việt Nam. Do đó, Loạn Chiến Mobile được kỳ vọng sẽ trở nên phổ biến với game thủ trong nước, sánh vai với các game MOBA trên thị trường và tạo nên giá trị cộng đồng.

Đại diện nhà phát hành Funzy giới thiệu về game Loạn Chiến Mobile trong họp báo ra mắt ngày 13/7

Cũng vì lẽ đó, cộng đồng Loạn Chiến Mobile đã có một sự phân hóa rõ rệt về việc chia phe phái dựa trên sở thích cá nhân của người chơi, một sự phân hóa mang tính tích cực và thúc đẩy tính cạnh tranh của cộng đồng, dựa trên những lực lượng, thế lực hiện hữu trong vũ trụ Loạn Chiến.

