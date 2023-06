Top 6 thành phần chống lão hóa bác sĩ khuyên dùng

Khi mua sắm đồ dưỡng da, có rất nhiều sản phẩm được gắn mác chống lão hóa, và điều này khiến nhiều chị em cảm thấy khó nghĩ, không biết lựa chọn món skincare nào cho làn da. Điều cần lưu ý rằng chỉ có ít thành phần được chứng minh lâm sàng là có khả năng chống lão hóa, giảm nếp nhăn. Và để đưa ra những quyết định sáng suốt khi sắm đồ skincare, chị em hãy tham khảo các thành phần chống lão hóa được bác sĩ khuyên dùng sau đây:

Kem chống nắng

Khi nói đến chống lão hóa, việc bảo vệ và phòng ngừa chính là "chìa khóa". Một trong những thói quen hiệu quả nhất mà bạn có thể áp dụng càng sớm càng tốt, đó là bôi kem chống nắng phổ rộng, có chỉ số tối thiểu là SPF 30 mỗi ngày. "Kem chống nắng là thành phần chống lão hóa hàng đầu được nghiên cứu" , theo bác sĩ Mamina Turegano tại Los Angeles.

"Sản phẩm này nghe có vẻ không hào nhoáng, nhưng nếu thiếu kem chống nắng, bất cứ món skincare nào bạn đang dùng cũng sẽ bị mất tác dụng do tiếp xúc với ánh nắng. Kem chống nắng không chỉ bảo vệ DNA trong da khỏi sự phá hủy của tia UV, mà còn cho các tế bào da cơ hội được nghỉ ngơi và tái tạo, từ đó giảm thiểu sự xuất hiện của nếp nhăn và tình trạng da không đều màu" .

Retinoid

"Retinoid được coi là thành phần chống lão hóa kỳ diệu" , theo bác sĩ Mamina Turegano. "Retinoid là dẫn xuất của vitamin A. Thành phần này có thể hoạt động ở tầng sâu để khôi phục collagen, và cải thiện bề mặt da bằng cách kích thích các tế bào tái tạo, đẩy lùi tình trạng da kém đều màu" , bác sĩ Mamina Turegano bổ sung thêm.

Bên cạnh khả năng chống lão hóa, retinoid còn rất hữu ích trong việc trị mụn, thu nhỏ lỗ chân lông để bạn có được làn da láng mịn.

Vitamin C

Vitamin C là chất chống oxy hóa đầy hiệu lực, có thể phối hợp tốt với kem chống nắng để bảo vệ làn da của bạn khỏi tia UV và các gốc tự do. "Vitamin C còn giúp tăng sinh collagen và hỗ trợ các tế bào da đối phó tốt với tình trạng tăng sắc tố" , bác sĩ Mamina Turegano cho biết.

Collagen được sản sinh tự nhiên trong cơ thể, và nó đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì độ săn chắc, căng mọng của làn da. Tuy nhiên, collagen sẽ suy giảm khi bạn lớn tuổi hơn. Vì vậy, việc bôi serum hàng ngày là cách tuyệt vời để bảo vệ làn da của bạn khỏi sự thất thoát collagen do tia UV, đồng thời tăng sinh collagen mới.

Ferulic acid

Để chọn được công thức vitamin C có hiệu lực hơn nữa, bạn hãy tìm kiếm lọ serum có thêm ferulic acid. Sự xuất hiện của ferulic acid không chỉ giúp ổn định công thức vitamin C, mà chính nó cũng là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ. "Ferulic acid vô hiệu hóa các gốc tự do - thứ có thể ăn mòn collagen trong da bạn" , theo bác sĩ Dennis Gross tại New York. "Ferulic acid còn giúp bảo toàn collagen sẵn có và duy trì độ trẻ trung của làn da" .

Peptide

"Peptide xây dựng các khối protein và gửi tín hiệu để tổng hợp collagen" , theo bác sĩ Mamina Turegano. Bên cạnh đó, peptide cũng rất hữu ích trong việc khôi phục hàng rào tự nhiên khỏi những tổn thương, để làn da thêm khỏe mạnh, mịn màng. Nhờ khả năng "bơm căng" làn da, peptide còn có thể xóa mờ nếp nhăn, cải thiện độ săn chắc và đàn hồi. Bạn có thể tìm thấy thành phần peptide trong kem dưỡng hoặc serum.

Hyaluronic acid

Hyaluronic acid là thành phần quen thuộc trong các sản phẩm chăm sóc da, đặc biệt là kem dưỡng ẩm. Bác sĩ Anthony Rossi Jr tại New York chia sẻ rằng: "Hyaluronic acid là một trong những thành phần chống lão hóa tốt nhất" . Hyaluronic acid sẽ ngay lập tức tạo hiệu ứng căng mọng cho da, và cải thiện làn da theo thời gian. Nhờ khả năng cấp ẩm hiệu quả, hyaluronic acid sẽ giúp ích được nhiều cho làn da khô và da đã xuất hiện nếp nhăn.

